ΣΥΡΙΖΑ:-Καταψήφισε-στο-Ευρωκοινοβούλιο-τη-«ρήτρα-διασφάλισης»-της-συμφωνίας-ΕΕ–mercosur

Καταψήφισαν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης της εταιρικής συμφωνίας EU-MERCOSUR, στη σχετική ψηφοφορία σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση τους, «πρόκειται μια προσχηματική και ανεφάρμοστη, πρακτικά, ρήτρα που επιχειρείται να παρουσιαστεί από τις ισχυρές πολιτικές δυνάμεις της ΕΕ ως διασφάλιση για αγροτικά προϊόντα στο πλαίσιο της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur.

Ο μόνος στόχος είναι να εκτονώσει τις αντιδράσεις των αγροτών και της κοινωνίας για την Συμφωνία που έχει ήδη παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ με πρωτοβουλία της LEFT, χωρίς αντίκρισμα.

Η ρήτρα θεωρητικά θα επιτρέπει στην ΕΕ να επαναφέρει προσωρινά δασμούς σε περίπτωση αύξησης των εισαγωγών ή ζημίας στους εγχώριους παραγωγούς, η ενεργοποίησή της όμως καθίσταται αδύνατη εφόσον πρέπει να αποδειχθεί «σοβαρή ζημία» σε εντελώς υποκειμενική βάση ενώ παύει να ισχύει σε 12 χρόνια.

Παράλληλα, δεν δίνει τη δυνατότητα αναστολής των εισαγωγών. Το Συμβούλιο, μάλιστα, στη διαπραγμάτευση απέρριψε όλες τις σημαντικές τροπολογίες του Κοινοβουλίου που θα βελτίωναν την ρήτρα με την αιτιολογία ότι παρεμβαίνουν στην ουσία της Συμφωνίας EU-MERCOSUR. Αυτό ακριβώς αποδεικνύει ότι το βασικό πρόβλημα είναι η ίδια η Συμφωνία και ότι καμία ρήτρα διασφάλισης δεν μπορεί να καλύψει αποτελεσματικά τις αδυναμίες της», τονίζουν στην ανακοίνωση.

