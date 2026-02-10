BP: «Φρένο» στην επαναγορά μετοχών λόγω πιέσεων στις τιμές – Έχασαν την εκτίμηση τα καθαρά κέρδη για το 2025

Τα καθαρά κέρδη για το 2025 ανήλθαν σε 7,49 δισ. δολ., χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών για 7,58 δισ. δολ., και μειωμένα από σχεδόν 9 δισ. δολ. το 2024.

Στην απόφαση να αναστείλει την επαναγορά μετοχών και να διαθέσει πλήρως τα πλεονάζοντα μετρητά «για να επιταχύνει την ενίσχυση» του ισολογισμού της, προχώρησε το διοικητικό συμβούλιο της BP.

O κολοσσός της ενέργειας ανακοίνωσε επίσης προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο ύψους 1,54 δισ. δολ. την Τρίτη, σε σύγκριση με τις προσδοκίες για 1,55 δισ. δολ. σε δημοσκόπηση αναλυτών που παρείχε η εταιρεία και αυξημένα κατά 32% σε σύγκριση με πριν από ένα χρόνο (1,17 δισ. δολ).

«Το 2025 ήταν μια χρονιά ισχυρών υποκείμενων οικονομικών αποτελεσμάτων, ισχυρής λειτουργικής απόδοσης και ουσιαστικής στρατηγικής προόδου», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Κάρολ Χόουλ, προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος της BP.

«Έχουμε σημειώσει πρόοδο έναντι των τεσσάρων κύριων στόχων μας – αύξηση των ταμειακών ροών και των αποδόσεων, μείωση του κόστους και ενίσχυση του ισολογισμού – αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχει περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει και είμαστε σαφείς για το επείγον της επίτευξης των στόχων», πρόσθεσε.

Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η BP έρχονται σε μια δύσκολη στιγμή για τον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ευρώπης.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν τη μεγαλύτερη ετήσια απώλειά τους από την πανδημία Covid-19 πέρυσι, εν μέρει λόγω ανησυχιών για υπερπροσφορά, αυξάνοντας την πίεση στη δέσμευση των «Big Oil» για αποδόσεις προς τους μετόχους, όπως σημειώνει το CNBC.

Οι ανταγωνιστές της BP στον κλάδο, Equinor και Shell , ανακοίνωσαν ασθενέστερα τριμηνιαία κέρδη την περασμένη εβδομάδα, επικαλούμενοι χαμηλότερες τιμές αργού πετρελαίου, μεταξύ άλλων παραγόντων.

Η Equinor ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τις επαναγορές μετοχών σε 1,5 δισ. δολ. φέτος, από 5 δισ. δολ. πέρυσι, ενώ παράλληλα θα μειώσει τις επενδύσεις της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στα ενεργειακά έργα χαμηλών εκπομπών.

Η Shell, από την πλευρά της, διατήρησε τις επαναγορές σταθερές στα 3,5 δισ. δολ. μια κίνηση που σηματοδότησε το 17ο συνεχόμενο τρίμηνο της εταιρείας με επαναγορές 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή περισσότερο. Για ολόκληρο το έτος 2025, η Shell ανακοίνωσε ασθενέστερα της πρόβλεψης προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 18,5 δισ. δολ., χαμηλότερα από τα 23,72 δισ. δολ. ένα χρόνο νωρίτερα.