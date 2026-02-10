Kering: Μείωση πωλήσεων, αλλά προσδοκίες για επιστροφή στην ανάπτυξη το 2026 – Υπό πίεση η Gucci

Η Kering δήλωσε ότι αναμένει επιστροφή στην ανάπτυξη φέτος, παρότι κατέγραψε άλλο ένα τρίμηνο μείωσης των πωλήσεων την Τρίτη, με το μεγαλύτερο brand της, Gucci, να συνεχίζει να υστερεί στο πρώτο τρίμηνο υπό τον νέο CEO, Luca de Meo.

Η εταιρεία, η οποία κατέχει επίσης τα brands Yves Saint Laurent, Bottega Veneta και Balenciaga, δήλωσε ότι οι πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου μειώθηκαν κατά 3% σε συγκρίσιμη βάση στα 3,9 δισ. ευρώ (4,64 δισ. δολάρια), μια μικρή αύξηση σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της FactSet.

Η ναυαρχίδα της, Gucci, κατέγραψε μείωση 10% σε συγκρίσιμη βάση στο τρίμηνο, επίσης ελαφρώς καλύτερη από τις εκτιμήσεις της αγοράς, ενώ οι άλλοι οίκοι κατέγραψαν σταθερή ή μέτρια ανάπτυξη σε ετήσια βάση. «Το 2025 δεν ήταν η χρονιά που θέλαμε», παραδέχθηκε ο διευθύνων σύμβουλος Luca de Meo σε τηλεδιάσκεψη για την ανακοίνωση των κερδών. «Δεν αντανακλούσε το πλήρες δυναμικό της Kering, και όλοι το γνωρίζουμε».

Μείωση πωλήσεων 10% το 2025

Το 2025, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 10% στα 14,7 δισ. ευρώ. Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα μειώθηκαν κατά 33% σε σχέση με πέρυσι, με το λειτουργικό περιθώριο κέρδους επίσης να μειώνεται στο 11,1% κατά την περίοδο λόγω των χαμηλότερων πωλήσεων.

Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο έως και 14% και η τελευταία τους εμφάνιση ήταν 10,3% άνοδος, ωστόσο, η μετοχή έχει υποχωρήσει σχεδόν 14% μέχρι στιγμής φέτος.

Το θετικό κλίμα επεκτάθηκε και στον ευρύτερο χώρο των πολυτελών προϊόντων, ωφελώντας την Burberry, η οποία κέρδισε 3,4% στις αρχές της συναλλαγής, την Hermes, η οποία τελευταία φορά είχε άνοδο 3%, και την ιταλική Brunello Cucinelli, η οποία πρόσθεσε 2,7%. Οι μετοχές του γαλλικού ομίλου πολυτελών προϊόντων LVMH κινήθηκαν στο +1,4%, ενώ η ελβετική Richemont κέρδισε 2%.

