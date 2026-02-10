«Μύλος»-στο-ΠΑΣΟΚ-για-Παναγόπουλο:-Η-τηλεδιάσκεψη-των-180-συνδικαλιστών-και-οι-απειλές-για-μαζική-αποχώρησή-τους-από-το-κόμμα

Ακόμα και με αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ απειλεί η ΠΑΣΚΕ, μετά από την ανακοίνωση που εξέδωσε το Συνδικαλιστικό Δίκτυο του κόμματος για την υπόθεση Παναγόπουλου. Ενόψει των εκλογών στο Εργατικό Κέντρο της Αθήνας, οι «πράσινοι» συνδικαλιστές προειδοποιούν ότι θα φύγουν από το κόμμα αν δεν είναι υποψήφιος για σύνεδρος στο συνέδριο της ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ο οποίος ελέγχεται για υπεξαίρεση κρατικών και κοινοτικών κονδυλίων μέσω των προγραμμάτων επιμόρφωσης που κάνει η ΓΣΕΕ, διοργάνωσε το βράδυ της Δευτέρας πανελλαδική τηλεδιάσκεψη με 180 συνδικαλιστές, μετά από την ανακοίνωση που εξέδωσε για την υπόθεσή του το Συνδικαλιστικό Δίκτυο του ΠΑΣΟΚ. Στην ανακοίνωση εκείνη, εμμέσως πλην σαφώς, ζητείτο από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ να μην επιδιώξει την επανεκλογή του στο συνέδριο της Γενικής Συνομοσπονδίας, από τη στιγμή που με την εμπλοκή του είχε αμαυρώσει την εικόνα του ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτήτως του τεκμηρίου αθωότητας.

Στελέχη των “πρασίνων” με γνώση των δρώμενων στον συνδικαλιστικό χώρο, τονίζουν ότι η υπόθεση Παναγόπουλου επιτάχυνε τις εξελίξεις κι ότι αναμένεται σκληρή σύγκρουση δύο ΠΑΣΚΕ την Κυριακή, πάνω από τις κάλπες του Εργατικού Κέντρου για την εκλογή αντιπροσώπων που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα συγκρουστεί το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ, δηλαδή του Γιάννη Παναγόπουλου με το “Ενωτικό Ψηφοδέλτιο” που συγκροτείται από τον Γιάννη Μπουλέρο και στο οποίο θα συμμετέχουν άλλοι “πράσινοι” υποψήφιοι αλλά και στελέχη από άλλες παρατάξεις. Είναι προφανές ότι ο το Δίκτυο του ΠΑΣΟΚ θέλει να απενεργοποιήσει το ενδεχόμενο επανεκλογής του Παναγόπουλου στην ηγεσία της ΓΣΕΕ, ειδικά για το διάστημα που διαρκεί ο έλεγχος για την υπεξαίρεση κονδυλίων από ευρωπαϊκά προγράμματα. Να σημειωθεί ότι πέρσι κατά την εκλογική διαδικασία της ΟΤΟΕ η παράταξη του ΠΑΣΟΚ έχασε τη διοίκηση παρότι συγκέντρωσε 40%, κατηγορώντας τον Γιάννη Παναγόπουλο ότι κατεβαίνοντας με διασπαστικό ψηφοδέλτιο “παρέδωσε” τα κλειδιά σε μια “δεξιά παρέα”.

Η επιστολή των συνδικαλιστών της ΠΑΣΚΕ έχει ως εξής:

Προς: Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη

Κοιν.: Γ. Βαρδακαστάνη (επικεφαλής ΚΟΕΣ)

Α. Σπυρόπουλο (Γρ. ΠΑΣΟΚ)

Γ. Κουτσούκο (Δ/ντη Κοιν. Ομάδας)

Σύντροφε Πρόεδρε,

Με κατάπληξη και οργή διαβάσαμε την ανακοίνωση του “συνδικαλιστικού δικτύου” του ΠΑΣΟΚ, μιας περίπου μονοπρόσωπης οργάνωσης που δεν συνεδριάζει ποτέ.

Κατάπληξη, διότι έσπευσε να υιοθετήσει τα ψευδέστατα στοιχεία ενός non paper που έντεχνα διακίνησαν στα ΜΜΕ παραθεσμικοί παράγοντες που συνεργάστηκαν με πανίσχυρους επιχειρηματικούς κύκλους στο χώρο της κατάρτισης.

Οργή, διότι ενώ υποκριτικά επικαλείται το τεκμήριο της αθωότητας, στην ουσία δίκασε και καταδίκασε τον νόμιμα εκλεγμένο επικεφαλής της ΓΣΕΕ και της παράταξής μας, χωρίς καν να περιμένει για να ακούσει την αναλυτική τοποθέτησή του για όσα “κατηγορείται”, συμμετέχοντας έτσι σε ένα άνευ προηγουμένου λιντσάρισμα, σε μια δολοφονία χαρακτήρα, σε έναν δημόσιο κανιβαλισμό που δεν στοχεύει μόνο στο πρόσωπο, αλλά στα συνδικάτα, προκειμένου να ευνοηθούν πολύ συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Απέναντί τους οι ελάχιστοι θα βρουν αρραγή και ενωμένη την παράταξή μας. Μια παράταξη που, σεβόμενη τις αρχές και τις αξίες του δημοκρατικού σοσιαλισμού, πιστεύει στο κράτος δικαίου, πιστεύει στους θεσμούς, πιστεύει στα στοιχειώδη δικαιώματα του ανθρώπου.

