Προς-τακτοποίηση-αυθαιρέτων-κατηγορίας-5-από-τους-ΟΤΑ

Τη δυνατότητα στους δήμους να τακτοποιήσουν ακίνητα δημοσίου ενδιαφέροντος με αυθαιρεσίες της κατηγορίας 5 εξετάζει να δώσει η κυβέρνηση.

Όπως είπε χθες απαντώντας σε σχετική επερώτηση στη Βουλή ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, το θέμα αυθαίρετα απασχολεί συνολικά το αρμόδιο υπουργείο, όμως στο μόνο που μπορεί να αναφερθεί, όπως είπε, είναι η τακτοποίηση δημοτικών κτιρίων, σχολείων, νηπιαγωγείων, αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ.

Αν και δεν προσδιόρισε πότε θα ανακοινωθεί η σχετική ρύθμιση άφησε να διαφανεί πως θα προχωρήσει καθώς ζητείται και από πολλούς δημάρχους προκειμένου να αναβαθμίσουν ενεργειακά κτίριά τους.

Να σημειωθεί επίσης ότι βάσει εκτιμήσεων τα αυθαίρετα ιδιωτών με μεγάλες παρανομίες (υπερβάσεις πάνω από 40% στην κάλυψη, στη δόμηση ή στο ύψος) που δεν έχουν τακτοποιηθεί είναι μεγάλος αριθμός, απασχολεί δηλαδή σημαντικό τμήμα της κοινωνίας που δεν πρόλαβε να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες εντός των σχετικών προθεσμιών.

Ο κ. Ταγαράς χθες διευκρίνισε πως αναφέρεται σε ό,τι είναι σε θέση να αναφερθεί, ενώ πρόσθεσε πως «είμαστε εδώ, τίποτα δεν είναι στατικό, όλα δυναμικά είναι, να τα πούμε…» αφήνοντας και ένα παράθυρο ανοιχτό αναφορικά με το να δοθεί εκ νέου και για τους ιδιώτες η δυνατότητα τακτοποίησης ακινήτων με αυθαιρεσίες κατηγορίας 5, πάντα κατασκευής πριν από την 28η Ιουλίου 2011.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα το υπουργείο Περιβάλλοντος έδωσε διετή παράταση της δυνατότητας τακτοποίησης των αυθαιρέτων των κατηγοριών 1 έως 4.

Σύμφωνα με την τροπολογία του ΥΠΕΝ, έχει παραταθεί έως τις 31 Μαρτίου 2028 η προθεσμία υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων των κατηγοριών 1 έως 4 του άρθρου 96 του ν. 4495/2017. Η προηγούμενη προθεσμία λήγει φέτος 31 Μαρτίου.

Η παράταση δεν μεταβάλλει το υφιστάμενο πλαίσιο τακτοποίησης ούτε επεκτείνεται σε περιπτώσεις μεγάλης αυθαιρεσίας (κατηγορία 5) αλλά παρέχει πρόσθετο χρόνο ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα σε μεταβιβάσεις, επισκευές και λοιπές πράξεις, ιδίως σε περιπτώσεις όπου η ολοκλήρωση των διαδικασιών καθυστερεί λόγω έλλειψης τεχνικής διαθεσιμότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο, έως την 1η Φεβρουαρίου 2028 παρατείνεται η προθεσμία για τη σύνταξη και υποβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου για τα κτίρια Κατηγορίας 1. Η ρύθμιση αφορά κυρίως σύνθετες περιπτώσεις, όπως κτίρια του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, κτίρια συνάθροισης κοινού, τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ., εκπαιδευτικές δομές, εγκαταστάσεις υγείας και πρόνοιας κλπ.