«Ήρεμα νερά» στο Αιγαίο με σφραγίδα Μητσοτάκη – Ερντογάν: Πού συμφώνησαν και πού διαφώνησαν, οι διμερείς συμφωνίες

Παραμένουν τα «ήρεμα νερά» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα, στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας.

Οι δύο ηγέτες, παρότι εμμένουν στις θέσεις τους, προτίμησαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους και να δείξουν διάθεση επίλυσης των προβλημάτων. Στην μιάμιση ώρα που διήρκησε το τετ α τετ, στις κοινές δηλώσεις που ακολούθησαν αλλά και στο δείπνο που παρέθεσε η τουρκική πλευρά στην ελληνική αντιπροσωπεία, το κλίμα ήταν θετικό έως και θερμό.

Μητσοτάκης και Ερντογάν είχαν μια «ειλικρινή συζήτηση» σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στην οποία τέθηκαν όλα τα ζητήματα που έχουν προκαλέσει διαφωνίες ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε επισκόπηση των διμερών σχέσεων και συμφώνησαν ότι η διατήρηση των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και η βελτίωση του κλίματος στις διμερείς σχέσεις είναι προς όφελος των δύο χωρών και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Συζητήθηκαν ακόμη διεθνή και περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Υπεγράφησαν έξι διμερείς συμφωνίες και μία κοινή διακήρυξη, επισφραγίζοντας την βούληση να προωθηθούν οι σχέσεις των δύο χωρών.

Ως προς τα ακανθώδη διμερή ζητήματα οι δυο ηγέτες συμφώνησαν ότι πρέπει να λυθούν με ψυχραιμία και βάσει του διεθνούς δικαίου. «Διαχειριζόμαστε τα προβλήματα με ψυχραιμία, ακόμα και όταν διαφωνούμε με καλή πίστη και σεβασμό. Ακόμα και αν διαφωνούμε, είναι σημαντικό να μην οδηγούμαστε σε κρίσεις» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Έλληνας πρωθυπουργός ζήτησε από τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να αρθεί η απειλή του casus belli εναντίον της Ελλάδας, που ισχύει από το 1995. «Είναι καιρός πια να αρθεί κάθε απειλή, τυπική και ουσιαστική, στις μεταξύ μας σχέσεις. Αν όχι τώρα, πότε;» είπε με έμφαση. Παράλληλα ο Έλληνας πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι «υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες» διακυρήσσοντας για μια ακόμη φορά την σταθερή ελληνική θέση: ότι «η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών -υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης-, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, να αποτελεί τη μόνη διαφορά η οποία θα μπορούσε να οδηγηθεί ενώπιον ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου, με βάση το Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα το Δίκαιο της Θάλασσας».

Από την πλευρά του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «πολύτιμο φίλο», τονίζοντας ότι και οι δύο συμφωνούν πως τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν στη βάση του διεθνούς δικαίου. «Εμείς υποστηρίζουμε ότι τα ζητήματα δεν είναι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου. Με ικανοποίηση διαπίστωσα ότι συμφωνούμε με τον φίλο μου Κυριάκο σε αυτό το θέμα» τόνισε. Μάλιστα, πρόσθεσε: «Πιστεύουμε ότι από το 2023 και μετά θα σημειωθεί πρόοδος και στην επίλυση των αλληλένδετων προβλημάτων στο Αιγαίο».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός του απάντησε ότι εύχεται ειλικρινά «οι συνθήκες θα επιτρέψουν μια εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση» συμμεριζόμενος την αισιοδοξία Ερντογάν. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, επανέλαβε την πάγια θέση της Αθήνας τονίζοντας πως οι πρωτοβουλίες του γ.γ. του ΟΗΕ «δημιουργούν ένα παράθυρο ευκαιρίας ώστε να επανεκκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος από εκεί που διεκόπη το 2017, σε μία διαδικασία η οποία, βεβαίως, πρέπει να κινείται πάντα στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας». Εξίσου σαφές μήνυμα έστειλε για τις μειονότητες σε Ελλάδα και Τουρκία. «Ξέρετε καλά, κ. Πρόεδρε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ότι το καθεστώς τους προσδιορίζεται με απόλυτη σαφήνεια από τη Συνθήκη της Λωζάνης, η οποία προβλέπει ρητά ότι η μειονότητα στη Θράκη είναι θρησκευτική, αποκλείοντας κάθε άλλη παρερμηνεία» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας στα περί «τουρκικής μειονόνητας» του Ερντογάν.

