Συνάντηση-Μητσοτάκη-με-τον-Γενικό-Γραμματέα-του-Συμβουλίου-της-Ευρώπης:-Η-ενίσχυση-του-κράτους-δικαίου-αποτελεί-προτεραιότητα-για-τη-χώρα

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αλέν Μπερσέ, είχε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με το κράτος δικαίου, τη διαφάνεια και τη θεσμική ενίσχυση να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο πρωθυπουργός καλωσόρισε τον Αλέν Μπερσέ στην Αθήνα, λέγοντας: «Χαίρομαι που σας καλωσορίζω στην Αθήνα. Είναι πραγματική χαρά που σας έχουμε εδώ».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η ενίσχυση του κράτους δικαίου αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή, σημειώνοντας: «Η ενίσχυση του κράτους δικαίου μέσω μεγαλύτερης διαφάνειας, αποτελεσματικής εποπτείας και ισχυρών θεσμικών αντιβάρων αποτελεί βασική και διαρκή προτεραιότητα, τόσο για τη χώρα όσο και, θα έλεγα, για μένα προσωπικά».

Αναφερόμενος στη δεκαετή κρίση, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Περάσαμε μια δύσκολη δεκαετία που έθεσε σε δοκιμασία τους θεσμούς και την κοινωνία μας, αλλά τα τελευταία χρόνια πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει ξεκάθαρα γυρίσει σελίδα».

Όπως είπε, η πρόοδος αυτή αποτυπώνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο: «Όσον αφορά την ενίσχυση του κράτους δικαίου και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των θεσμών μας, πιστεύω ότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο, όπως αναγνωρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ετήσια έκθεσή της για το κράτος δικαίου».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις συστάσεις των θεσμών, λέγοντας: «Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΟΣΑ και οργανισμών που χαίρουν σεβασμού, όπως η Διεθνής Διαφάνεια, όπου βελτιώνουμε κάθε χρόνο τη θέση μας στην κατάταξη».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης: «Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν είμαστε εκεί όπου θα ήθελα να είμαστε, αλλά προχωράμε σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συνταγματική αναθεώρηση: «Μόλις ξεκινήσαμε μια πολύ σημαντική διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματός μας. Θέλω να είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, με βασική προτεραιότητα την ενίσχυση των θεσμών και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών».

Από την πλευρά του, ο Alain Berset ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την υποδοχή, δηλώνοντας: «Σας ευχαριστώ θερμά, κ. Πρωθυπουργέ, γι’ αυτή την εγκάρδια υποδοχή σήμερα εδώ στην Αθήνα. Είναι τεράστια χαρά και τιμή που έχω την ευκαιρία να σας συναντήσω ξανά».

Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης εξήρε τη στάση της Ελλάδας, λέγοντας: «Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύ ισχυρή δέσμευση που αισθανόμαστε ότι έχουμε από την Ελλάδα στο έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και για τη δέσμευση σε μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες, στην πολυμέρεια και στο Διεθνές Δίκαιο».

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, τόνισε: «Δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς λογοδοσία. Στην περίπτωση της Ουκρανίας, αυτό σημαίνει το έργο που έχουμε αναλάβει από κοινού και το οποίο η Ελλάδα υποστηρίζει».

Παράλληλα, σημείωσε ότι περισσότερες από 35 χώρες έχουν προσχωρήσει στην επιτροπή αξιώσεων, ενώ αναφέρθηκε και στο νέο Δημοκρατικό Σύμφωνο για την Ευρώπη που προωθεί το Συμβούλιο της Ευρώπης.