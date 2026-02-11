ΑΒΑΞ: Αναβάθμιση τιμής στόχου από Euroxx – Στα 4,70 ευρώ ανά μετοχή

Περιθώριο Ανόδου 37% λόγω ισχυρών αποτελεσμάτων και κρυμμένων αξιών στις παραχωρήσεις βλέπει η Euroxx για την ΑΒΑΞ.

Σε αναβάθμιση της τιμής στόχου για τη μετοχή της ΑΒΑΞ στα 4,70 ευρώ προχώρησαν οι αναλυτές της Euroxx, από 3,40 ευρώ προηγουμένως, επισημαίνοντας τους ελκυστικούς πολλαπλασιαστές κερδών έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού, τα καλά αποτελέσματα του 2025 και την κρυφή αξία του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων.

Οι αναλυτές αύξησαν το εκτιμώμενο EBITDA για το 2025 στα 120 εκατ. ευρώ, από 103 εκατ. ευρώ, λόγω υψηλότερων περιθωρίων κέρδους και ταχύτερης εκτέλεσης στον κατασκευαστικό τομέα, όπως πιστοποιείται από τα έως τώρα αποτελέσματα του 2025.

Ο κατασκευαστικός τομέας εκτιμάται ότι θα παράγει υψηλό EBITDA και ελεύθερες ταμειακές ροές κατά τα επόμενα 3 έως 5 χρόνια, με βάση το τρέχον και το προβλεπόμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του Ομίλου.

Δεδομένου ότι περίπου 45% της τρέχουσας Επιχειρηματικής Αξίας (EV) προέρχεται από το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων του Ομίλου AVAX, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά εξακολουθεί να αγνοεί αυτό το κρυφό περιουσιακό στοιχείο και συνεχίζει να αποτιμά τη μετοχή ως αμιγώς κατασκευαστική δραστηριότητα.

Η αποτίμηση του αθροίσματος των δραστηριοτήτων του Ομίλου δείχνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με σημαντική έκπτωση σε σχέση με συγκρίσιμους, ομοειδείς ομίλους του εξωτερικού, καθώς το προβλεπόμενο EV/EBITDA (κεφαλαιοποίηση+καθαρός δανεισμός/EBITDA) της ΑΒΑΞ για το 2026 ανέρχεται σε 6,9x, έναντι 7,3x για τον διεθνή ανταγωνισμό, ενώ σε επίπεδο P/E (τιμή/καθαρά κέρδη) η ΑΒΑΞ αποτιμάται σε 9,8x για το 2026, έναντι 14,1x για τους ξένους ομίλους.