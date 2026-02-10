Νέο ισχυρό σχήμα στην πληροφορική με Βαρδινογιάννη – Μαρινάκη – Κόκκαλη

Το νέο ηχηρό επιχειρηματικό σχήμα θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στην ελληνική αγορά πληροφορικής – Οι λεπτομέρειες του deal

Ένα νέο, ιδιαίτερα ηχηρό επιχειρηματικό σχήμα που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στην ελληνική αγορά πληροφορικής, συγκεντρώνοντας τεχνογνωσία, κρίσιμη μάζα έργων και μετόχους με βαρύ επιχειρηματικό αποτύπωμα, ανακοινώθηκε χθες. Ο λόγος για την εξαγορά της OTS από τη Real Consulting και τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης της μητρικής της εταιρείας – One Dealer Holdings, με την είσοδο νέων ισχυρών επενδυτών από το ελληνικό επιχειρείν.

Στο νέο αυτό πλέγμα συμμετέχουν επιχειρηματικοί όμιλοι όπως η Intracom Holdings του Σωκράτη Κόκκαλη, η Motor Oil της οικογένειας Βαρδινογιάννη, το επενδυτικό σχήμα Blue Oak του Δημήτρη Θεοδωρίδη, καθώς και η Red Arrow Holdings του Μιλτιάδη Μαρινάκη, γιου του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Όμιλος δε που δημιουργείται έχει αυξημένη κλίμακα, ισχυρά οικονομικά μεγέθη και σαφή στόχευση στον ψηφιακό μετασχηματισμό δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Οι λεπτομέρειες του deal

Ειδικότερα, βάσει της ανακοίνωσης, η συναλλαγή εξαγοράς της Open Technology Services (OTS) που λειτουργεί ως καταλύτης για τη δημιουργία του νέου σχήματος αφορά την απόκτηση του 100% της εταιρείας από τη Real Consulting έναντι 46,94 εκατ. ευρώ, βάσει ανεξάρτητης αποτίμησης. Θα υλοποιηθεί δε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Real Consulting, ύψους 3,68 εκατ. ευρώ και με εισφορά σε είδος του συνόλου των μετοχών της εξαγοραζόμενης εταιρείας. Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση οι μέτοχοι της OTS θα λάβουν 9,2 εκατ. νέες μετοχές της Real Consulting.

Παράλληλα με τη παραπάνω συναλλαγή, η OneDealer Holdings η οποία ελέγχεται έμμεσα από τον κύριο Νικόλαο Βαρδινογιάννη, προχώρησε σε πώληση 7 εκατ. μετοχών της Real Consulting, οι οποίες αντιστοιχούν στο 32,56% του μετοχικού κεφαλαίου, στην τιμή των 4,70 ευρώ ανά μετοχή στους προαναφερθέντες επενδυτές. Η κίνηση αυτή διευρύνει τη μετοχική βάση της εισηγμένης και ενισχύει το προφίλ της με τη συμμετοχή σημαντικών επιχειρηματικών χαρτοφυλακίων, εδραιώνοντας ένα πλέγμα συμμαχιών που σπάνια συναντάται στον κλάδο της πληροφορικής στην Ελλάδα.

Τα μεγέθη της νέας εταιρείας

Να θυμίσουμε ότι η OTS, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε το μακρινό 1999 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή λογισμικού, στην αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών καθώς και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για φορείς του Δημοσίου Τομέα και άλλους οργανισμούς. Με ισχυρό αποτύπωμα και στο τομέα του Smart City τα προϊόντα της καλύπτουν κρίσιμες λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, γεγονός που της έχει εξασφαλίσει σταθερή παρουσία σε μεγάλα έργα πληροφορικής, τόσο στην Ελλάδα (Διαύγεια, Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών, Άυλο Συναινετικό Διαζύγιο, Σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης), όσο και ευρύτερα στην Ευρώπη (CS Aware, eCharge4Driver για σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, Electronic Delivery building block κ.ά)

Από την άλλη πλευρά, η Real Consulting αποτελεί μία από τις πλέον δυναμικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με τον N. Βαρδινογιάννης και τον Αν. Παπαργύρη στο τιμόνι της. Με εμπειρία πολλών χρόνων, η εταιρεία γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη και το 2021 εισήχθη στην εναλλακτική αγορά του Χ.Α. ενώ το περασμένο έτος πραγματοποίησε την μετάβαση της στην Κύρια Αγορά. Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα του ERP (συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού) και μέσα στα χρόνια έχει επιτύχει να αυξήσει το πελατολόγιό της αλλά και να ενισχύσει τη γεωγραφική της διασπορά. Διαθέτοντας παρουσία στους τομείς της βιομηχανίας, του λιανεμπορίου, των τηλεπικοινωνιών, των καταναλωτικών προϊόντων, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της υγείας, της ενέργειας και του πετρελαίου, καθώς και στον ελληνικό δημόσιο τομέα, έχει υλοποιήσει μια σειρά από έργα είτε μόνη της είτε σε κοινοπραξίες τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Επενδύοντας παράλληλα σε εξαγορές ήδη από το 2021 προχώρησε σε συμφωνία με την Cloudideas για την εξαγορά του 60% των μετοχών της. Αργότερα προσέθεσε στις θυγατρικές της την κυπριακή AMS (Advanced Management Solutions Ltd), έναντι 1,56 εκατ. ευρώ για το 60% των μετοχών της, ενώ επέκτεινε την παρουσία της και στην Ρουμανία μέσω εξαγοράς του 95% του μετοχικού κεφαλαίου της Smart UX Development S.R.L, τον Ιούλιο του 2025 αλλά κι ενός επιπλέον 2% στις 15 Ιανουαρίου 2026.

