Το κινεζικό «κρατικό DNA» στη θάλασσα και η ευρωπαϊκή στρατηγική τύφλωση απέναντι στον ελληνικό στόλο

Δεν πρόκειται για ναυτιλιακό κουίζ, ούτε για “αλλαγή φρουράς” σε μια λίστα. Όταν ένας εμπορικός στόλος ανεβαίνει στην κορυφή επειδή το αποφάσισε το κράτος, αυτό λέγεται μετατόπιση ισχύος. Και η ισχύς στη θάλασσα δεν είναι ποτέ ουδέτερη: μεταφράζεται σε εφοδιαστικές αλυσίδες, ενέργεια, τρόφιμα, στρατηγική αυτονομία, τελικά σε πολιτική επιρροή.

Αυτό ακριβώς περιγράφει η ίδια η παραδοχή που έκανε πρόσφατα η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών: ότι η Κίνα «οριακά» καταλαμβάνει την κορυφή σε διεθνή κατάταξη, με ένα κρίσιμο υποσημείωμα που λέει όλη την ιστορία: 44% του υφιστάμενου κινεζικού στόλου και 64% των νέων παραγγελιών ανήκουν σε κρατικές εταιρείες.

Με απλά λόγια: ο ανταγωνιστής δεν είναι “η αγορά”. Είναι το κράτος.

Το κινεζικό μοντέλο: στόλος, ναυπηγεία, χρηματοδότηση – όλα στο ίδιο σχέδιο

Η Κίνα δεν χτίζει απλώς πλοία. Χτίζει ικανότητα, εξάρτηση και πλεονέκτημα κλίμακας. Όταν το μεγαλύτερο κομμάτι του στόλου και του orderbook περνά από κρατικό φίλτρο, η ναυτιλία παύει να είναι κλάδος και γίνεται εργαλείο εθνικής πολιτικής.

Και το “εργοστάσιο” πίσω από αυτόν τον στόλο είναι σχεδόν μονοπωλιακό: η Κίνα κρατά το πάνω χέρι στη ναυπηγική, με μερίδιο που αποτυπώνεται ακόμη και ως 62% των πλοίων στο παγκόσμιο orderbook σε συγκεκριμένες καταγραφές της αγοράς. Δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι το σημείο όπου η βιομηχανική πολιτική συναντά τη γεωπολιτική: όποιος ελέγχει τη ναυπήγηση, επηρεάζει κόστος, χρόνους παράδοσης, τεχνολογίες, ακόμη και προδιαγραφές “πράσινης” μετάβασης.

Στο βάθος υπάρχει και το πιο σκοτεινό, αλλά υπαρκτό, στοιχείο: ο κόσμος μπαίνει σε φάση όπου τα εμπορικά πλοία αντιμετωπίζονται όλο και συχνότερα ως μοχλός πίεσης σε εμπορικούς πολέμους και σε σενάρια ασφάλειας. Οι μετακινήσεις εταιρειών και νηολογίων, για να “θωρακιστούν” από το ρίσκο ΗΠΑ–Κίνας, δεν είναι θεωρία· είναι τάση.

Το νέο περιβάλλον: οι θαλάσσιες γραμμές είναι πλέον πεδίο ισχύος

Η θάλασσα ήταν πάντα το νευρικό σύστημα του παγκόσμιου εμπορίου. Αλλά τώρα γίνεται και πεδίο γεωοικονομικού ανταγωνισμού σε πλήρη ένταση. Πάνω από 80% του παγκόσμιου εμπορίου σε όγκο μεταφέρεται διά θαλάσσης, άρα όποιος επηρεάζει τη ναυτιλία επηρεάζει τις τιμές, τις ελλείψεις, τον πληθωρισμό, την επάρκεια.

Και η πραγματικότητα των τελευταίων ετών είναι σκληρή: chokepoints, κρίσεις, αναδρομολογήσεις, κόστος και ασφάλεια. Δεν χρειάζεται θεωρητική συζήτηση για το πόσο ευάλωτο είναι το σύστημα· το έχει ήδη δείξει η πράξη.

Αυτό το περιβάλλον κάνει την κρατική στρατηγική της Κίνας ακόμη πιο “λογική” από τη δική της οπτική: εξασφαλίζει μεταφορική ικανότητα, μειώνει εξάρτηση, αυξάνει επιρροή.

