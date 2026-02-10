BP: Αύξηση 32% στα καθαρά έσοδα το δ’ τρίμηνο – Αναστέλλει την επαναγορά μετοχών

Ο γίγαντας του πετρελαίου BP ανακοίνωσε την Τρίτη τα κέρδη του δ’ τριμήνου, τα οποία ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες, και ανέστειλε την επαναγορά μετοχών, επιδιώκοντας να ενισχύσει τον ισολογισμό της, επηρεαζόμενη αρνητικά από την πτώση των τιμών του «μαύρου χρυσού».

Η BP ανακοίνωσε υψηλότερα από τα αναμενόμενα κέρδη στις μονάδες φυσικού αερίου και χαμηλών εκπομπών άνθρακα, καθώς και κέρδη που ήταν σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προσδοκίες στις μονάδες παραγωγής και εκμετάλλευσης πετρελαίου.

Αυτό οδήγησε τα προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα, στα 1,54 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση περίπου 32% σε σχέση με πέρσι.

Οι αριθμοί ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των αναλυτών για 1,54 δισ. δολάρια, σύμφωνα με μια συναίνεση που συνέταξε η LSEG. Τα καθαρά κέρδη της BP για ολόκληρο το 2025 ανήλθαν σε 7,49 δισ. δολάρια, αλλά υπολείπονται των προσδοκιών των αναλυτών για 7,58 δισ. δολάρια. Αυτό αποτελεί μείωση από τα σχεδόν 9 δισεκατομμύρια δολάρια του 2024.

Η BP ανακοίνωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να αναστείλει την επαναγορά μετοχών και να διαθέσει πλήρως την πλεονάζουσα ρευστότητα «για να επιταχύνει την ενίσχυση» του ισολογισμού της. Η προηγούμενη επαναγορά της εταιρείας ήταν 750 εκατομμύρια δολάρια και ανακοινώθηκε μαζί με τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου τον Νοέμβριο. Για το τέταρτο τρίμηνο, η εταιρεία ανακοίνωσε μέρισμα ανά κοινή μετοχή 8,320 σεντς.