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ακόμη ότι «δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο», επανέλαβε ότι οι Έλληνες μουσουλμάνοι ζουν αρμονικά στη Θράκη και κάλεσε τον Ερντογάν να επισκεφθεί την Ελλάδα στην επόμενη σύνοδο του Ανώτατου Συμβούλιο Συνεργασίας.



Διμερείς συμφωνίες, κοινή διακήρυξη

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για περίπου μίαμιση ώρα για τα ελληηνοτουρκικά. Ακολούθησε η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας. Οι δύο πλευρές υπέγραψαν έξι διμερείς συμφωνίες, καθώς και μια κοινή διακήρυξη.

Μετά το τέλος των δηλώσεων Μητσοτάκη – Ερντογάν, υπήρξε και η κοινή δήλωση, στην οποία Ελλάδα και Τουρκία αναφέρουν πως στόχος είναι η αύξηση του διμερούς εμπορικού όγκου στα 10 δισ. δολάρια έως το τέλος της δεκαετίας. (Διαβάστε αναλυτικά εδώ)

Οι συμφωνίες που υπεγράφησαν μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας αφορούν: Προώθηση επενδύσεων, ακτοπλοϊκή γραμμή Θεσσαλονίκης-Σμύρνης, συνεργασία των ΥΠΕΞ στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, προετοιμασία για τους σεισμούς, συνεργασία στον πολιτισμό, αλλά και σε θέματα τεχνολογίας. (Διαβάστε αναλυτικά εδώ).



Πρώτο θέμα η συνάντηση στα τουρκικά ΜΜΕ

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν ήταν πρώτο θέμα και σε μεγάλα τουρκικά ΜΜΕ όπως η Hürriyet, η Milliyet, η Sabah, το κρατικό Anadolu κ.α. τα οποία εστίασαν στον διάλογο, στις διμερείς οικονομικές και άλλες συμφωνίες και στην δήλωση Ερντογάν ότι δεν υπάρχουν άλυτα προβλήματα.

Σύμφωνα με την Deutsche Welle η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα κινήθηκε σε κλίμα διαλόγου και θετικής ατζέντας. Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια της DW στην Τουρκία η γενική εντύπωση από τη σημερινή συνάντηση ήταν ότι και οι δυο ηγέτες κράτησαν χαμηλά τους τόνους και θέλουν να επενδύσουν σε μια θετική ατζέντα. Όσον αφορά τα θέματα που τους χωρίζουν, οι δύο πλευρές έδωσαν την εντύπωση πως «συμφωνούν ότι διαφωνούν». Στην κοινή διακήρυξη τόνισαν ότι επιδίωξη τους είναι να διατηρηθεί το καλό κλίμα που συνεχίζεται τα τελευταία δυόμισι χρόνια και εξέφρασαν την αποφασιστικότητα τους να διαφυλάξουν την περιφερειακή σταθερότητα. «Κοινή αντίληψη», είπαν, «είναι ότι η εξωτερική πολιτική δεν χωρά περαιτέρω εντάσεις».



Μητσοτάκης: Στρατηγική επιλογή Ελλάδας Τουρκίας ο διάλογος, η θετική ατζέντα και τα ΜΟΕ

Σε ανάρτησή του αμέσως μετά ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε με έμφαση ότι «η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας επιβεβαιώνει την αξία που έχουν ο διάλογος αλλά και οι σχέσεις καλής γειτονίας, ιδίως σε ένα ρευστό και συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον». Για τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο σημείωσε: «Κάναμε έναν αναλυτικό απολογισμό των διμερών μας σχέσεων τα τελευταία 2 και κάτι χρόνια, καθώς το 2023 κάναμε μια στρατηγική επιλογή να εντάξουμε τις επαφές μας σε μια δομημένη προσέγγιση 3 πυλώνων: τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης».

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Θέλουμε να συμμετάσχουμε στο SAFE, δηλώνει ο Ερντογάν μετά τη συνάντηση με Μητσοτάκη Σε ανάρτησή του ο Ερντογάν αναφέρθηκε στην ατζέντα των συνομιλιών που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνοντας έμμεση αναφορά στο πρόγραμμα SAFE, δείχνοντας την διακαή επιθυμία της Άγκυρας να συμμετάσχει. «Θεωρούμε ότι η συμμετοχή μας στις αμυντικές πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει πρόσφατα στην Ευρώπη είναι προς το κοινό μας συμφέρον» ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος. Παράλληλα, έκανε εν νέου λόγο για «τουρκική μειονότητα» της Δυτικής Θράκης, είπε ότι έθεσε με «σαφήνεια και ειλικρίνεια» τις θέσεις της χώρας του για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και κατέληξε: «Ως δύο γειτονικές και σύμμαχες χώρες, πιστεύω ειλικρινά ότι πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτούς τους διαύλους διαλόγου, με βάση μια προσέγγιση που βασίζεται στη συνεργασία».

