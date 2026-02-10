ΟΔΔΗΧ:-Επανέκδοση-10ετούς-ομολόγου-μέσω-δημοπρασίας

Σκοπός της επανέκδοσης σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

Σε επανέκδοση 10ετούς ομολόγου μέσω δημοπρασίας προχωρά ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 θα διενεργηθεί δημοπρασία για την επανέκδοση ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,375%, λήξης 16 Ιουνίου 2036, σε άυλη μορφή, ISIN GR0124042764.

Σκοπός της επανέκδοσης σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 300 εκατομμύρια ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 (Τ+5).

Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, όπως ισχύει από 1/1/2026, με υποβολή μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών έκαστος, που θα πρέπει να υποβληθούν έως τη 12:00 μεσημβρινή (μ.μ.), τοπική ώρα, της 11ης Φεβρουαρίου 2026.

Οι ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιούνται διαδοχικά στις ζητούμενες τιμές μέχρι την κάλυψη του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού.

Όπως τονίζεται από τον ΟΔΔΗΧ, μόνο ανταγωνιστικές προσφορές θα γίνουν αποδεκτές στη δημοπρασία. Η εν λόγω δημοπρασία θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση των Β.Δ., ενώ για τα ομόλογα δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.