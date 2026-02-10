Ψήφος εμπιστοσύνης της Fitch στην Metlen – Αμετάβλητο το rating

Η Fitch αφήνει αμετάβλητο το rating στέλνοντας σήμα εμπιστοσύνης στην εταιρεία, εκτιμώντας ότι το profit warning δεν επηρεάζει πραγματικά τα fundamentals της εταιρείας.

Αμετάβλητο διατηρεί το rating της Metlen η Fitch Ratings, στέλνοντας σήμα εμπιστοσύνης στην εταιρεία. Συγκεκριμένα, ο οίκος αξιολόγησης αξιολογεί την εισηγμένη στη βαθμίδα «BB+» με σταθερό outlook, επειδή θεωρεί ότι το profit warning -η ανακοίνωση της Παρασκευής για υστέρηση κατά 25% των EBITDA έναντι του guidance- δεν επηρεάζει πραγματικά τα fundamentals της εταιρείας.

Όπως αναφέρει η Fitch, η εταιρεία έκλεισε το 2025 με πάνω από 4 δισ. ευρώ ρευστότητα, στοιχείο που δείχνει ανθεκτικότητα του ισολογισμού και υψηλή ευελιξία για την κάλυψη αναγκών και κινδύνων.

Ο οίκος εκτιμά πλέον το EBITDA του 2025 σε περίπου 750 εκατ. ευρώ, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για περίπου 1 δισ. Παράλληλα, το προσαρμοσμένο καθαρό χρέος εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 2,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, από 2,1 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024. Ως αποτέλεσμα, η προσαρμοσμένη καθαρή μόχλευση EBITDA διαμορφώνεται στο 3,6x για το 2025, από 2,1x προηγουμένως.

Παρότι ο δείκτης μόχλευσης αυξάνεται το 2025, η Fitch εκτιμά ότι από το 2026 θα βρίσκεται μόνο λίγο πάνω από το αρνητικό sensitivity (2,0x) λόγω της ομαλοποίησης των κερδών και των ταμειακών ροών. Συγκεκριμένα θεωρεί ότι φέτος η μόχλευση θα υποχωρήσει εκ νέου κοντά στα επίπεδα των 2,0x, καθώς τα διορθωτικά μέτρα αναμένεται να οδηγήσουν σε πιο προβλέψιμα κέρδη και ταμειακές ροές.

Επίσης, η Fitch εκτιμά πως τα προβλήματα είναι «project‑specific», όχι δομικά. Χωρίς τα προβλήματα του MPP, η κερδοφορία θα ήταν κοντά στην αρχική καθοδήγηση για EBITDA €1 δισ., κάτι που ενισχύει την εκτίμηση ότι η αδυναμία του 2025 αφορά συγκεκριμένα έργα και όχι τη συνολική δομή ή τις βασικές δραστηριότητες της εταιρείας. Η Fitch κάνει ειδικότερη αναφορά στις προκλήσεις που σχετίζονται με την «παράδοση σύνθετων έργων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποθήκευσης και ενεργειακής μετάβασης της εταιρείας», όπως στο εργοστάσιο αποβλήτων Protos στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ένας δευτερεύων παράγοντας για το ασθενέστερο EBITDA ήταν οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση τριών συναλλαγών asset rotation σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Αυστραλία. Η συναλλαγή στο Ηνωμένο Βασίλειο ολοκληρώθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου 2026, ενώ οι υπόλοιπες αναμένεται να κλείσουν αργότερα μέσα στο έτος. Η Fitch θεωρεί το asset rotation υποστηρικτικό για το επιχειρηματικό μοντέλο και τη ρευστότητα της Μetlen, ωστόσο οι καθυστερήσεις αυξάνουν τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα των κερδών.

Όπως σημειώνει η Fitch, η διοίκηση της εταιρείας έχει θέσει σε εφαρμογή ενισχυμένους ελέγχους, καλύτερη εποπτεία και πλήρη ενσωμάτωση του MPP στον ανανεώσιμο τομέα, με στόχο την αποκατάσταση πειθαρχίας στην εκτέλεση έργων.