Η ανάρτηση του Ταγίπ Ερντογάν

Yunanistan ile ilişkilerimizin diğer tüm alanlarında 2023 yılından bu yana sağladığımız ivme gibi, Ege’de birbiriyle bağlantılı sorunların çözümü noktasında da ilerleme kaydedilebileceğine inanıyoruz. pic.twitter.com/bhlXCvOgB6 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 11, 2026



«Σήμερα συναντηθήκαμε με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Κυριάκο Μητσότακη, στην Άγκυρα. Αξιολογήσαμε διεξοδικά πώς μπορούμε να προωθήσουμε τις σχέσεις μας με βάση θετικά θέματα της ατζέντας.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με στόχο την αύξηση του διμερούς εμπορίου μας, το οποίο πέρυσι έφτασε τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια, στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Εύχομαι τα έγγραφα που υπογράψαμε να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη συμβατική βάση των σχέσεών μας.

Πρέπει να ενεργούμε με ιστορική ευθύνη όσον αφορά τις μειονότητες, που αποτελούν τον ανθρώπινο παράγοντα των σχέσεών μας.

Μοιράστηκα με τον κ. Πρωθυπουργό τις προσδοκίες μας όσον αφορά την πλήρη αξιοποίηση των θρησκευτικών ελευθεριών και των εκπαιδευτικών ευκαιριών της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης.

Στη συνάντησή μας, συζητήσαμε για άλλη μια φορά με σαφήνεια και ειλικρίνεια τις θέσεις μας σχετικά με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η Τουρκία και η Ελλάδα, δύο σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, αντιμετωπίζουν πολλές εξελίξεις που απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Ως Τουρκία, θεωρούμε ότι η συμμετοχή μας στις αμυντικές πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει πρόσφατα στην Ευρώπη είναι προς το κοινό μας συμφέρον.

Συζητήσαμε με τον κύριο Πρωθυπουργό τις εξελίξεις στην περιοχή, με έμφαση στην εκεχειρία στη Γάζα και το Ειρηνευτικό Σχέδιο.

Αναφερθήκαμε επίσης στα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την εδραίωση της σταθερότητας στη Συρία και την ταχεία επίτευξη μιας θέσης που θα συμβάλει στην ειρήνη στην περιοχή από αυτή την αδελφή χώρα.

Ως δύο γειτονικές και σύμμαχες χώρες, πιστεύω ειλικρινά ότι πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτούς τους διαύλους διαλόγου, με βάση μια προσέγγιση που βασίζεται στη συνεργασία».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναχώρησε το βράδυ από την Άγκυρα και μετέβη απευθείας στη Λιέγη του Βελγίου, όπου αύριο θα συμμετάσχει στην άτυπη Σύνοδο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τη συνάντηση

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν κριτική στα όσα διημήφθεισαν στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν.

Ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος υποστήριξε ότι «όσο η Τουρκία επιμένει στις αναθεωρητικές θέσεις και τις παράνομες διεκδικήσεις της, σε αντίθεση προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ακόμη και στην απειλή πολέμου εις βάρος της Ελλάδας, τα περιθώρια για την επίλυση της μοναδικής διαφοράς, της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, θα παραμένουν ισχνά». Τόνισε πάντως ότι «ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας οφείλει να συνεχιστεί, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς». Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, «επιβεβαίωσε τις προσδοκίες ότι και οι δύο πλευρές επιδίωκαν κυρίως να στείλουν το μήνυμα ότι όλα βαίνουν καλώς στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, χωρίς να θιγούν θέματα ουσίας», ισχυρίστηκε ότι «φάνηκε εκ νέου η παντελής έλλειψη σχεδιασμού από την κυβέρνηση, για επίλυση των ελληνοτουρκικών με μία στρατηγική για προσφυγή στη Χάγη».