Όλοι όσοι υπογράφουμε αυτό το κείμενο δεν είμαστε «σκουριά». Εκλεγόμαστε σε ανοιχτές, δημοκρατικές διαδικασίες. Σκουριά είναι αυτοί που επιχειρούν να θέσουν τα συνδικάτα και την παράταξή μας στην υπηρεσία τους μιας και οι ίδιοι μόνο ως διορισμένοι «επιτυγχάνουν».

Εάν αυτό το παρακομματικό σύστημα του «δικτύου» και του επικεφαλής τους συνεχίσει να τυγχάνει της «νομιμοποίησης» και της εύνοιας του ΠΑΣΟΚ -που εμείς με το γραμματέα της παράταξής μας υπηρετήσαμε ανιδιοτελώς όλα τα δύσκολα χρόνια- επιχειρήσει να κάνει ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΜΥΧΗ με ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΕΣ ενέργειες εναντίον της παράταξης και του ψηφοδελτίου μας, στο εργατικό κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) στο οποίο ηγείται ο σ. Κ. Κουλούρης σας δηλώνουμε ότι θα θεωρήσουμε ότι όχι απλά δεν είμαστε αρεστοί αλλά και ως προτροπή ν’ αποχωρήσουμε από το κόμμα, στο οποίο γαλουχηθήκαμε πολιτικά και συνδικαλιστικά και να δώσουμε την επιστολή αυτή στη δημοσιότητα».

Η ανακοίνωση του Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ

Αδήριτη ανάγκη η ριζική επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος

Οι καταιγιστικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών, με όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αφορούν την ενδεχόμενη εμπλοκή του Προέδρου της ΓΣΕΕ σε σοβαρές αξιόποινες πράξεις, αποτελούν απλά την κορυφή του παγόβουνου σε μια πραγματικότητα που φωνάζει καιρό τώρα: «Δεν πάει άλλο». Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να επαναθεμελιωθεί εκ βάθρων!

Με βαθιά επίγνωση της αδράνειας και των στρεβλώσεων, που επηρεάζουν και τέμνουν οριζόντια το σύνολο των συνδικαλιστικών δυνάμεων της χώρας, με αυτοκριτική διάθεση αλλά και πίστη στις αρχές και τις αξίες που ορίζουν τη δράση μας, οφείλουμε τώρα να υψώσουμε ένα τείχος υπεράσπισης του συνδικαλιστικού κινήματος, της ιστορίας του και των αγώνων του.

Απέναντι στις δυνάμεις της συντήρησης, απέναντι σε όλους αυτούς που θέλουν αξιοποιώντας τα τελευταία γεγονότα, να σπιλώσουν και να κατασυκοφαντήσουν το θεσμό του συνδικαλιστικού κινήματος, την ιστορία του και όλους τους συνδικαλιστές, είμαστε υποχρεωμένοι να υψώσουμε την φωνή μας. Ο συνδικαλισμός είναι ένα από τα βάθρα της Δημοκρατίας. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι! Οι πρακτικές, οι μέθοδοι και τα «ολισθηρά μονοπάτια», που ενδεχομένως βάδισαν οι λίγοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, δεν μπορούν να αμαυρώσουν και να εκμηδενίσουν τους αγώνες και τις κατακτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργαζομένων. Απέναντι στις εφαρμοζόμενες αντεργατικές πολιτικές της Κυβέρνησης, είναι αδήριτη η ανάγκη το συνδικαλιστικό κίνημα να αναγεννηθεί, να αποτινάξει τη «σκουριά» που το βαραίνει και να υπερασπιστεί δικαιώματα και κατακτήσεις.

Σε αυτή την ανάγκη, δηλώνουμε εμφατικά παρόντες!

Η Κυβέρνηση για ακόμη φορά είναι εκτεθειμένη και υπόλογη όχι μόνο γιατί επέλεξε να μην κάνει κανένα έλεγχο αλλά με τις πελατειακές και αδιαφανείς επιλογές της οδήγησε στη διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Δεν προστάτευσε τους ευρωπαϊκούς και δημόσιους πόρους. Η Κυβέρνηση, τα κυβερνητικά στελέχη και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί οφείλουν τώρα να δώσουν εξηγήσεις με πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία.

Για το ΠΑΣΟΚ τα γεγονότα αυτά πρέπει να αποτελέσουν το έναυσμα για μια ουσιαστική αναγεννητική ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος σε όλα τα επίπεδα.

Σε αυτή την κατεύθυνση η επανίδρυση της Παράταξής μας είναι αναγκαία συνθήκη.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας. Είναι όμως αυτονόητο ότι συνδικαλιστικά στελέχη που έχουν αμαυρώσει την Παράταξή μας δεν έχουν θέση σε αυτή τη διαδικασία.

Η ανάγκη και η ώρα για ένα νέο ξεκίνημα είναι ΤΩΡΑ.

Είμαστε εδώ, έχοντας τραβήξει διαχωριστική γραμμή από προσωπικές στρατηγικές και ιδιοτελείς πρακτικές, που αμαυρώνουν τους αγώνες των εργαζομένων και της Ελληνικής Κοινωνίας για μια καλύτερη ζωή.

Είμαστε εδώ, καλώντας σε συμπαράταξη όλες τις υγιείς, δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις του συνδικαλιστικού κινήματος που αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των στιγμών.