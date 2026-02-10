Στην-Ουγγαρία-ο-Μάρκο-Ρούμπιο-μετά-τη-«πλήρη»-στήριξη-Τραμπ-στον-Βίκτορ-Όρμπαν

Περιοδεία στην Κεντρική Ευρώπη θα πραγματοποιήσει την επόμενη εβδομάδα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, με σταθμούς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, λίγες ημέρες μετά τη δημόσια έκφραση «πλήρους» υποστήριξης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον εθνικιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, σε μια συγκυρία αυξημένης έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ–Ευρώπης.

Συναντήσεις στην Ουγγαρία και ενεργειακή συνεργασία

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, την Κυριακή και τη Δευτέρα, 15 και 16 Φεβρουαρίου, ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στη Βουδαπέστη με ανώτερους Ούγγρους αξιωματούχους, με στόχο την προώθηση κοινών διμερών και περιφερειακών συμφερόντων ασφαλείας. Στο επίκεντρο των επαφών θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, οι ειρηνευτικές πρωτοβουλίες για την επίλυση διεθνών συγκρούσεων, καθώς και η ενεργειακή εταιρική σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ουγγαρίας.

Την ανακοίνωση υπέγραψε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας.

Στήριξη Τραμπ στον Όρμπαν ενόψει εκλογών

Η επίσκεψη Ρούμπιο πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά τη δημόσια δήλωση «πλήρους» υποστήριξης του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Βίκτορ Όρμπαν, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου στην Ουγγαρία. Ο Όρμπαν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία σχεδόν 16 χρόνια, εμφανίζεται να υποχωρεί στις δημοσκοπήσεις τους τελευταίους μήνες, σε ένα κλίμα οικονομικής δυσαρέσκειας και εντεινόμενης κοινωνικής κριτικής για τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι σκοπεύει να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον «σε δύο εβδομάδες», προκειμένου να συμμετάσχει στην εναρκτήρια συνεδρίαση του «συμβουλίου ειρήνης» του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Εντάσεις με την Ευρώπη και σταθμός στο Μόναχο

Η περιοδεία Ρούμπιο γίνεται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο ευρωπαϊκό περιβάλλον, μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, αυτόνομη περιοχή της Δανία, οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Πριν από τις επισκέψεις του σε Ουγγαρία και Σλοβακία, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ θα συμμετάσχει στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, στη Γερμανία, εκπροσωπώντας φέτος τις ΗΠΑ στη θέση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, η ομιλία του οποίου πέρυσι είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, λόγω των επικρίσεων που είχε διατυπώσει για την κατάσταση της ελευθερίας της έκφρασης στην Ευρώπη.

Στάση στη Σλοβακία και ο ρόλος Φίτσο

Την Κυριακή, ο Μάρκο Ρούμπιο θα μεταβεί και στη Σλοβακία, όπου πρωθυπουργός είναι ο Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος φέρεται να έχει βρει πεδίο συνεννόησης με την κυβέρνηση Τραμπ. Πρόσφατο δημοσίευμα του Politico ανέφερε, επικαλούμενο ανώνυμους Ευρωπαίους διπλωμάτες, ότι ο Φίτσο είχε εκφράσει ανησυχία για την «ψυχολογική κατάσταση» του Αμερικανού προέδρου, ισχυρισμός που διαψεύστηκε κατηγορηματικά τόσο από την Ουάσιγκτον όσο και από την Μπρατισλάβα.

Η περιοδεία του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θεωρείται ενδεικτική της προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να ενισχύσει τις σχέσεις της με κυβερνήσεις που θεωρεί πολιτικά συγγενείς, σε μια περίοδο αυξημένων τριβών με την υπόλοιπη Ευρώπη.