Το ΚΚΕ έκανε λόγο για «κυβερνητική προσπάθεια να συγκεντρωθεί η προσοχή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στην “θετική ατζέντα” των οικονομικών και άλλων συμφωνιών, δηλαδή στις μπίζνες των επιχειρηματικών ομιλών των δύο χωρών» σημειώνοντας ότι αυτό «δεν μπορεί να κρύψει ότι στην πράξη διατηρούνται οι απαράδεκτες διεκδικήσεις του τουρκικού κράτους, διαψεύδοντας το δόγμα των “ήρεμων νερών”» και πως «τα κρίσιμα προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις (το casus belli, η “γαλάζια πατρίδα”, οι γκρίζες ζώνες, τα περί “τουρκικής μειονότητας” στη Δ. Θράκη) σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, όχι απλά παραμένουν, αλλά και οξύνονται».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan στο πλαίσιο της συνεδρίασης του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, στην Άγκυρα

«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς, εκ μέρους και της ελληνικής αντιπροσωπείας, να σας ευχαριστήσω για την πολύ θερμή υποδοχή και την -όπως πάντα όταν επισκέπτομαι τη χώρα σας- άψογη φιλοξενία.

Η παρουσία μας εδώ στην Άγκυρα, στην 6η Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, σηματοδοτεί, νομίζω, την ίδια τη σημασία του γεγονότος, επιβεβαιώνοντας πριν από όλα, όπως είπατε, την αξία που έχουν ο διάλογος αλλά και οι σχέσεις καλής γειτονίας, ιδίως σε ένα ρευστό και συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, που παρέστη στο επίσημο δείπνο, καλεσμένος από την τουρκική προεδρία

Με τον Πρόεδρο Erdoğan είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε έναν αναλυτικό συνολικό απολογισμό των διμερών μας σχέσεων τα τελευταία δύο και κάτι χρόνια, καθώς το 2023 κάναμε μια στρατηγική επιλογή να εντάξουμε τις επαφές μας σε μια δομημένη προσέγγιση τριών πυλώνων: τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα, η οποία αποτυπώθηκε και στις σημερινές μας συνομιλίες, και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία πράγματι αποκαταστήσαμε ένα σαφές πλέγμα συναντήσεων και ανοικτών διαύλων επικοινωνίας προς όφελος των δύο λαών.

Χαλαρή συζήτηση ανάμεσα στους κ.κ. Μητσοτάκη, Ερντογάν και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και ένα κόκκινο κομπολόι στο επίκεντρο

Ενώ με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών καθιερώσαμε ένα νέο υπόδειγμα άμεσης συνεργασίας, με στόχο μια αμοιβαία επωφελή, αλλά πρωτίστως μια λειτουργική σχέση.

Ως γειτονικές χώρες, άλλωστε, κ. Πρόεδρε, Ελλάδα και Τουρκία, Τουρκία και Ελλάδα, καλούμαστε να διαχειριζόμαστε τα προβλήματά μας με ψυχραιμία και με υπευθυνότητα, μιλώντας με ειλικρίνεια και έχοντας πάντα σταθερή αναφορά το Διεθνές Δίκαιο.

Ακόμα και όταν διαφωνούμε, είναι σημαντικό να μην οδηγούμαστε σε κρίσεις και σε εντάσεις. Και θέλω να επαναλάβω ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ειρηνική, είμαστε πάντα προσηλωμένοι στον διάλογο, ο οποίος θα πρέπει να διεξάγεται με καλή πίστη και αμοιβαίο σεβασμό.

Είναι αλήθεια ότι η προσπάθεια αυτή έχει ήδη αποδώσει, αποτρέποντας εντάσεις που στο παρελθόν δοκίμασαν τις σχέσεις μας. Πριν από λίγες εβδομάδες, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα νέος γύρος του πολιτικού διαλόγου και θετικής ατζέντας, με εξαιρετικά ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, οριστικοποιήθηκαν και οι ετήσιες δράσεις στα πλαίσια των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ σήμερα, παρουσία πολλών Υπουργών μας, συμφωνήσαμε σε μία σειρά από νέες κοινές πρωτοβουλίες που διευρύνουν το πεδίο της διμερούς συνεργασίας.

Θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη η συνεργασία μας σχετικά με το πρόγραμμα προσωρινής έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής για Τούρκους επισκέπτες και τις οικογένειές τους σε 12 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Μόλις τον τελευταίο χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες φίλοι Τούρκοι ταξίδεψαν στα ελληνικά νησιά και έτσι φέρνουμε και τους λαούς μας πιο κοντά. Συμφωνήσαμε, μάλιστα, η Ελλάδα να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ανανέωση του προγράμματος.

