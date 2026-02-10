optima-bank:-Τριπλή-διάκριση-στα-Επιχειρηματικά-Βραβεία-ΧΡΗΜΑ-2025

Η Optima bank και η θυγατρική της Optima asset management ΑΕΔΑΚ απέσπασαν σημαντικές διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή και σταθερά ανοδική τους πορεία.

Η Optima bank και η θυγατρική της Optima asset management ΑΕΔΑΚ απέσπασαν σημαντικές διακρίσεις στα Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά την ισχυρή και σταθερά ανοδική τους πορεία.

Οι βραβεύσεις αυτές αναδεικνύουν τη συνέπεια της στρατηγικής του ομίλου και την αφοσίωσή του στη δημιουργία αξίας για μετόχους, επενδυτές και πελάτες, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του στην ελληνική και διεθνή αγορά. Πιο συγκεκριμένα, η Optima bank βραβεύτηκε με:

1ο βραβείο – “Καλύτερη Εταιρεία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης” (FTSE Large Cap 2025)

2ο βραβείο – “Καλύτερη Τράπεζα,

παράλληλα η Optima asset management ΑΕΔΑΚ έλαβε:

1ο βραβείο – “Καλύτερη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων” Οι διακρίσεις της τράπεζας επιβεβαιώνουν την αδιάκοπη δέσμευσή της στην παροχή της βέλτιστης εμπειρίας εξυπηρέτησης και τη διαμόρφωση ενός μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης με επίκεντρο τον πελάτη. Οι αναγνώστες του περιοδικού ΧΡΗΜΑ με την ψήφο τους αναγνώρισαν την κορυφαία αποδοτικότητα της Optima bank, καθώς η τράπεζα διαθέτει την υψηλότερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTE) στην Ελλάδα και μια από τις υψηλότερες αποδόσεις στην Ευρώπη, με ποσοστό 25,3% για το 9μηνο 2025. Η επίδοση αυτή δεν αποτελεί συγκυρία, αλλά αποτέλεσμα υγιούς οργανικής ανάπτυξης και αποτελεσματικής διαχείρισης. Επιπλέον, η Optima bank βρίσκεται σταθερά σε ‘’world-class’’ επίπεδα ικανοποίησης πελατών, καθώς ο δείκτης NPS παραμένει σταθερά πάνω από 80, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική τραπεζική εμπειρία που προσφέρει στους πελάτες της. Αντίστοιχα η βράβευση της Optima asset management αντικατοπτρίζει τη δυναμική του ομίλου της Optima bank στην παροχή εξειδικευμένων επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η Optima asset management κατέκτησε πρόσφατα την κορυφή της αγοράς με δύο αμοιβαία κεφάλαια που σημείωσαν εξαιρετικές αποδόσεις για το 2025, καταλαμβάνοντας την 1η θέση στην κατηγορία τους: