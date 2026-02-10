Ποιοι υπουργοί θα συνοδεύσουν τον Μητσοτάκη στην Άγκυρα – Η ατζέντα της συνάντησης

Εννέα υπουργοί και ένας υφυπουργός της κυβέρνησης θα συνοδεύσουν τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο αυριανό του ταξίδι στην Άγκυρα για το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας (ΑΣΣ), όπου είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για να συζητήσουν μια σειρά θεμάτων.

Συγκεκριμένα, τον πρωθυπουργό θα συνοδεύουν οι:

• κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, Υπουργός Εξωτερικών

• κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

• κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης

• κα Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων & Αθλητισμού

• κ. Θάνος Πλεύρης, Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου

• κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

• κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας

• κα Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού

• κ. Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

• κ. Θεοχάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για οικονομική διπλωματία

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών το πρωί της Τρίτης (10/2), τα ζητήματα που αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι είναι διμερείς σχέσεις και θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Ως προς τα διμερή, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στο μεταναστευτικό, σε θέματα συνεργασίας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, η συνεργασία στον τομέα της οικονομίας και των εμπορικών συναλλαγών, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και η συνεργασία σε θέματα πολιτισμού.

Ως προς τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στα θέματα της Μέσης Ανατολής, στο Ιράν και τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την κ. Ζωχιού, σκοπός του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας είναι να αξιολογηθεί η πρόοδος της διμερούς συνεργασίας, δύο χρόνια μετά την Διακήρυξη των Αθηνών. «Να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας για την αποσυμπίεση δυνητικών κρίσεων, να διατυπωθεί η κοινή πεποίθηση για συζήτηση διμερών θεμάτων και, βεβαίως, να γίνει ένας απολογισμός του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου και της λειτουργικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας».

