Χρηματιστήριο: Διόρθωση ή αλλαγή τάσης; τα τρία σενάρια που κρίνουν την αγορά

Η κεντρική ιδέα είναι απλή και καθόλου ωραιοποιημένη: η αγορά έτρεξε επιθετικά, ακούμπησε ιστορικές ζώνες που «τσιμπάνε» προσφορά και τώρα περνά στη φάση που ξεχωρίζει αν πρόκειται για υγιή διόρθωση μέσα σε ανοδική τάση ή αν ανοίγει ο δρόμος για διόρθωση βάθους. Το πρώτο σήμα το έδωσαν οι τράπεζες, γιατί στο ελληνικό ταμπλό όταν οι τράπεζες «βήχουν», ο Γενικός Δείκτης σπάνια κάνει ότι δεν άκουσε.

Σύντομη εικόνα των τελευταίων ημερών

Μετά από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 4 Φεβρουαρίου 2026 στις 2.407 μονάδες, σε νέα υψηλά 194 μηνών, με σαφή σφραγίδα ότι η αγορά «έγραψε» επίπεδα που είχαν να φανούν από το 2009.

Ακολούθησε απότομη αποφόρτιση: στις 5 Φεβρουαρίου η αγορά γύρισε χαμηλότερα, ενώ στις 9 Φεβρουαρίου 2026 η διόρθωση «τρίτωσε» με κλείσιμο 2.328,46 μονάδες (-1,43%) και έντονη ενδοσυνεδριακή διακύμανση (υψηλό 2.380,89, χαμηλό 2.311,57).

Το σημαντικό στοιχείο δεν ήταν μόνο η πτώση, αλλά το χρήμα που άλλαξε χέρια: ο τζίρος της συνεδρίασης της 9/2 εμφανίστηκε στα 405,07 εκατ. ευρώ με όγκο 54,3 εκατ. τεμάχια, ενώ μέρος της δραστηριότητας πέρασε μέσω πακέτων.

Παράλληλα, ο τραπεζικός δείκτης (ΔΤΡ) έκλεισε στις 2.752,86 μονάδες (-2,15%), με χαμηλό ημέρας 2.712,14 και πολύ υψηλό τζίρο για τα δεδομένα του κλάδου.

Σήμερα, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, στην αρχή της συνεδρίασης καταγράφηκε ήπια αντίδραση, με τον Γενικό Δείκτη γύρω στις 2.370,79 μονάδες το πρωί, σε κλίμα πιο θετικό στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η τεχνική “γραμμή” που χωρίζει διόρθωση από αλλαγή τάσης

Τεχνικά, η αγορά βρίσκεται σε σημείο όπου η ψυχολογία παλεύει με τη δομή του γραφήματος. Η άνοδος ως τις 2.407 μονάδες έφερε τον δείκτη σε ιστορική περιοχή, και το γεγονός ότι αναφέρθηκε ως επόμενο υψηλότερο κλείσιμο το 2/12/2009 στις 2.433,24 μονάδες εξηγεί γιατί εμφανίστηκε προσφορά τόσο γρήγορα: πάνω από τέτοιες ζώνες, πολλοί «κλειδώνουν» κέρδη χωρίς δεύτερη σκέψη.

Η πτώση της 9/2 έφερε τον δείκτη να πατήσει ξανά την περιοχή 2.330–2.312 μονάδων. Αυτό, από τεχνική σκοπιά, είναι το πρώτο σοβαρό “τεστ”:

Αν η αγορά κρατήσει αυτή τη ζώνη και αρχίσει να χτίζει βάση, η διόρθωση μπορεί να χαρακτηριστεί ελεγχόμενη .

. Αν η ζώνη διατρηθεί καθαρά με κλεισίματα χαμηλότερα, τότε η διόρθωση γίνεται δομική και δεν είναι απλώς «νευρικότητα».

Τα επίπεδα που έχουν πραγματική σημασία

Αντιστάσεις

Η πρώτη ζώνη που πρέπει να επανακατακτηθεί για να πειστεί η αγορά ότι «ξαναπατά γκάζι» είναι οι 2.370–2.381 μονάδες (εκεί κινήθηκε και το υψηλό της 9/2). Πάνω από αυτό, το επίπεδο-κλειδί είναι οι 2.400–2.407 μονάδες (το πρόσφατο υψηλό/ορόσημο).

Η “μεγάλη” οροφή, καθαρά ιστορικά, είναι η περιοχή κοντά στις 2.433 μονάδες που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για όσους κοιτούν το 2009.

Στηρίξεις

Η άμεση στήριξη είναι η ζώνη 2.330–2.312, γιατί εκεί φάνηκε να “μαζεύεται” η πτώση στη συνεδρίαση της 9/2. Η επόμενη είναι το ψυχολογικό όριο των 2.300 μονάδων: κάτω από εκεί, η αγορά συνήθως αλλάζει συμπεριφορά (αυξάνονται τα stop-loss και μειώνεται η διάθεση ανάληψης ρίσκου).

Χαμηλότερα, η περιοχή 2.280–2.265 είναι η επόμενη ζώνη που μπορεί να λειτουργήσει ως “πάτωμα” σε περίπτωση συνέχισης της διόρθωσης (ζώνη παλαιότερης ισορροπίας από τις τελευταίες συνεδριάσεις).

