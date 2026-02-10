Close Menu
    Tuesday, February 10
    Bloomberg: Η Βενεζουέλα στέλνει αργό πετρέλαιο στο Ισραήλ μετά την επανέναρξη των εξαγωγών της

    Bloomberg: Η Βενεζουέλα στέλνει αργό πετρέλαιο στο Ισραήλ μετά την επανέναρξη των εξαγωγών της

    Ευρώπη 1 Min Read

    Ένα φορτίο αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα φέρεται να κατευθύνεται προς το Ισραήλ, μετά την επανέναρξη των εξαγωγών του μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ πριν από ένα μήνα.

    Σύμφωνα με το οικονομικό ειδησεογραφικό πρακτορείο -, το φορτίο μεταφέρεται στον όμιλο Bazan της Χάιφα.

    Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος αναφέρει ότι η εν λόγω αποστολή θα σηματοδοτήσει την πρώτη πώληση πετρελαίου Βενεζουέλας στο Ισραήλ από τα μέσα του 2020.

    Ο όμιλος Bazan και το Υπουργείο Ενέργειας του Ισραήλ αρνήθηκαν να σχολιάσουν στο -.

