Mercosur: Πρόσθετες εγγυήσεις ασφαλείας για ευαίσθητα προϊόντα – «Προσχηματική ρήτρα», αντιδρούν Ευρωβουλευτές

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη πρόσθετες διασφαλίσεις για την πρόληψη ζημιών στον αγροτικό τομέα της Ευρώπης λόγω του ελεύθερου εμπορίου με τις χώρες της Mercosur. Οι διαφωνούντες ωστόσο, υποστήριξαν πως πρόκειται για μια προσχηματική ρήτρα, ενώ θεωρούν πως η συμφωνία «γίνεται ακόμα χειρότερη για τους αγρότες».

Ο νέος κανονισμός, ο οποίος έχει ήδη συμφωνηθεί ανεπίσημα με τα κράτη μέλη της ΕΕ, εγκρίθηκε με 483 ψήφους υπέρ και 102 κατά και 67 αποχές. Καθορίζει πώς η ΕΕ θα μπορεί να αναστέλει προσωρινά τις δασμολογικές προτιμήσεις που προβλέπονται στην εμπορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur για τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από τις την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη, εάν η αύξηση των εισαγωγών αυτών βλάψει τους παραγωγούς της ΕΕ.

Τα όρια

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η Επιτροπή θα ξεκινά έρευνα σχετικά με την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας όταν οι εισαγωγές ευαίσθητων αγροτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών, του βοδινού, των αυγών, των εσπεριδοειδών και της ζάχαρης, αυξάνονται κατά 5% κατά μέσο όρο για τρία έτη (η Επιτροπή είχε αρχικά προτείνει υψηλότερο όριο, 10% ετησίως) και εάν, ταυτόχρονα, οι τιμές εισαγωγής είναι κατά 5% χαμηλότερες από τις αντίστοιχες εγχώριες τιμές.

Έρευνα μπορεί επίσης να ζητηθεί από κράτος μέλος, ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον κλάδο παραγωγής, ή από ένωση που ενεργεί για λογαριασμό του κλάδου, σε περίπτωση κινδύνου πρόκλησης σοβαρής ζημίας. Τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των εισαγωγών ευαίσθητων προϊόντων.

Ο μόνιμος εισηγητής για την συμφωνία Mercosur Γκαμπριέλ Μάτιο (ΕΛΚ, Ισπανία) δήλωσε: «Οι ρήτρες διασφάλισης σημαίνουν ότι η συμφωνία ΕΕ-Mercosur συνοδεύεται από έναν ισορροπημένο και αξιόπιστο μηχανισμό προστασίας για τον αγροτικό μας τομέα. Ενισχύουν την παρακολούθηση της αγοράς, θεσπίζουν σαφή και αντικειμενικά κριτήρια για τον εντοπισμό διαταραχών και επιτρέπουν την ταχύτερη δράση για ευαίσθητα προϊόντα όταν υπάρχουν ενδείξεις βλάβης. Θα παρέχουν στους αγρότες σταθερότητα και προβλεψιμότητα, διατηρώντας παράλληλα τη συνολική ισορροπία της συμφωνίας.»

«Όχι σε μια χειρότερη συμφωνία»

Οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταψήφισαν την Τρίτη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης της εταιρικής συμφωνίας EU-MERCOSUR.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται μια προσχηματική και ανεφάρμοστη, πρακτικά, ρήτρα που επιχειρείται να παρουσιαστεί από τις ισχυρές πολιτικές δυνάμεις της ΕΕ ως διασφάλιση για αγροτικά προϊόντα στο πλαίσιο της Συμφωνίας ΕΕ–Mercosur. Ο μόνος στόχος είναι να εκτονώσει τις αντιδράσεις των αγροτών και της κοινωνίας για την Συμφωνία που έχει ήδη παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ με πρωτοβουλία της LEFT, χωρίς αντίκρισμα.

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου και Νίκος Παπανδρέου καταψήφισαν εκ νέου την έκθεση Μάτο: «Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής όχι μόνο δεν βελτίωσαν τις αδυναμίες της αρχικής πρότασης, αλλά σε κρίσιμα σημεία την καθιστούν ακόμη πιο προβληματική, ιδιαίτερα όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των μηχανισμών προστασίας της ευρωπαϊκής αγροτικής παραγωγής».