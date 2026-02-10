wall:-Τρίτη-σερί-ημέρα-άνω-των-50.000-μονάδων-για-τον-dow-jones

Αν και ο Dow Jones σημείωσε νέο ρεκόρ με τρίτη ημέρα άνω των 50.000 μονάδων την Τρίτη 10/2, ο δείκτης S&P 500 έκλεισε πτωτικά καθώς ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη επηρέασαν τις χρηματοπιστωτικές μετοχές.

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν σε ασθενέστερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και ανησύχησαν για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η τεχνητή νοημοσύνη στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ο ευρύτερος δείκτης έχασε 0,33% και έκλεισε στις 6.941,81 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε 0,59% στις 23.102,47 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 52,27 μονάδες ή 0,10%, σημειώνοντας νέο κλείσιμο-ρεκόρ στις 50.188,14 μονάδες. Ο δείκτης είχε φτάσει νωρίτερα μέσα στην ημέρα σε τρίτο συνεχόμενο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ, έπειτα από την πρώτη υπέρβαση των 50.000 μονάδων την περασμένη εβδομάδα.

Πτωτικά κινήθηκαν οι μετοχές των λιανεμπόρων Costco και Walmart, που υποχώρησαν πάνω από 2% και πάνω από 1% αντίστοιχα, μετά την ανακοίνωση των τελευταίων στοιχείων για τις λιανικές πωλήσεις, τα οποία έδειξαν ότι οι καταναλωτικές δαπάνες τον Δεκέμβριο παρέμειναν στάσιμες, αντί για την αύξηση 0,4% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Τον Νοέμβριο οι λιανικές πωλήσεις είχαν αυξηθεί κατά 0,6%.

Οι επενδυτές περιμένουν με ενδιαφέρον την έκθεση για την απασχόληση την Τετάρτη και τον δείκτη τιμών καταναλωτή την Παρασκευή.

«Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει τους καταναλωτές με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα είναι η αβεβαιότητα για την αγορά εργασίας», δήλωσε στο CNBC ο Anthony Saglimbene, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Ameriprise Financial. «Αν δούμε χαμηλότερη από την αναμενόμενη αύξηση της απασχόλησης τον Ιανουάριο, αυτό θα μπορούσε να πιέσει την ευρύτερη εικόνα».

Οι χρηματοπιστωτικές μετοχές δέχθηκαν επίσης πιέσεις μετά την παρουσίαση ενός νέου εργαλείου φορολογικού προγραμματισμού με τεχνητή νοημοσύνη από την πλατφόρμα Altruist. Οι μετοχές της LPL Financial υποχώρησαν 8,3%, της Charles Schwab 7,4% και της Morgan Stanley πάνω από 2%.

«Φαίνεται ότι υπάρχει στροφή σε άλλους τομείς που είναι πιο ανθεκτικοί στην τεχνητή νοημοσύνη», πρόσθεσε ο Saglimbene, σημειώνοντας πρόσφατα κέρδη σε κλάδους όπως τα υλικά και οι κοινές υπηρεσίες (utilities).

Η Wall Street ακολουθεί δύο συνεχόμενες ημέρες ανόδου, μετά την ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών την περασμένη Παρασκευή. Ο Dow, ειδικότερα, κατέγραψε νέα ενδοσυνεδριακά και κλείσιμα ρεκόρ. Οι επενδυτές ελπίζουν ότι η αγορά θα μπορέσει να συνεχίσει την ανοδική της πορεία, μετά την πτώση της προηγούμενης εβδομάδας που δεν επηρέασε σημαντικά την τεχνική εικόνα της αγοράς.

Πράγματι, ο S&P 500 κατάφερε να ανακτήσει στήριξη πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των 50 και 100 ημερών, μετά την πτώση της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ πολλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων υπεραποδίδουν σε σχέση με τον δείκτη, σημάδια αισιοδοξίας για τους traders.

Πετρέλαιο: Υποχώρησαν οι τιμές λόγω νέων ανησυχιών για τη Μέση Ανατολή

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη μετά από δύο διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις και ενώ οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τον κίνδυνο για νέες διαταραχές στις ροές από τη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το κλίμα, το αμερικανικό WTI παραδόσεως Μαρτίου έχασε 0,6% και έκλεισε στα 63,96 δολ. το βαρέλι στη Νέα Υόρκη. Το Brent του Απριλίου, στο μεταξύ, υποχώρησε 0,4%% στα 68,80 δολ. το βαρέλι.