Με δεδομένα τα προαναφερθέντα μεγέθη των εταιρειών, στόχος της συμφωνίας που ανακοινώθηκε είναι η δημιουργία ενός ισχυρότερου και διαφοροποιημένου επιχειρηματικού σχήματος, με αυξημένες δυνατότητες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Μετά την συναλλαγή ο συνδυασμένος κύκλος εργασιών 2025, σε ενοποιημένη βάση, εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 67 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας ισχυρά λειτουργικά περιθώρια και ανθεκτική κερδοφορία. Βάσει των εκτιμήσεων της διοίκησης μάλιστα εκτιμάται ότι το 2026 οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών θα διευρυνθούν άνω του 25%, ως αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης, διασταυρούμενων πωλήσεων και στοχευμένης αξιοποίησης συνεργειών, χωρίς μάλιστα το ενδεχόμενο απώλεια λειτουργικής ευελιξίας.

Να σημειωθεί ότι σε οικονομικό επίπεδο, πριν την εξαγορά η OTS εμφάνιζε κύκλος εργασιών 17.098.386,75€ με αύξηση 44,81% το 2024 όπου είναι και οι πιο πρόσφατες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της, ενώ τα κέρδη προ φόρων στα 3.925.228,71€ με αύξηση 66%.

Αντίστοιχα οι πωλήσεις της Real Consulting για την χρήση του 2024 ανήλθαν σε 40.437 χιλ. ευρώ έναντι 30.265 χιλ. ευρώ αυξημένες κατά 33,61% ενώ τα κέρδη προ φόρων τόκων κι αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 5.597 χιλ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση 11,23%.

Η επόμενη ημέρα

Στο νέο σχήμα, όπως προκύπτει από το σχέδιο αποφάσεων της ΕΓΣ που θα διεξαχθεί στις 2/3/2026, φαίνεται ότι θα απουσιάζει ο Νίκος Β. Βαρδινογιάννης ο οποίος εκτός από βασικός μέτοχος, ήταν και μη εκτελεστικός πρόεδρος της εισηγμένης και τη θέση του να αναλαμβάνει ο Αναστάσιος Παπαργύρης. Την εταιρεία, θα συνεχίζουν να τρέχουν η CEO Διονυσία-Άννα Καρατζά, με τον Διονύση Αθανασάκο και τον Γιάννη Παπαβασιλείου, ενώ στο νέο ΔΣ βρίσκεται ως μη εκτελεστικό μέλος και ο Κωνσταντίνος Λάμπρου.

Όσο για την OTS θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομη επιχειρηματική οντότητα, διατηρώντας τη διοικητική της ομάδα, την εμπορική της ταυτότητα και τις υφιστάμενες συνεργασίες της.

Σε κάθε περίπτωση στόχος της κίνησης αυτής είναι το νέο σχήμα να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και τις προοπτικές που υπάρχουν στο χώρο της πληροφορικής, οι οποίες εκτιμώνται ότι είναι μεγάλες ακόμα και στην περίπτωση της ενσωμάτωσης ψηφιακών λύσεων από τους οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όπου κινείται η OTS. Εξίσου διευρυμένες είναι και οι ευκαιρίες για την ψηφιοποίηση του ιδιωτικού τομέα τόσο σε μεσαίες όσο και σε μεγάλες επιχειρήσεις, τις οποίες αξιοποιεί κατά κύριο λόγο η Real Consulting.

Δεδομένης δε της συνύπαρξης των ηχηρών ονομάτων στο νέο σχήμα δεν θα αποτελούσε έκπληξη αν η κίνηση αυτή ακολουθείτο κι από άλλες πιο «επιθετικές» κινήσεις τόσο σε Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπως σχολίαζαν κύκλοι της αγοράς μετά την ανακοίνωση του deal.

Άλλωστε η περίοδος στην οποία πραγματοποιήθηκε η κίνηση υπάρχει φημολογία για έντονη κινητικότητα και συζητήσεις στον κλάδο, ιδίως στον τομέα των system integrators, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο και για άλλες επικείμενες συμφωνίες.