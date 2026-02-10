«Παράγουμε εδώ»: Ανοίγουν οι αιτήσεις για επιδότηση 50% σε επιχειρήσεις – Ποιοι και πόσα παίρνουν

Tiς επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Παράγουμε εδώ» για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και σε συναφείς κλάδους, όπου η εγχώρια προσφορά υπολείπεται της ζήτησης.

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, προβλέπει επιδότηση 50% ενώ εκτιμάται ότι θα στηρίξει 5.000 – 6.000 επιχειρήσεις, με δυνατότητα διεύρυνσης σε περίπτωση αυξημένου ενδιαφέροντος. Έτσι, μία επιχείρηση που θέλει να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου ύψους 180.000 ευρώ, θα λάβει επιδότηση ύψους 90.000 ευρώ. Όπως τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στο Ertnews, η επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα «να συμπληρώσει το υπόλοιπο ποσό ή μέρους του ποσού με ένα δάνειο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με επιδότηση επιτοκίου 40%».

Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση και δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ που συμβάλλουν στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος, μέσω παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν επενδυτικά σχέδια με στόχο την αναβάθμιση και επέκταση της παραγωγικής τους ικανότητας, την ανάπτυξη προϊόντων με εξαγωγικό προσανατολισμό και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας τους.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,

· Εκσυγχρονισμός παραγωγικού εξοπλισμού

· Τεχνολογική αναβάθμιση και υιοθέτηση λύσεων Industry 4.0

· Έρευνα και αγορά τεχνογνωσίας

· Πιστοποιήσεις ποιότητας και τήρηση διεθνών προτύπων

· Branding, redesign και προβολή προϊόντων

· Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου εξειδικευμένου προσωπικού

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνουν διασταυρώσεις μέσω Εθνικών Βάσεων Δεδομένων (π.χ. ΑΑΔΕ, ΕΡΓΑΝΗ), ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτές και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον υψηλότερο κύκλο εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των 200.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο του ανώτατου ορίου που ορίζεται παραπάνω, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.