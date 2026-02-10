Μπέσεντ:-Οι-ΗΠΑ-εργάζονται-για-την-«ανάκτηση-της-κυριαρχίας»-από-την-Κίνα σε-στρατηγικούς-κλάδους

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε την Τρίτη ότι η σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα θα μπορούσε να είναι πολύ παραγωγική και καλωσόρισε το Πεκίνο ως αντίπαλο.

«Η σχέση ΗΠΑ-Κίνας βρίσκεται τώρα σε πολύ άνετη κατάσταση. Θα είμαστε αντίπαλοι, αλλά θέλουμε η αντιπαλότητα να είναι δίκαιη», δήλωσε ο Μπέσεντ κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο BTG.

Ο Μπέσεντ ετοιμάζεται να συναντηθεί με τον Κινέζο αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ τις επόμενες εβδομάδες ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα τον Απρίλιο.

Το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ή τον τόπο της συνάντησης του Μπέσεντ με τον Χε.

«Ανάκτηση της κυριαρχίας» από την Κίνα

Ο Μπέσεντ δήλωσε στο συνέδριο ότι οι ΗΠΑ εργάζονται για την «ανάκτηση της κυριαρχίας» από την Κίνα σε στρατηγικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων ορυκτών, των ημιαγωγών και των φαρμάκων.

«Θα είμαστε πάντα ανταγωνιστές», είπε. «Και είμαι της άποψης ότι ο ανταγωνισμός σε κάνει καλύτερο, σε εμποδίζει να μείνεις στάσιμος».

Μακροπρόθεσμα, είπε ότι η Κίνα θα πρέπει να αναπροσαρμόσει την οικονομία της, προσθέτοντας: «Ο κόσμος δεν μπορεί να έχει μια κατάσταση όπου η Κίνα έχει διαρκώς εμπορικό πλεόνασμα 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Αυτό απλώς δεν είναι δυνατό».

Ο Μπέσεντ και ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ μίλησαν τηλεφωνικά με τον Χε τον Δεκέμβριο και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προωθήσουν τη σταθερή ανάπτυξη των διμερών εμπορικών και οικονομικών δεσμών, ανέφερε τότε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua της Κίνας.

Ο Μπέσεντ συναντήθηκε τελευταία φορά με τον Χε στη Μαλαισία τον Οκτώβριο, όταν και οι δύο πλευρές συζήτησαν μια συμφωνία-πλαίσιο βάσει της οποίας το Πεκίνο συμφώνησε να αναβάλει τους ελέγχους εξαγωγών στις προμήθειες σπάνιων γαιών και η Ουάσινγκτον απέσυρε τους δασμούς 100% των ΗΠΑ στα κινεζικά προϊόντα.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε τις τελευταίες εβδομάδες ότι η Κίνα βρίσκεται σε καλό δρόμο για να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της βάσει μιας εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Κίνας, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς 12 εκατομμυρίων μετρικών τόνων αμερικανικής σόγιας, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

- Reuters