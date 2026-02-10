Προγράμματα Κατάρτισης: Σε συμμόρφωση με δίκαιο Ελλάδας – ΕΕ η μεταφορά στο νέο ΕΣΠΑ και σε εθνικούς πόρους

Πολιτική της ΕΕ η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην επαγγελματική κατάρτιση.

Από τα γραφεία Τύπου των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλιση εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση για τα προγράμματα κατάρτισης με συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων που απεντάχθηκαν από το προηγούμενο ΕΣΠΑ.

Τα υπουργεία επιχειρηματολογούν πως η μεταφορά 14 έργων στο νέο ΕΣΠΑ 2021-27, αλλά και 4 έργων στο εθνικό σκέλος «έγιναν σε πλήρη συμμόρφωση με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο με απόλυτη διαφάνεια».

Αναλυτικά, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Για την αποκατάσταση της αλήθειας και με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν προγράμματα κατάρτισης επισημαίνονται τα εξής: ⁠Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην επαγγελματική κατάρτιση είναι πάγια και διαχρονική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

⁠Σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο, το 2021 και 2022 εντάχθηκαν από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μία σειρά από προγράμματα κατάρτισης. Η επιλογή των φορέων (επιστημονικών ινστιτούτων των κοινωνικών εταίρων, ενώσεων επιμελητηρίων, επιστημονικών φορέων) έλαβε χώρα μέσω ανοικτών προσκλήσεων και σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.

Τα προγράμματα έληγαν τέλος Δεκεμβρίου 2023 ενώ είχαν ήδη συμβασιοποιηθεί με αναδόχους κατάρτισης δημιουργώντας νομικές δεσμεύσεις για το Ελληνικό Δημόσιο. Ως εκ τούτου και καθότι δεν είχε ολοκληρωθεί η υλοποίηση, έπρεπε να διασφαλιστεί η συνέχιση χρηματοδότησης των έργων λόγω σοβαρού κινδύνου έγερσης αξιώσεων αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Τον Απρίλιο του 2024, κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ των ελληνικών και των Ευρωπαϊκών αρχών, δόθηκε οδηγία και έγκριση από την ΕΕ (όπως αυτή αποτυπώνεται σε επιστολή που εστάλη προς τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στις 17 Απριλίου 2024) για μεταφορά 15 έργων στο νέο ΕΣΠΑ 2021-27, ενώ παράλληλα γινόταν αναφορά για τα έργα των Συμπραττόντων φορέων ότι οι πράξεις αυτές θα μπορούσαν να θεωρηθούν επιλέξιμες για χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.

⁠Πράγματι, τα 14 από τα 15 έργα εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 2021-2027 σύμφωνα με την οδηγία και έγκριση της ΕΕ, ενώ τα 4 έργα συμπραττόντων φορέων προβλέφθηκε να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο κατεύθυνσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη βάση του μεταγενέστερου Νόμου 5140/2024.

Συνεπώς, οι μεταφορές των έργων έγιναν σε πλήρη συμμόρφωση με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο με απόλυτη διαφάνεια.