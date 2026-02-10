barclays:-Επιστρέφει-πάνω-από-15-δισ.-λίρες-στους-μετόχους-μέχρι-το-2028

Να επιστρέψει τουλάχιστον 15 δισ. λίρες (20,5 δισεκατομμύρια δολάρια) στους μετόχους έως το 2028 σχεδιάζει η Barclays.

Να επιστρέψει τουλάχιστον 15 δισ. λίρες (20,5 δισ. δολ.) στους μετόχους έως το 2028 σχεδιάζει η Barclays, καθώς συνεχίζει να εργάζεται βάσει ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της κερδοφορίας, όπως αναφέρει το -.

Για να επιτύχει τους νέους στόχους της, η Barclays δήλωσε ότι θα εξοικονομήσει περίπου 2 δισ. λιρών, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παράλληλα θα διαθέσει περισσότερα κεφάλαια στις δραστηριότητές της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

H μετοχή της τράπεζας ενισχύεται την Τρίτη σχεδόν 2% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Ανακοίνωσε επίσης επαναγορές μετοχών ύψους 1 δισ. λιρών και τελικό μέρισμα 5,6 πένες ανά μετοχή για το έτος, ανεβάζοντας τη συνολική κατανομή κεφαλαίου για το 2025 στα 3,7 δισ. λίρες, σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών για 3,8 δισ. λίρες.

Η τράπεζα ανακοίνωσε επίσης κέρδη προ φόρων για το 2025 ύψους 9,1 δισ. λιρών (12,45 δισ. δολ.), από 8,1 δισ. λίρες το προηγούμενο έτος, μία αύξηση 12% και μία απόδοση σύμφωνη με τον μέσο όρο της πρόβλεψης των 9 δισ. λιρών των αναλυτών, όπως καταρτίστηκαν από την τράπεζα.

Η Barclays αύξησε επίσης τον βασικό στόχο κερδών της, λέγοντας ότι τώρα αναμένει απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων μεγαλύτερη από 14% έως το 2028, από την προηγούμενη πρόβλεψη για μεγαλύτερη από 12% το 2026.