Coca-Cola HBC: Βλέπει ένα δυνατό 2026 με «ισορροπημένες» ανατιμήσεις – Ορόσημο το mega deal στην Αφρική

Τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές.

Σε ένα ισχυρό 2026, με περαιτέρω ανάπτυξη σε όλες τις κατηγορίες που δραστηριοποιείται και πρόοδο σε όλους τους μεσοπρόθεσμους στόχους που έχει θέσει, προσβλέπει η Coca Cola HBC, παρά τις σημαντικές προκλήσεις που παρατηρούνται τόσο σε γεωπολιτικό επίπεδο, όσο και στο μακροοικονομικό περιβάλλον και είναι ικανές να επηρεάσουν την πορεία της κατανάλωσης.

«Υπάρχει αβεβαιότητα στις αγορές αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να επενδύουμε. Οι επενδύσεις θα ‘ξεκλειδώσουν’ την ανάπτυξη, ενώ όχημα του ομίλου είναι η καινοτομία. Βλέπουμε πρόοδο στους στόχους μας για το 2026», σχολίασαν νωρίτερα το πρωί της Τρίτης στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δημοσίευση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου για το 2025, οι κ.κ. Zoran Bogdanovic και Αναστάσης Σταμούλης, Διευθύνων Σύμβουλος και Chief Financial Officer του ομίλου, αντίστοιχα. «Προτεραιότητά μας είναι να εξυπηρετούμε κάθε τοπική αγορά, κάθε μοναδική αγορά», σημείωσαν.

Το guidance του 2026

«Το guidance που έχουμε δώσει για το 2026 αντανακλά τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές. Εμείς παραμένουμε επικεντρωμένοι στη στρατηγική μας», εξήγησαν χαρακτηριστικά οι κ. κ. Bogdanovic και Σταμούλης, κάνοντας λόγο για ένα εξαιρετικά «απρόβλεπτο περιβάλλον μπροστά μας».

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Coca Cola HBC προβλέπει για το τρέχον έτος αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση στο μεσοπρόθεσμο εύρος 6-7% και ενίσχυση των λειτουργικών κερδών σε οργανική βάση εντός του εύρους 7-10%.

«Ισορροπία» μεταξύ ανατιμήσεων και αύξησης όγκου πωλήσεων

Ερωτηθείς από αναλυτές και επενδυτές ο κ. Bogdanovic από πού θα προέλθει η ανάπτυξη εφέτος και ποιο θα είναι τελικά το μείγμα πολιτικής που θα ακολουθηθεί, εξήγησε ότι το 2026 θα υπάρξει «ένας ισορροπημένος συνδυασμός ανατιμήσεων και αύξησης του όγκου πωλήσεων, ιδίως όπου υπάρχει σταθερός πληθωρισμός στις αγορές Ευρώπης και Αφρικής».

«Και οι ανατιμήσεις και οι όγκοι πωλήσεων θα έχουν καθοριστικό ρόλο το 2026», τόνισε, επιβεβαιώνοντας περίτρανα πως παρά το γεγονός ότι η αύξηση του όγκου πωλήσεων αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για τις εταιρείες, τελικά οι ανατιμήσεις παραμένουν ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης, ιδίως όσο συνεχίζονται οι πληθωριστικές πιέσεις σε μια σειρά από βασικά εμπορεύματα, όπως η ζάχαρη.

«Οι τιμές ήταν σημαντικός καταλύτης και το 2025», σημείωσε από την πλευρά του ο κ. Σταμούλης.

Πώς προχωρά το mega deal στην Αφρική

Υπενθυμίζεται εδώ ότι στις 21 Οκτωβρίου 2025 η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε την εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa από τις The Coca-Cola Company και Gutsche Family Investments, έναντι συνολικού τιμήματος 2,6 δισ. δολαρίων.

Η εξαγορά χρηματοδοτείται μέσω νέου εργαλείου bridge financing και μετοχών της Coca-Cola HBC ενώ ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την πλήρη εξαγορά του 100% της αφρικανικής θυγατρικής εντός περιόδου έξι ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η εξαγορά μαμούθ ύψους 2,6 δισ. δολαρίων αναμένεται να οδηγήσει σε έναν πανίσχυρο όμιλο με παρουσία σε 43 αγορές σε Ευρώπη και Αφρική και εκτιμώμενα έσοδα άνω των 14 δισ. Ο νέος όμιλος θα καταστεί ο μεγαλύτερος εμφιαλωτής της αφρικανικής ηπείρου και θα εξυπηρετεί έναν πληθυσμό άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, καλύπτοντας από κοινού τις ανάγκες άνω του 50% του πληθυσμού της Αφρικής.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση της απόκτησης του 75% της Coca-Cola Beverages Africa έως το τέλος του 2026.

Όπως αποκάλυψε ο κ. Bogdanovic, «στις 19 Ιανουαρίου 2026 δόθηκαν οι σχετικές εγκρίσεις από τους μετόχους και πλέον οι σχεδιασμοί βαίνουν ως έχει για την ολοκλήρωση του deal έως το τέλος του έτους». Ο ίδιος έκανε λόγο για μια εξαγορά – ορόσημο.

Να σημειωθεί, δε, εδώ ότι η Coca-Cola HBC σχεδιάζει να προχωρήσει σε δευτερογενή εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ.

Η ελληνική αγορά

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου για το 2025, οι όγκοι πωλήσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,6%, παρά την υψηλή συγκριτική βάση. Ο όγκος πωλήσεων των ανθρακούχων αναψυκτικών μειώθηκε ελαφρώς, αν και σημειώθηκε υψηλή μονοψήφια αύξηση στην Coke Zero και αύξηση στην Sprite κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό. Σημειώθηκε υψηλή διψήφια αύξηση στα ποτά ενέργειας. Ο όγκος πωλήσεων των μη ανθρακούχων αναψυκτικών παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, καθώς η μικρή αύξηση της κατηγορίας του εμφιαλωμένου νερού αντισταθμίστηκε από τη μείωση της κατηγορίας των χυμών κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό. Τα ποτά για αθλούμενους σημείωσαν ισχυρή διψήφια αύξηση σε μικρή συγκριτική βάση.