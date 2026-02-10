Στην-πρώτη-θέση-των-δημάρχων-ο-Ανδρέας-Κονδύλης-του-Αλίμου

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του aftodioikisi.gr σε δείγμα 6.000 ατόμων, με θέμα την εικόνα της Αυτοδιοίκησης στους πολίτες, από τους 60 δημάρχους που αξιολογήθηκαν στην έρευνα, ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης μοιράζεται την πρώτη θέση με τον δήμαρχο Περιστερίου Α. Παχατουρίδη, με ποσοστό 51% («πολύ» και «αρκετά ικανοποιημένος»).
Ακολουθούν ο Γρ. Κωνσταντέλλος (Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης) με 49%, ο Σ. Δανιηλίδης (Νεάπολης – Συκεών) με 42%, ο Π. Σημανδηράκης των Χανίων με 39%, ενώ τρεις δήμαρχοι βρίσκονται στην έκτη θέση (Κ. Βοργιαζίδης-Βέροιας, Γ. Φωστηρόπουλος-Παλαιού Φαλήρου και Θ. Αμπατζόγλου-Αμαρουσίου) με 38%.
Από τους 60 δημάρχους που αξιολογήθηκαν στην έρευνα οι 19 βρίσκονται κάτω από τη (χαμηλή) «βάση» του 29% (σ.σ. μέσος όρος ικανοποίησης των πολιτών από τους δημάρχους), εφτά ακριβώς στο όριο και 34 πάνω από αυτό.
Ο Ανδρέας Κονδύλης δήλωσε: «Είναι προσωπική η ικανοποίηση, όμως δεν είναι προσωπική αυτή η αναγνώριση. Ανήκει σε όλους τους συμπολίτες μου, που, αν είχε γίνει η δημοσκόπηση για τους δημότες των πόλεων, θα είχαν σίγουρα κερδίσει την πρώτη θέση.»
