Συνέντευξη-Μακρόν-στην-«Κ»:-«Η-ΕΕ-να-αποφασίσει-αν-θέλει-να-γίνει-δύναμη»

Το όραμά του για να γινει η ΕΕ «μια πραγματική γεωπολική και οικονομική δύναμη» παρουσιάζει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξή του στην Καθημερινή και σε άλλες 6 ευρωπαϊκές εφημερίδες λίγα 24ωρα πριν από το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ο κ. Μακρόν επαναφέρει στην ατζέντα την ανάγκη κοινού δανεισμού μέσω της έκδοσης ευρωομολόγων, προορισμένου προς νέες ευρωπαϊκές επενδύσεις και υπογραμμίζει την ανάγκη στήριξης όλων των κρατών-μελών της ΕΕ.

Συνεχίζει, ωστόσο, να πιστεύει στην ισχύ του γαλλογερμανικού άξονα, ενώ σε θέμα που αφορά την Ελλάδα τάσσεται υπέρ της ενιαίας αγοράς ενέργειας, συνδέοντας τη μείωση των τιμών της με τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Επαινεί παράλληλα τη χώρα μας λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «έχει σημειώσει σημαντικές οικονομικές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα δύσκολων αλλά γενναίων μεταρρυθμίσεων».

Ο Γάλλος πρόεδρος εξηγεί τους λόγους για τους οποίους εκτιμά ότι πρέπει να ανοίξει ο διάλογος με τη Ρωσία, καθώς αφορά την επόμενη μέρα της «ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας», αλλά και το πώς πλέον «βλέπει» τις ευρωατλαντικές σχέσεις, μόνο λίγες εβδομάδες μετά τη μεγαλύτερη κρίση τους.

Απλούστεροι κανόνες – «Δεν μπορούμε να σκύβουμε στον Τραμπ»

Τη μετάβαση της ΕΕ από μια απλή ενιαία αγορά σε οικονομική και γεωπολιτική δύναμη προτάσσει ο Εμανουέλ Μακρόν παρουσιάζοντας το νέο ευρωπαϊκό δόγμα, που ουσιαστικά στηρίζεται στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, στη μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων και σε μαζικές κοινές επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως τονίζει, το διεθνές περιβάλλον έχει αλλάξει ριζικά: «Η Ρωσία δεν είναι πια ενεργειακός εταίρος, οι ΗΠΑ δεν εγγυώνται τα πάντα και η Κίνα έγινε σκληρός ανταγωνιστής». Κεντρικός άξονας της στρατηγικής είναι η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς. «Δεν μπορεί η φυσική αγορά των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να είναι 27 διαφορετικές αγορές. Πρέπει να είναι μια αγορά 450 εκατομμυρίων πολιτών», σημειώνει επιμένοντας στην ανάγκη απλούστερων κανόνων, λιγότερης γραφειοκρατίας και προόδου στην Ένωση Κεφαλαιαγορών και στην ενιαία αγορά ενέργειας.

Παράλληλα, εν μέσω περιβάλλοντος αυξανόμενης αστάθειας και απρόβλεπτων πλέον γεγονότων, ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε αρκετές φορές χθες Δευτέρα στη συνάντησή του με τους Ευρωπαίους δημοσιογράφους την ανάγκη οργάνωσης της Ευρώπης ως αυτόνομης γεωπολιτικής δύναμης. Επιμένει, μάλιστα, ότι καμία μεμονωμένη πρωτεύουσα δεν μπορεί πλέον να διαχειριστεί μόνη τις προκλήσεις.

Ερωτηθείς σχετικά για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μακρόν ανέφερε ότι τον σέβεται και πως ο ίδιος έναντί του είναι σταθερός και προβλέψιμος. Όμως ξεκαθαρίζει πως «όταν υπάρχει ξεκάθαρη επιθετική συμπεριφορά, τότε δεν μπορούμε να σκύβουμε το κεφάλι». Για τον Γάλλο πρόεδρο, άλλωστε, η στρατηγική του κατευνασμού «δεν βελτιώνει τη συμπεριφορά του άλλου και οδηγεί την Ευρώπη σε μεγαλύτερες εξαρτήσεις».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.