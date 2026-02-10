gucci:-Πτώση-στις-πωλήσεις-για-δέκατο-συνεχόμενο-τρίμηνο

Συγκεκριμένα, τα συγκρίσιμα έσοδα της Gucci κατέγραψαν πτώση για 10ο συνεχόμενο τρίμηνο και μειώθηκαν κατά 10% έναντι των εκτιμήσεων των αναλυτών για πτώση 10,4%.

Υποχώρησαν οι πωλήσεις της Gucci τους τελευταίους μήνες του 2025 καθώς φαίνεται πως αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολο για την Kering να αναζωογονήσει το μεγαλύτερό της brand, σύμφωνα με το -.

Συγκεκριμένα, τα συγκρίσιμα έσοδα της Gucci κατέγραψαν πτώση για 10ο συνεχόμενο τρίμηνο και μειώθηκαν κατά 10% έναντι των εκτιμήσεων των αναλυτών για πτώση 10,4%.

Ο Luca de Meo ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος της Kering τον Σεπτέμβριο, με στόχο να ανατρέψει την πορεία της. Ο γαλλικός όμιλος ειδών πολυτελείας που έχει επίσης υπό την ιδιοκτησία του τα brand Yves Saint Laurent και Balenciaga ελέγχεται από την οικογένεια Πινό, τα τελευταία χρόνια υστερεί από τους ανταγωνιστές του, λόγω της μείωσης στη δημοφιλία της Gucci ιδιαίτερα στην Κίνα.

Οι ελπίδες ότι ο κλάδος πολυτελείας θα έβγαινε από την ύφεση δέχθηκαν πλήγμα τον περασμένο μήνα, όταν η μεγαλύτερη ανταγωνίστρια, η LVMH, ιδιοκτήτρια των Louis Vuitton και Christian Dior, ανακοίνωσε απογοητευτικά αποτελέσματα για το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους. Επιπλέον, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Μπερνάρ Αρνό, σκιαγράφισε μια μάλλον απαισιόδοξη εικόνα για τη χρονιά.

Η μετοχή της Kering έχει κάνει «βουτιά» 14% το 2026. Στον αντίποδα, το 2025 είχε επιδοθεί σε ράλι 26% καθώς οι επενδυτές πόνταραν ότι η πολυαναμενόμενη ανάκαμψη θα ξεκινούσε υπό τον de Meo ο οποίος στο παρελθόν είχε ηγηθεί της αναδιάρθρωσης της Renault.