Συγκροτήθηκε-Επιτροπή-για-την-ανάδειξη-και-συντήρηση-του-Μνημείου-του-Αγνώστου-Στρατιώτη

Τη συγκρότησης Μικτής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη και συντήρηση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με ΚΥΑ των συναρμόδιων υπουργών Νίκου Δένδια και Λίνας Μενδώνη. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι εξάμηνη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ

«Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή για την ανάδειξη και συντήρηση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη με ΚΥΑ του ΥΕΘΑ Ν. Δένδια και της Υπουργού Πολιτισμού Λ. Μενδώνη

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση την οποία υπογράφουν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, συγκροτείται Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή για την ανάδειξη και συντήρηση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Τη Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελούν οι:

Αντώνιος Οικονόμου, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ως Πρόεδρος. Αντιστράτηγος Ιωάννης Κορωνάκης, Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), ως μέλος. Κωνσταντίνα Σιούντρη, Μόνιμη Υπάλληλος (ΜΥ) Α΄ Βαθμού του Κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών του Υπουργείου Πολιτισμού, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς και Κυκλάδων, ως μέλος. Μαρία Μερτζάνη, Μόνιμη Υπάλληλος (ΜΥ) Α΄ Βαθμού του Κλάδου ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων – Έργων Τέχνης του Υπουργείου Πολιτισμού, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, ως μέλος. Κωνσταντίνος Βαρώτσος, Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εικαστικός, ως μέλος εγνωσμένου κύρους, σε τομείς που έχουν σχέση με την αποστολή και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι εξάμηνη».

