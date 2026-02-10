Το-Ευρωκοινοβούλιο-ψηφίζει-για-τα-90-δισ.-στην-Ουκρανία,-επισπεύδοντας-τη-διαδικασία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει αύριο Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου για το δάνειο των 90 δισ. ευρώ της ΕΕ στην Ουκρανία, δήλωσε τη Δευτέρα η πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα.

Οι ψηφοφορίες σχετικά με το δάνειο είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν αργότερα αυτόν τον μήνα, αλλά μεταφέρθηκαν νωρίτερα.

«Υπάρχει συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων», δήλωσε η εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου, Ντελφίν Κολάρ, πριν από την έναρξη της ολομέλειας.

Η Ουκρανία «καίγεται» για χρήματα, καθώς στερεύουν τα αποθέματά της τον Απρίλιο, κάτι που μεταξύ άλλων, θα καταστήσει αδύνατον να χρηματοδοτήσει και τις αμυντικές της προσπάθειες απέναντι στη Ρωσία.

Στο Στρασβούργο, το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι κεντροαριστεροί Σοσιαλιστές και Δημοκράτες και το φιλελεύθερο κόμμα Renew Europe συμφώνησαν να επισπεύσουν τις ψηφοφορίες, επιτρέποντας στην Επιτροπή να συγκεντρώσει κεφάλαια από την αγορά χρέους, με την υποστήριξη του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η υποστήριξη των τριών ομάδων σημαίνει ότι οι ψήφοι — συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στον προϋπολογισμό της ΕΕ και σε έναν υφιστάμενο μηχανισμό χρηματοδότησης της Ουκρανίας — θα εξασφαλίσουν την απαραίτητη πλειοψηφία για να περάσουν.

Με πληροφορίες από Politico