freenow-by-lyft:-Ζητά-ίσους-και-σαφείς-κανόνες-για-όλες-τις-πλατφόρμες

Τα κενά και οι ασάφειες στο νέο Νομοσχέδιο του Υπ. Μεταφορών ανοίγουν παράθυρα άνισης μεταχείρισης, τονίζει η Lyft σε ανακοίνωσή της.

«Το νέο νομοσχέδιο για τον κλάδο του ταξί, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, δεν ρυθμίζει με σαφήνεια τον ρόλο και τις υποχρεώσεις των ψηφιακών πλατφορμών μεταφορών, αφήνοντας ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, ιδίως στο φορολογικό πεδίο», αναφέρει η Lyft σε ανακοίνωσή της.

«Συγκεκριμένα, στο πεδίο της φορολογίας, το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει καμία ουσιαστική πρόβλεψη. Δεν αποσαφηνίζει πού πρέπει να φορολογούνται οι πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, πώς φορολογούνται οι προμήθειές τους, πώς αποδίδεται ο ΦΠΑ, ούτε ποιες είναι οι υποχρεώσεις διαφάνειας για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτών. Το ισχύον πλαίσιο δεν ξεκαθαρίζει τη συμμόρφωση των πλατφορμών και αφήνει περιθώρια άνισης μεταχείρισης» τονίζει η εταιρεία.

«Ακόμη, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η απουσία ποσοτικών ή πληθυσμιακών κριτηρίων ως προς τον αριθμό των Ε.Ι.Χ. ανά περιοχή, γεγονός που δημιουργεί τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης αύξησής τους και ενδεχόμενης επιβάρυνσης του κυκλοφοριακού στην Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και στα νησιά, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο. Παράλληλα, η έλλειψη σαφών μηχανισμών ελέγχου και επιτήρησης αφήνει περιθώρια άνισης μεταχείρισης μεταξύ των νόμιμων παρόχων. Σύμφωνα με τη Freenow, είναι απαραίτητη η εισαγωγή ενός αυστηρού και διαφανούς Μητρώου Ε.Ι.Χ., αντίστοιχου με αυτό των Ε.Δ.Χ, που θα επιτρέπει την ουσιαστική εποπτεία του στόλου, τη φορολογική διαφάνεια και την ορθολογική κατανομή των οχημάτων ανά γεωγραφική ενότητα, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη» επισημαίνει η Lyft.

«Το νέο νομοσχέδιο αποτελεί ουσιαστική ευκαιρία εκσυγχρονισμού και εξομάλυνσης αυτών των στρεβλώσεων, η οποία δεν πρέπει να χαθεί» τονίζει η Lyft και προσθέτει: «Υπενθυμίζουμε ότι η Freenow διατηρεί ουσιαστική παρουσία στη χώρα, με ένα από τα δύο κεντρικά επιχειρησιακά της hubs να βρίσκεται στην Αθήνα. Η πλατφόρμα συνεργάζεται καθημερινά με περισσότερους από 15.000 επαγγελματίες οδηγούς ταξί, εξυπηρετεί πάνω από 2,5 εκατομμύρια εγγεγραμμένους επιβάτες στην Ελλάδα και λειτουργεί πλήρως σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, αποδίδοντας κανονικά τον ΦΠΑ και όλους τους προβλεπόμενους φόρους.

«Η Freenow τονίζει ότι η τεχνολογία, όταν συνδυάζεται με δίκαιους κανόνες και ανοιχτό διάλογο, μπορεί να ενισχύσει τον κλάδο του ταξί και όχι να τον υπονομεύσει. Η εταιρεία είναι έτοιμη να φέρει όλους τους φορείς στο ίδιο τραπέζι, να διευκολύνει ουσιαστικό διάλογο και να καταθέσει τεκμηριωμένες προτάσεις προς όφελος της κοινωνίας» καταλήγει.