Η Ευρώπη: ρυθμιστική εμμονή, στρατηγική αφέλεια

Εδώ βρίσκεται το πραγματικό έλλειμμα πολιτικής: η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη ναυτιλία σαν να είναι απλώς ένας “δύσκολος” κλάδος που πρέπει να μπει σε κουτάκια συμμόρφωσης. Το βλέμμα κολλάει στον κανονισμό και χάνεται η εικόνα: η ναυτιλία είναι σκληρή ισχύς για μια ήπειρο που εισάγει ενέργεια, πρώτες ύλες και κρίσιμα αγαθά.

Την ίδια ώρα, οι πολιτικές επιλογές γίνονται συχνά με την άνεση εκείνου που θεωρεί δεδομένο ότι “κάποιος” θα κουβαλήσει τα φορτία. Στην πράξη, η ΕΕ έβαλε τη ναυτιλία στον EU ETS από 1/1/2024, με σταδιακή εφαρμογή (40%/70%/100%) και με πραγματικές προθεσμίες συμμόρφωσης που ήδη τρέχουν. Και από 1/1/2025 ξεκίνησε πλήρως το FuelEU Maritime με στόχους μείωσης έντασης αερίων θερμοκηπίου στα καύσιμα.

Το πρόβλημα δεν είναι ότι η Ευρώπη θέλει “πράσινη” ναυτιλία. Το πρόβλημα είναι ότι συχνά το κάνει σαν να ζει σε κενό αέρος:

χωρίς επαρκή διαθεσιμότητα εναλλακτικών καυσίμων,

χωρίς παγκόσμιο level playing field,

χωρίς βιομηχανική βάση ναυπήγησης αντίστοιχη της φιλοδοξίας της,

και με κίνδυνο να μεταφέρει κόστος στην αλυσίδα τιμών (άρα στην πραγματική οικονομία).

Η ειρωνεία είναι ότι ενώ οι Βρυξέλλες χτίζουν μηχανισμούς συμμόρφωσης, ανακαλύπτουν εκ των υστέρων ότι η ήπειρος χάνει έδαφος στη ναυπηγική και στη θαλάσσια βιομηχανία. Γι’ αυτό και τώρα “τρέχει” συζήτηση για ευρωπαϊκή βιομηχανική ναυτιλιακή στρατηγική και παρεμβάσεις υπέρ ευρωπαϊκής ναυπήγησης. Το timing όμως είναι αποκαλυπτικό: πρώτα αποδυναμώνεται το οικοσύστημα, μετά αναζητείται “σχέδιο διάσωσης”.

Το ελληνικό παράδοξο: η Ευρώπη ζει από τον στόλο που δεν υπερασπίζεται πολιτικά

Αν κάτι αξίζει να ειπωθεί “με το όνομά του”, είναι αυτό: ο ευρωπαϊκός έλεγχος στη θάλασσα έχει ελληνική σφραγίδα.

Σύμφωνα με στοιχεία που αποδίδονται σε UNCTAD, ο ελληνόκτητος στόλος παραμένει πρώτος σε χωρητικότητα, με περίπου 397,6 εκατ. dwt (περίπου 16,4% του παγκόσμιου tonnage) στις αρχές του 2025. Και η ίδια η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών έχει καταγράψει ότι ο ελληνόκτητος στόλος αντιπροσωπεύει περίπου 20% του παγκόσμιου και 61% του στόλου που ελέγχεται από την ΕΕ.

Αυτό σημαίνει κάτι πολύ πρακτικό: όταν η Ευρώπη μιλά για ενεργειακή ασφάλεια, για εφοδιασμό, για σταθερότητα τιμών, για αντοχή σε κρίσεις, μιλά για έναν μηχανισμό που σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στους Έλληνες πλοιοκτήτες. Κι όμως, στο πολιτικό επίπεδο, η στήριξη είναι συχνά χλιαρή ή “υπονομευτική” μέσω υπερ-ρυθμιστικής πίεσης, ενώ ταυτόχρονα ανταγωνιστές εκτός ΕΕ παίζουν με όρους κρατικής στρατηγικής.

Ακόμη και στο πεδίο της ασφάλειας, ο κλάδος βρίσκεται στο στόχαστρο στρατιωτικών και υβριδικών απειλών, με πραγματικό ρίσκο για ανθρώπινες ζωές και ασφαλή ναυσιπλοΐα. Αυτό δεν είναι “πρόβλημα των εφοπλιστών”. Είναι ζήτημα ευρωπαϊκής ασφάλειας και λειτουργίας της οικονομίας.

Γιατί η ευρωπαϊκή στάση είναι κοντόφθαλμη – και επικίνδυνη

Η Ευρώπη κάνει τρία λάθη μαζί:

Πρώτον, θεωρεί ότι το παιχνίδι παίζεται κυρίως με κανόνες. Η Κίνα δείχνει ότι παίζεται με στόλο + βιομηχανία + χρηματοδότηση + κρατική κατεύθυνση.

Δεύτερον, υποτιμά το κόστος της αποσύνδεσης πολιτικής και αγοράς. Όταν η πολιτική βάζει υποχρεώσεις χωρίς να εξασφαλίζει την υποδομή καυσίμων και τη διεθνή σύγκλιση, το αποτέλεσμα είναι στρεβλώσεις, επιβάρυνση κόστους και κατακερματισμός.

Τρίτον, δεν αξιοποιεί το ισχυρό της χαρτί: τον ευρωπαϊκά ελεγχόμενο στόλο με ελληνικό πυρήνα. Αν η Ευρώπη θέλει στρατηγική αυτονομία, δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τη ναυτιλία σαν “περιβαλλοντικό πρόβλημα” που λύνεται με φόρμες και πρόστιμα.

Τι θα σήμαινε σοβαρή ευρωπαϊκή πολιτική υπέρ της ναυτιλίας και του ελληνικού στόλου

Μια ρεαλιστική γραμμή άμυνας και επίθεσης θα είχε τουλάχιστον πέντε άξονες:

1) Αναγνώριση της ναυτιλίας ως στρατηγικής υποδομής

Όχι επικοινωνιακά. Με ενσωμάτωση της ναυτιλίας στην ευρωπαϊκή ατζέντα ασφάλειας, εμπορίου και ανθεκτικότητας, με μηχανισμούς αντιμετώπισης υβριδικών απειλών και προστασίας πληρωμάτων.

2) Πράσινη μετάβαση με παγκόσμια λογική

Η ΕΕ πιέζει με ETS/FuelEU, αλλά η ναυτιλία είναι παγκόσμια. Η κατεύθυνση προς διεθνή μέτρα και συντονισμό είναι το μόνο σχήμα που παράγει αποτέλεσμα χωρίς διαρροές και στρεβλώσεις.

3) Καύσιμα και υποδομές πριν από τιμωρία

Δεν γίνεται να ζητούνται στόχοι χωρίς επάρκεια εναλλακτικών καυσίμων και λιμενικών υποδομών. Αλλιώς το “πράσινο” γίνεται απλώς κόστος που περνά στην οικονομία.

4) Βιομηχανική πολιτική που δεν έρχεται αργά

Η Ευρώπη μόλις τώρα μιλά για σχέδια στήριξης ευρωπαϊκής ναυπήγησης και βιομηχανίας. Χρειάζεται σταθερότητα, χρηματοδότηση, και συγκεκριμένα εργαλεία — όχι “σχέδια” που ανακοινώνονται όταν η αγορά έχει ήδη κριθεί αλλού.

5) Θεσμική ασπίδα ανταγωνιστικότητας για τον ευρωπαϊκό (άρα και ελληνικό) στόλο

Σταθερό φορολογικό/θεσμικό πλαίσιο, μείωση διπλών γραφειοκρατικών βαρών, και χρήση των εσόδων/εργαλείων πολιτικής υπέρ της πραγματικής μετάβασης και όχι ως εύκολο “πράσινο ταμείο”.

Το πραγματικό “wake-up call” δεν είναι η Κίνα – είναι η ευρωπαϊκή αδράνεια

Η άνοδος της Κίνας στην κορυφή μιας διεθνούς κατάταξης είναι σύμπτωμα. Η αιτία είναι ότι κάποιος παίζει με στρατηγική και κάποιος άλλος παίζει με κανονισμούς.

Κι εδώ η ευρωπαϊκή ευθύνη είναι ξεκάθαρη: αν η ναυτιλία είναι το αίμα της οικονομίας και η Ελλάδα είναι η καρδιά του ευρωπαϊκού στόλου, τότε η αποδυνάμωση της ελληνικής ναυτιλίας δεν είναι “εσωτερικό θέμα ενός κλάδου”. Είναι χτύπημα στην ίδια την ευρωπαϊκή αντοχή.

Η Ευρώπη είτε θα ξυπνήσει και θα δει τη ναυτιλία ως γεωοικονομικό εργαλείο — με τον ελληνικό στόλο στο κέντρο της στρατηγικής της — είτε θα συνεχίσει να ξαφνιάζεται όταν οι άλλοι γράφουν τους κανόνες με πλοία, ναυπηγεία και κράτος από πίσω.