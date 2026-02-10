Close Menu
    Στο Μαξίμου οι κτηνοτρόφοι για τη συνάντηση με Μητσοτάκη

    Κατά την είσοδό τους δεν έγιναν δηλώσεις, ωστόσο, αναμένεται να τοποθετηθούν μετά το πέρας της συνάντησης.

    Κτηνοτρόφοι στο Μαξίμου

    Λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου οι κτηνοτρόφοι. Η αντιπροσωπεία τους θα συναντήσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως είχε συμφωνηθεί σε πρότερη επαφή των δύο πλευρών, τις ημέρες που ήταν σε πλήρη εξέλιξη οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