Αναφερθήκατε κ. Πρόεδρε -το συζητήσαμε και στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας- στην πάρα πολύ καλή συνεργασία που έχουμε στο ζήτημα του μεταναστευτικού.

Οι ροές στο Ανατολικό Αιγαίο έχουν μειωθεί, μόλις τον τελευταίο χρόνο, κατά σχεδόν 60%. Είναι το αποτέλεσμα της συστηματικής φύλαξης των χερσαίων και των θαλασσίων συνόρων αλλά και του βελτιωμένου συντονισμού μεταξύ των δύο χωρών. Είναι κάτι που μπορεί και πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, όπως μας υπενθύμισε το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στα ανοιχτά της Χίου. Η καταπολέμηση των απάνθρωπων δικτύων των διακινητών οφείλει να είναι σταθερός, διαχρονικός στόχος των δύο κρατών μας.

Σταθερός στόχος πρέπει να είναι και η διεύρυνση της συμπόρευσης σε άλλα πεδία, όπως είναι το διμερές εμπόριο. Έχουμε θέσει έναν φιλόδοξο στόχο, να φτάσουμε τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια στο διμερές μας εμπόριο. Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα, ότι η Ελλάδα αναβαθμίζει τις υποδομές των συνοριακών της σταθμών τόσο στις Καστανιές όσο και στους Κήπους.

Προοπτικές έχουν ακόμα οι παράλληλες επενδύσεις. Γίνονται σήμερα σημαντικές επενδύσεις από ελληνικές εταιρείες στην Τουρκία, σημαντικές επενδύσεις από τουρκικές εταιρείες στην Ελλάδα.

Και βέβαια, να τονίσω και τη μεγάλη σημασία που αποδίδω στις δράσεις της πολιτικής προστασίας, όχι μόνο γιατί αφορούν την αντιμετώπιση κοινών κινδύνων από την κλιματική κρίση, αλλά γιατί πιστεύω, κ. Πρόεδρε, ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν και ένα μοντέλο γενικότερης περιφερειακής συνεργασίας.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν, αναμφίβολα, επιτεύγματα και βήματα προόδου. Δεν ήταν καθόλου αυτονόητα, ούτε δεδομένα. Αντίθετα, προέκυψαν χάρη στην πολιτική βούληση και στη συστηματική προσπάθεια των δύο πλευρών, αναδεικνύοντας στην πράξη ότι ναι, μπορούμε να διατηρούμε ένα λειτουργικό πλαίσιο διμερούς συνεργασίας, ταυτόχρονα όμως να συμβάλλουμε από κοινού στη σταθερότητα μιας ευρύτερης περιοχής, που δοκιμάζεται από πολλαπλές κρίσεις.

Γνωρίζουμε, βεβαίως, ότι υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες, με την ελληνική θέση να παραμένει σταθερή: ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών -υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης-, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, να αποτελεί τη μόνη διαφορά η οποία θα μπορούσε να οδηγηθεί ενώπιον ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου, με βάση το Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα το Δίκαιο της Θάλασσας.

Εύχομαι ειλικρινά, κ. Πρόεδρε, να συμμεριστώ και τη δική σας αισιοδοξία, ότι οι συνθήκες θα επιτρέψουν μια εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση.

Γι’ αυτό και πιστεύω, κ. Πρόεδρε ότι, στο ίδιο πνεύμα με τη θετική εμπειρία η οποία έχει μεσολαβήσει, είναι καιρός πια να αρθεί κάθε απειλή, τυπική και ουσιαστική, στις μεταξύ μας σχέσεις. Αν όχι τώρα, πότε;



Με τον Πρόεδρο συζητήσαμε επίσης και τις εξελίξεις στο Κυπριακό, όπου η ελληνική θέση παραμένει σαφής. Οι πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δημιουργούν ένα παράθυρο ευκαιρίας ώστε να επανεκκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος από εκεί που διεκόπη το 2017, σε μία διαδικασία η οποία, βεβαίως, πρέπει να κινείται πάντα στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Το ίδιο καθαρή είναι και η οπτική μας για τις μειονότητες στα δύο κράτη. Ξέρετε καλά, κ. Πρόεδρε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ότι το καθεστώς τους προσδιορίζεται με απόλυτη σαφήνεια από τη Συνθήκη της Λωζάνης, η οποία προβλέπει ρητά ότι η μειονότητα στη Θράκη είναι θρησκευτική, αποκλείοντας κάθε άλλη παρερμηνεία.

