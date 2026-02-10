wall:-Μεικτό-άνοιγμα,-με-νέο-ιστορικό-υψηλό-για-τον-dow-jones

Οι μετοχές στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κινήθηκαν μεικτά στο άνοιγμα τους την Τρίτη (10/2), με τον δείκτη Dow Jones Industrial Average να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό πλησιάζοντας τις 50.500 μονάδες.

Στο πλαίσιο αυτό, λίγο μετά το άνοιγμα του χρηματιστηρίου ο δείκτης των 30 μετοχών του Dow ενισχύεται κατά 298 μονάδες ή 0,60% στις 50.434,76 μονάδες. Ο S&P 500 αν και ξεκίνησε ανοδικά την σημερινή του πορεία, αυτή την ώρα σημειώνει οριακές απώλειες 0,08% στις 6.959,41 μονάδες, ενώ αντίστοιχα κινείται και ο Nasdaq με απώλειες αυτή την ώρα της τάξης του 0,26% και τις 23.178,038 μονάδες.

Η τελευταία έκθεση για τις λιανικές πωλήσεις έδειξε ότι η καταναλωτική δαπάνη τον Δεκέμβριο παρέμεινε αμετάβλητη, χάνοντας την πρόβλεψη για μηνιαία αύξηση 0,4% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε έρευνα του Dow Jones. Το στοιχείο αυτό έρχεται μετά την αύξηση 0,6% που είχε καταγραφεί τον Νοέμβριο.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στην κρίσιμη έκθεση για την απασχόληση που αναμένεται να ανακοινωθεί την Τετάρτη, καθώς και στον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) που θα δημοσιευθεί την Παρασκευή.

Η Wall Street προέρχεται από δεύτερη συνεχόμενη ημέρα κερδών. Τη Δευτέρα, ο Dow σημείωσε άνοδο 0,04%, καταγράφοντας νέα ιστορικά υψηλά τόσο ενδοσυνεδριακά όσο και στο κλείσιμο. Ο S&P 500 ενισχύθηκε περίπου κατά 0,5%, ενώ ο Nasdaq Composite κέρδισε 0,9%.

Οι τεχνολογικές μετοχές πρωταγωνίστησαν στην άνοδο της Δευτέρας, συνεχίζοντας τη δυναμική επιστροφή της Παρασκευής και στηρίζοντας συνολικά την αγορά. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι η ανοδική πορεία μπορεί να διατηρηθεί, μετά το ξεπούλημα της προηγούμενης εβδομάδας — που προκλήθηκε κυρίως από ανησυχίες γύρω από τον κλάδο του λογισμικού και τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες — χωρίς να προκαλέσει ουσιαστική τεχνική ζημιά στην αγορά.

Ενδεικτικό είναι ότι ο S&P 500 κατάφερε να ανακτήσει στήριξη πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των 50 και 100 ημερών, αφού είχε υποχωρήσει κάτω από αυτούς την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ πολλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων υπεραποδίδουν έναντι του δείκτη, ενδείξεις που οι traders ερμηνεύουν ως θετικές.

«Δεν πιστεύουμε ότι θα είναι μια καθαρή και ομαλή ανοδική κίνηση», δήλωσε η Sonali Basak, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της iCapital, στο CNBC. «Η αγορά θα έχει διακυμάνσεις, απαιτεί επιλεκτικότητα, αλλά θα υπάρξουν νικητές μέσα σε αυτό το περιβάλλον».