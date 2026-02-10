Φιντάν-κατά-Δένδια:-Εμπόδιο-στην-ανάπτυξη-των-ελληνοτουρκικών-σχέσεων

Μετά τα όσα προκλητικά ανέφερε χθες ο εκπρόσωπος του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Ομέρ Τσελίκ, περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, κατά του Έλληνα υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στράφηκε και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, κατηγορώντας τον ότι εμποδίζει την ανάπτυξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

«Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης έχουν την πρόθεση και την ικανότητα να λύσουν το πρόβλημα» είπε ο Φιντάν και πρόσθεσε ότι «για το θέμα αυτό έχουμε προτείνει δημιουργικές λύσεις στους Έλληνες».

Χακάν Φιντάν: Εγώ πιστεύω ειλικρινά ότι τόσο ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχουν την πρόθεση και την ικανότητα να λύσουν αυτό το πρόβλημα, δηλαδή να πάνε το θέμα ακόμα παραπέρα, αλλά …

Αχμέτ Χακάν, διευθυντής εφημερίδας HURRIYET: Λέτε ότι έχουν την ικανότητα.

Φιτνάν: Έχουν αυτή την ικανότητα, έχουν και την πρόθεση. Εγώ πιστεύω πραγματικά ότι έχουν αυτή την πρόθεση και την ικανότητα. Αλλά το πολιτικό περιβάλλον στο εσωτερικό …

Χακάν: Για παράδειγμα, υπάρχει ένας άνθρωπος που ονομάζεται Δένδιας.

Φιντάν: Υπάρχει αυτός, υπάρχει το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εκτός από αυτόν, οπότε αυτό το πολιτικό περιβάλλον και ο πολιτικός ανταγωνισμός δυστυχώς δεν δημιουργεί ένα περιβάλλον που να ευνοεί την επίλυση τέτοιων στρατηγικών προβλημάτων στην ελληνική πολιτική. Δηλαδή οι ηγέτες που έρχονται βρίσκονται σε ένα διαρκές δίλημμα ανάμεσα στην επίλυση αυτού του ιστορικού προβλήματος και του πολιτικού κόστους..

Χακάν: Αλλά ηγεσία σημαίνει να πληρώνεις αυτό το τίμημα και να παίρνεις θέση…..

Φιντάν: …Σίγουρα το απαιτεί. Και εμείς, ως κυβερνώντες κάθε γενιάς, αυτό που στην πραγματικότητα θα κάνουμε είναι να κάνουμε τη δουλειά του επόμενου ηγέτη που θα δώσει αυτή την απάντηση λίγο πιο εύκολη με πιο δημιουργικό, πιο θετικό, πιο προοδευτικό έργο.

Χακάν:Δημιουργικές λύσεις… πάντα με βάση αυτό.

Φιντάν: Σαφώς, σαφώς, εμείς τους έχουμε παρουσιάσει πολύ δημιουργικές λύσεις για το θέμα αυτό και μιλάμε μαζί τους στις άτυπες συνόδους, αυτό στην πραγματικότητα είναι και κάτι που αναδεικνύει μια δήλωση προθέσεων.

Ο Φιντάν και τα πυρηνικά

Πρώτο θέμα είναι στην Τουρκία η σιωπή του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε ερώτηση της εφημερίδας Hurriyet για το εάν η χώρα πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο δημοσιογράφος Χακάν τον ρώτησε: Πιστεύετε πως η Τουρκία πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα;

Φιντάν: …

Χακάν: Mπορείτε να απαντήσετε ως ‘no comment’ (κανένα σχόλιο). …Eντάξει το προσπερνάω.

sofokleous10.gr

