Άνω – κάτω η Άγκυρα λίγες ώρες πριν από την άφιξη Μητσοτάκη

Άνω – κάτω έγινε η Άγκυρα, λίγες πριν από την άφιξη του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, λόγω της απόφασης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να προχωρήσει σε ανασχηματισμό κρίσιμων υπουργών στην κυβέρνηση.
Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης, αντικαταστάθηκε ο υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος και για το μεταναστευτικό που θα ήταν στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Το τηλεοπτικό δίκτυο A HABER μετέδωσε την είδηση ως εξής: «Έχουμε μια έκτακτη είδηση, καθώς δημοσιεύτηκε η εφημερίδας της κυβερνήσεως και βλέπουμε πως έχει γίνει ανασχηματισμός. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς ζήτησε την απομάκρυνση του από τα καθήκοντα του και στη θέση του ορίστηκε υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, και υπουργός Εσωτερικών έγινε ο Μουσταφά Τσιφτσί ο οποίος αντικαθιστά τον Αλί Γερλίκαγια. Η απόφαση δημοσιοποιήθηκε με την υπογραφή του προέδρου Ερντογάν.
» Οι νέοι υπουργοί είναι γνωστοί στην κοινή γνώμη και έχουν πολιτικό βάρος. Αυτή η αλλαγή θα αλλάξει τον σχεδιασμό και στην εσωτερική πολιτική αλλά και στην εξωτερική πολιτική. Ο ανασχηματισμός δεν αφορά μόνο την αντικατάσταση ονομάτων, προσώπων είναι και μια νέα πολιτική βιτρίνα».