Γιατί οι τράπεζες είναι το κλειδί του σεναρίου

Η διόρθωση της 9/2 είχε καθαρή «υπογραφή» τραπεζών: ο ΔΤΡ βρέθηκε ως και το -3,60% ενδοσυνεδριακά πριν περιορίσει τις απώλειες στο κλείσιμο, ενώ καταγράφηκε και ειδησεογραφικός θόρυβος γύρω από δικαστικές/θεσμικές εξελίξεις που επιβάρυναν το κλίμα στον κλάδο.

Τεχνικά αυτό μεταφράζεται ως εξής: όσο ο ΔΤΡ “κρατά” πάνω από τα πρόσφατα χαμηλά της ημέρας (περιοχή 2.712) και καταφέρνει να επιστρέφει σε πιο «ήρεμα» επίπεδα, ο Γενικός Δείκτης έχει πιθανότητες να σταθεροποιηθεί. Αν όμως η τραπεζική αδυναμία συνεχιστεί με αυξημένο όγκο, η αγορά σπανίως θα καταφέρει να χτίσει ανοδική συνέχεια χωρίς νέο κύκλο πίεσης.

Τα πιθανά σενάρια για τη συνέχεια της αγοράς

Σενάριο 1: υγιής διόρθωση και επαναφορά της ανοδικής τάσης

Αυτό είναι το σενάριο που “γράφει” το γράφημα όταν οι πτώσεις δεν έχουν συνέχεια σε κλεισίματα κάτω από τις βασικές στηρίξεις. Προϋπόθεση είναι ο Γενικός Δείκτης να κρατήσει πάνω από 2.330–2.300 και να αρχίσει να κλείνει ξανά σε επίπεδα που δείχνουν ανακατάληψη ελέγχου από τους αγοραστές (π.χ. σταδιακή επιστροφή προς 2.370–2.380 και μετά νέα δοκιμή των 2.400–2.407).

Σε αυτό το σενάριο, η ζώνη των 2.433 μονάδων παραμένει ο μεγάλος “τελικός” στόχος που απαιτεί χρόνο, συσσώρευση και καλό κλίμα.

Σενάριο 2: πλαγιοκαθοδική συσσώρευση, με αγορά επιλογών

Είναι το πιο συνηθισμένο μοτίβο μετά από απότομο ράλι: η αγορά δεν καταρρέει, αλλά ούτε έχει καύσιμα για άμεσο νέο υψηλό. Ο δείκτης τείνει να κινείται σε ένα εύρος, με εναλλαγές πρωταγωνιστών και αυξημένη σημασία στο stock picking.

Τεχνικά, αυτό σημαίνει πολλά “πήγαινε–έλα” ανάμεσα στην περιοχή των στηρίξεων (2.300–2.330) και στις πρώτες αντιστάσεις (2.370–2.400), με αυξημένη μεταβλητότητα και συχνές παγίδες (false breaks).

Σενάριο 3: διόρθωση βάθους, με σαφή αλλαγή ρυθμού

Αυτό το σενάριο ενεργοποιείται όταν η αγορά αρχίζει να χάνει επίπεδα “ένα–ένα” και οι αντιδράσεις είναι αδύναμες, δηλαδή όταν οι αγοραστές εμφανίζονται μόνο για να περιορίσουν ζημιές και όχι για να επιβάλουν τάση.

Το καθαρό τεχνικό όριο εδώ είναι οι 2.300 μονάδες: αν χαθούν με κλεισίματα και η αγορά δεν μπορεί να επιστρέψει γρήγορα πάνω από εκεί, αυξάνονται οι πιθανότητες να δοκιμαστούν χαμηλότερες ζώνες ισορροπίας (π.χ. 2.280–2.265). Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι τράπεζες παίζουν ξανά ρόλο πολλαπλασιαστή της πίεσης, όπως φάνηκε και στη συνεδρίαση όπου ο ΔΤΡ κατέγραψε χαμηλά στην περιοχή των 2.712.

Τα σημάδια που δείχνουν ποιο σενάριο επικρατεί

Το καθοριστικό δεν είναι οι εντυπώσεις, αλλά τρία πρακτικά πράγματα:

Πρώτον, τα κλεισίματα του Γενικού Δείκτη σε σχέση με τις ζώνες 2.330 και 2.300 (εκεί φαίνεται αν η διόρθωση ελέγχεται ή ξεφεύγει).

Δεύτερον, η ποιότητα του τζίρου στις πτωτικές συνεδριάσεις: όταν ο τζίρος παραμένει βαριά αυξημένος, συνήθως δεν μιλάμε για απλή “ανάσα”, αλλά για σοβαρή ανακατανομή θέσεων.

Τρίτον, η συμπεριφορά των τραπεζών, γιατί ο κλάδος είναι ο γρήγορος δείκτης ρίσκου στην Ελλάδα: αν οι τράπεζες σταθεροποιηθούν, ο Γενικός Δείκτης έχει χώρο να χτίσει αντίδραση· αν όχι, η διόρθωση τείνει να βαθύνει.