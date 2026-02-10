Στο-Μαξίμου-οι-κτηνοτρόφοι-για-τη-συνάντηση-με-Μητσοτάκη

Λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου οι κτηνοτρόφοι. Η αντιπροσωπεία τους θα συναντήσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως είχε συμφωνηθεί σε πρότερη επαφή των δύο πλευρών, τις ημέρες που ήταν σε πλήρη εξέλιξη οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Κατά την είσοδό τους δεν έγιναν δηλώσεις, ωστόσο, αναμένεται να τοποθετηθούν μετά το πέρας της συνάντησης.

- sofokleous10.gr