Αλλά θα ξαναπώ αυτό το οποίο είχα πει πριν από δύο χρόνια: Έλληνες μουσουλμάνοι της Θράκης ζουν αρμονικά με χριστιανούς συμπολίτες μας, βάσει των αρχών της ισονομίας και της ισοπολιτείας.



Ενώ παράλληλα και στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη πρωτίστως, η ελληνική μειονότητα, παρά δυστυχώς τη μεγάλη της συρρίκνωση, εξακολουθεί να εμπλουτίζει την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Τουρκίας.

Ας εργαστούμε, λοιπόν, για το πώς αυτές οι δύο μειονότητες μπορούν πράγματι να γίνουν «γέφυρες» φιλίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών μας.

Τέλος, μας απασχόλησαν και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή αλλά και διεθνώς, όπου εστίες έντασης πυκνώνουν, καθιστώντας αναγκαία όσο ποτέ τη διπλωματία, τον διάλογο, τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο.

Προσβλέπουμε στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία με σεβασμό στην κυριαρχία της και βέβαια προσβλέπουμε, και σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα με τον κ. Πρόεδρο, στην εκκίνηση της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, με στόχο τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή.

Θα το επαναλάβω και εδώ από την Άγκυρα, η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά τη λύση των δύο κρατών ως τη μόνη ρεαλιστική λύση για μία μόνιμη ειρήνη στην περιοχή.

Τασσόμαστε υπέρ της μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής, ώστε να αναλάβει ουσιαστικά τη διοίκηση της Γάζας και της Δυτικής Όχθης. Όμως, αναγκαία προϋπόθεση θεωρούμε τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και την εξάλειψη της τρομοκρατίας, γιατί και το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να ζει με ασφάλεια.

Αλλά θέλω και με την ευκαιρία αυτή να εκφράσω την κατηγορηματική μας αντίθεση σε οποιοδήποτε σχέδιο μπορεί να οδηγήσει σε μία ενδεχόμενη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ.

Καταδικαστέα, επίσης, είναι η επέκταση εποικισμών που δημιουργεί ουσιαστικά μια πραγματικότητα στο πεδίο που καθιστά τη δημιουργία του παλαιστινιακού κράτους ακόμα πιο σύνθετη άσκηση.

Η Ελλάδα, κ. Πρόεδρε, είναι μία δύναμη ειρήνης. Θέλουμε ειλικρινείς σχέσεις με όλους τους γείτονές μας και θέλουμε, όπου μπορούμε, να πετύχουμε μία συνεργασία η οποία θα μας βοηθήσει να εμπεδώσουμε την περιφερειακή σταθερότητα.

Αναφερθήκατε στις μεγάλες προκλήσεις της Συρίας. Είναι ένα πεδίο όπου μπορούμε η Ελλάδα και η Τουρκία να δουλέψουμε από κοινού και για να υπάρξει πολιτική σταθερότητα, με σεβασμό στα δικαιώματα και απόλυτη προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων, αλλά -γιατί όχι;- όπως συζητήσαμε και με τους Υπουργούς Οικονομικών, να συντονιστούμε και να εργαστούμε και σε προσπάθειες οι οποίες έχουν να κάνουν με την ανοικοδόμηση της Συρίας.

Θα είναι προς αμοιβαίο όφελος Ελλάδας και Τουρκίας μια σταθερή Συρία, η οποία θα επιτρέψει και στους πρόσφυγες, τους πολλούς που βρίσκονται στην Τουρκία και τους πολλούς που βρίσκονται στην Ελλάδα, να επιστρέψουν επιτέλους στην πατρίδα τους.

Κλείνω, κ. Πρόεδρε, αγαπητέ Tayyip, με τη σκέψη ότι η μοίρα μας όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο, επιλέγοντας τη σύγκλιση, τον διάλογο και την πίστη στο Διεθνές Δίκαιο. Ώστε με αίσθημα ευθύνης να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης, προόδου και ευημερίας για τις χώρες μας, να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Kemal Atatürk.

Κλείνω ευχαριστώντας και πάλι για την άριστη διοργάνωση αυτής της Συνόδου, για τη γόνιμη συζήτηση που είχαμε, για τη ζεστή φιλοξενία προς την ελληνική αντιπροσωπεία και προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας μας.

Και θα χαρώ, κ. Πρόεδρε, να σας υποδεχθώ μαζί με τους συνεργάτες σας, τους Υπουργούς σας, στην Ελλάδα για την επόμενη Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Σας ευχαριστώ».