Πιέρο-Τσιπολόνε:-Οι-2+1-κατηγορίες-πολιτών-που-θα-ωφεληθούν-από-το-ψηφιακό-ευρώ

Tα οφέλη που πρόκειται να φέρει το ψηφιακό ευρώ για καταναλωτές, εμπόρους και παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (τράπεζες) επισήμανε σε ομιλία του στην Κύπρο ο Πιέρο Τσιπολόνε, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ.

Καταναλωτές

Για τους καταναλωτές τα οφέλη, όπως επισήμανε ο κ. Τσιπολόνε, είναι μεταξύ άλλων η καθολικότητα, η ευκολία, η ελευθερία και η προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι ψηφιακό ευρώ θα προσφέρει και ευκολία της δυνατότητας πληρωμής ενιαία (π.χ. από το έξυπνο τηλέφωνο), ενώ θα υπάρχει η ελευθερία επιλογής πληρωμής με ένα δημόσιο μέσο πληρωμών. Επίσης, το ψηφιακό ευρώ θα είναι μια λύση πληρωμής για κάθε περίπτωση, κάθε στιγμή και σε όλα τα μέρη της Ευρωζώνης και για κάθε κοινωνική ομάδα διαθέσιμο δωρεάν για βασική χρήση.

Παράλληλα, το μέλος της ΕΚΤ ανέφερε ότι θα λειτουργεί τόσο σε απευθείας σύνδεση (online) όσο και εκτός σύνδεσης (offline), σημείο το οποίο ακόμα βέβαια δεν έχει ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως εξήγησε, η λειτουργία εκτός σύνδεσης είναι σημαντική, καθώς διασφαλίζει την ανθεκτικότητα σε περιπτώσεις περιορισμένης συνδεσιμότητας και επιτρέπει ένα επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής συγκρίσιμο με εκείνο των μετρητών.

Έμποροι

Όσον αφορά τους εμπόρους, και ιδίως τους μικρούς, το ψηφιακό ευρώ, σύμφωνα με τον Τσιπολόνε, θα προσφέρει μια ευρωπαϊκή εναλλακτική λύση στα διεθνή σχήματα καρτών, τα οποία συχνά συνοδεύονται από υψηλές και αδιαφανείς προμήθειες που δεν ευνοούν την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

«Σήμερα, οι μικροί έμποροι –μεταξύ άλλων και στην Κύπρο, όπου οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν κεντρικό κομμάτι της οικονομίας– καταβάλλουν μέχρι τέσσερις φορές περισσότερα για πληρωμές με κάρτα από ό,τι οι μεγαλύτεροι έμποροι», είπε χαρακτηριστικά ο Τσιπολόνε, προσθέτοντας ότι με το ψηφιακό ευρώ, μπορούν να αναμένουν ότι θα πληρώνουν περίπου τα μισά από ό,τι πληρώνουν σήμερα για τις ψηφιακές πληρωμές.

Από την άλλη, οι μεγαλύτεροι έμποροι θα είναι υποχρεωμένοι να διαπραγματεύονται μικρότερες χρεώσεις μεμονωμένα. Μάλιστα, ο σχεδιασμός του ψηφιακού ευρώ αποτυπώνει αυτά που οι έμποροι θεωρούν σημαντικά: απρόσκοπτη ενσωμάτωση στα υφιστάμενα συστήματα πληρωμής στο ταμείο, ευκολία χρήσης, αξιοπιστία και ανθεκτικότητα και λήψη άμεσων πληρωμών (ανεξαρτήτως διαθεσιμότητας δικτύου), επισήμανε το μέλος της Εκτελεστικής επιτροπής.

Τράπεζες

Στο τρίπτυχο των ωφελημένων έρχονται να προστεθούν και οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, ειδικότερα οι τράπεζες.

«Έχουμε σχεδιάσει το ψηφιακό ευρώ κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι οι τράπεζες δεν θα χάσουν τον διαμεσολαβητικό τους ρόλο», επισήμανε ο ίδιος προσθέτοντας ότι οι τράπεζες θα παραμείνουν το πρωταρχικό σημείο διασύνδεσης με τους χρήστες.

Επίσης, οι διακρατήσεις σε ψηφιακό ευρώ δεν θα τοκίζονται και θα υπόκεινται σε ανώτατα όρια ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος υπερβολικών εκροών καταθέσεων, ιδίως σε περιόδους έντασης.

Τέλος, θα διευκολύνει τις τράπεζες να προσφέρουν λύσεις πληρωμών στους πελάτες τους και να απορροφήσουν μεγαλύτερο μερίδιο προμηθειών, που χάνουν τώρα από τα διεθνή σχήματα καρτών και τις ψηφιακές λύσεις πληρωμών, καθώς το μοντέλο αποζημίωσης που προβλέπεται για το ψηφιακό ευρώ διασφαλίζει ότι οι τράπεζες θα ωφελούνται όταν οι πληρωμές θα μετακινούνται από αυτές τις λύσεις στο ψηφιακό ευρώ.