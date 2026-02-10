Στις-16-Φεβρουαρίου-οι-υπογραφές-με-chevron-για-τα-4-μπλοκ-σε-Κρήτη-και-Πελοπόννησο

Στις 18 Φεβρουαρίου αναμένεται η υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης με τη Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων σε 4 μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο.

Την ερχόμενη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου αναμένεται -σύμφωνα με πληροφορίες- η υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης με τη Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων σε 4 μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο.

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου ανακοίνωσε πως «την επόμενη εβδομάδα θα έρθει η Chevron στην Ελλάδα και θα έχουμε τις υπογραφές των τεσσάρων συμφωνιών σε χρόνο ρεκόρ», προσθέτοντας ότι, έτσι, «θα προχωρήσει μία πολύ σημαντική προοπτική για τη χώρα μας, που είναι η ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων», ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Όπως ανέφερε το -, oι έρευνες επιμερίζονται σε τρεις φάσεις, με διάρκεια 3, 2 και 2 έτη αντίστοιχα, όπως αναφέρεται στο τεύχος προδιαγραφών της προκήρυξης του διαγωνισμού για τα 4 μπλοκ (και έχει υιοθετηθεί στις συμβάσεις μίσθωσης). Πρόκειται για ένα κατά τι συντομότερο roadmap σε σχέση με ό,τι ισχύει στις προηγούμενες παραχωρήσεις – για παράδειγμα στα άλλα δύο «οικόπεδα» ανοικτά της Κρήτης, της κοινοπραξίας των ExxonMobil και Helleniq Energy, τα τρία στάδια έχουν διάρκεια 3, 3 και 2 χρόνια.

Επομένως, με την κύρωση των συμβάσεων θα «κλειδώσουν» οι σχετικές προθεσμίες, επισφραγίζοντας την έναρξη της πρώτης τριετούς φάσης κατά την οποία θα προσκτηθούν τουλάχιστον δισδιάστατα σεισμικά δεδομένα από τα τα 4 μπλοκ. Ο υπουργός τοποθέτησε την έναρξη των σεισμικών ερευνών πριν από το τέλος του 2026.

Μετά την υπογραφή τους, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προγραμματίζει την άμεση κατάθεσή τους στη Βουλή προς κύρωση, διαδικασία που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη ενεργοποίηση των συμβάσεων και την έναρξη του ερευνητικού προγράμματος.