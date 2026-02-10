Τι-αλλάζει-στην-ΕΚΤ-με-την-παραίτηση-του-Γάλλου-κεντρικού-τραπεζίτη

Η παραίτηση του Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, δεν αιφνιδίασε μόνο το Παρίσι, αλλά και την Φρανκφούρτη, καθώς ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης είναι μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ από το 2015.

Κατ’ αρχήν, στο Παρίσι, πολλοί εξεπλάγησαν από το γεγονός ότι ο Βιλερουά ντε Γκαλό παραιτήθηκε ένα χρόνο πριν την λήξη της θητείας του. «Ο κεντρικός τραπεζίτης ήταν αυτός που καθοδήγησε τη γαλλική νομισματική πολιτική εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, του πολέμου στην Ουκρανία και της ταραγμένης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ , και η παραίτησή του τώρα, είναι ένα αξιοσημείωτο γεγονός», λένε στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της αγοράς στην γαλλική πρωτεύουσα.

Ακόμα πιο αξιοσημείωτο, ωστόσο, είναι το πολιτικό πλαίσιο: Η Γαλλία θα εκλέξει νέο πρόεδρο την άνοιξη του 2027. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δεν μπορεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα. Η πρόωρη παραίτησή του ντε Γκαλό, επιτρέπει στον απερχόμενο πρόεδρο να ορίσει προσωπικά έναν διάδοχο για τη θέση του διοικητή της κεντρικής τράπεζας – πριν η απόφαση αυτή ενδεχομένως περιέλθει στα χέρια μιας κυβέρνησης που θα πρόσκειται στον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό . Το κόμμα της Μαρίν Λεπέν προηγείται άλλωστε αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις και δεν αποκλείεται να «καταλάβει» το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Μεταξύ εκείνων που θα μπορούσαν να διαδεχθούν τον ντε Γκαλό είναι οι δύο αναπληρωτές διοικητές της Τράπεζας της Γαλλίας ,Ντενίς Μπο και Ανιές-Μπενασί Κερέ. Ακούγονται επίσης τα ονόματα του Μπενουά Κερέ, προέδρου της Αρχής Ανταγωνισμού και πρώην μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, αλλά και του Εμμανουέλ Μουλέν, που είναι σήμερα επικεφαλής του προσωπικού του Μακρόν. Σε κάθε περίπτωση, ο διάδοχος του Βιλερουά ντε Γκαλό, θα πρέπει να εγκριθεί από τις επιτροπές Οικονομικών, τόσο της Εθνοσυνέλευσης όσο και της Γερουσίας. «Ο διορισμός του επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας δεν είναι ασήμαντο ζήτημα – η Γαλλία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρωζώνη μετά τη Γερμανία και ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων για την ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική», σημειώνουν Ευρωπαίοι διπλωμάτες.

Οι αλλαγές στην ΕΚΤ

Ο Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό θεωρείται μάλιστα επίλεκτο στέλεχος των «περιστεριών» στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η αποχώρησή του «αποδυναμώνει» το στρατόπεδο εκείνων που υποστηρίζουν μια ήπια νομισματική πολιτική στην ευρωζώνη.

Η παραίτηση του Βιλερουά ντε Γκαλό έρχεται μάλιστα εν μέσω μιας σημαντικής αναδιάρθρωσης της ΕΚΤ: ο Κροάτης κεντρικός τραπεζίτης Μπόρις Βούιτσιτς-που θεωρείται «γεράκι»- θα αντικαταστήσει τον Ισπανό Λουίς ντε Γκίντος ως αντιπρόεδρος της ΕΚΤ από τον Ιούνιο-ακριβώς τη στιγμή που ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης θα σταματήσει να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στα τέλη Οκτωβρίου του 2027 λήγει επίσης η θητεία της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ και η αγωνία μεγαλώνει, καθώς η Γερμανία φιλοδοξεί να αναλάβει για πρώτη φορά την προεδρία. Ηδη η Ιζαμπέλ Σνάμπελ-μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιόακιμ Νάγκελ, έχουν εμφανιστεί ως πιθανοί διάδοχοι της Λαγκάρντ.

Η θητεία της Σνάμπελ στο Εκτελεστικό Συμβούλιο εκπνέει επίσης στις 31 Δεκεμβρίου 2027, όπως και του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, του Ιρλανδού Φίλιπ Λέιν.

Στο παρασκήνιο, στην κούρσα για την κορυφαία θέση της ΕΚΤ, ακούγονται επίσης οι πρώην διοικητές της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας Κλάας Κνοτ και της Ισπανίας ,Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος , νυν διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών.

Θα αλλάξει η νομισματική πολιτική;

Η αποχώρηση του Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό είναι προφανώς, μόνο ένα μέρος μιας μαζικής αναδιάρθρωσης προσωπικού που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά την ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική τους επόμενους μήνες, λένε παράγοντες της αγοράς. «Για τους πολίτες της Ευρωζώνης, αυτή δεν είναι μια αφηρημένη συζήτηση για το προσωπικό.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ καθορίζει τα επιτόκια, τον πληθωρισμό και, τελικά, την αγοραστική δύναμη του ευρώ», υπογραμμίζουν και προσθέτουν: «Σε εποχές που η εμπιστοσύνη στο ευρώ και στους θεσμούς που το διαχειρίζονται διαβρώνεται ολοένα και περισσότερο, τα φυσικά πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός και το ασήμι αποδεικνύονται για άλλη μια φορά αξιόπιστη άγκυρα για τη διατήρηση του πλούτου».