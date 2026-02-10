Περαιτέρω-άνοδο-κερδοφορίας-το-2026-χάρη-στα-φάρμακα-για-τον-καρκίνο-«βλέπει»-η-astrazeneca

Υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Πασκάλ Σοριότ, η Astra έχει γίνει υπερδύναμη στα φάρμακα για τον καρκίνο και μία από τις δύο μεγαλύτερες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Περαιτέρω αύξηση των κερδών φέτος, αναμένει η AstraZeneca με ώθηση από τις πωλήσεις των φαρμάκων της για τον καρκίνο.

Τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να αυξηθούν κατά ένα χαμηλό διψήφιο ποσοστό, τόνισε την Τρίτη η βρετανική φαρμακευτική εταιρεία σύμφωνα με το -, με την εκτίμηση να να συμβαδίζει με τις προβλέψεις των αναλυτών.

Παράλληλα, ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα του τέταρτου τριμήνου που ανταποκρίθηκαν στις εκτιμήσεις των οικονομολόγων με αύξηση 8% και 11% αντίστοιχα.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου διαμορφώθηκαν στα 2,12 δολάρια ανά μετοχή, μετά την αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 2% στα 15,50 δισ. δολάρια. Οι αναλυτές ανέμεναν 2,12 δολάρια και 15,4 δισ. δολάρια αντιστοίχως.

Η AstraZeneca δήλωσε ότι οι πωλήσεις των φαρμάκων για τον καρκίνο κατά τη διάρκεια του τριμήνου αυξήθηκαν κατά 20% στα 7,03 δισ. δολάρια, αλλά τα έσοδα από τα καρδιαγγειακά φάρμακά της μειώθηκαν κατά 6% στα 3,05 δισ. δολάρια, εν μέρει λόγω του ανταγωνισμού των γενόσημων.

Υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Πασκάλ Σοριότ, η Astra έχει γίνει υπερδύναμη στα φάρμακα για τον καρκίνο και μία από τις δύο μεγαλύτερες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η φιλοδοξία του CEO να φτάσει τα 80 δισ. δολάρια σε έσοδα μέχρι το τέλος της δεκαετίας θα δοκιμαστεί φέτος, καθώς η φαρμακευτική εταιρεία επιδιώκει σχεδόν να διπλασιάσει τις πωλήσεις της σε σύγκριση με το 2023.

Η Astra πιέζει για να ενισχύσει την παραγωγή φαρμάκων για την απώλεια βάρους, πιο πρόσφατα με μια συμφωνία αξίας έως και 18,5 δισ. δολαρίων με την κινεζική εταιρεία CSPC Pharmaceutical Group.