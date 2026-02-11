Αμετάβλητος ο MSCI Greece Standard – Παρέμειναν 8 οι μετοχές του δείκτη

H αναθεώρηση στους δείκτες MSCI το βράδυ της Τρίτης (10/2) δεν έφερε αλλαγές που αφορούν την Ελλάδα.

Στους δείκτες ελληνικού ενδιαφέροντος βρίσκονται 8 μετοχές ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΜΠΕΛΑ, ΔΕΗ, ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ και ΠΕΙΡ. Αυτές τελικά παρέμειναν και δεν έγινε κάποια προσθήκη.

Θυμίζουμε πως υποψήφιες για ένταξη ήταν οι ΤΙΤΑΝ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΜΟΗ και BOCHGR, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη σημασία έχει το αμέσως επόμενο διάστημα η πιθανή αναβάθμιση του ΧΑ.

Για το λόγο αυτό ο MSCI αποφάσισε να μην προχωρήσει σε αλλαγές έως ότου ολοκληρωθεί η διαβούλευση για την αναβάθμιση της εγχώριας αγοράς σε «αναπτυγμένη». Η σχετική διαδικασία ολοκληρώνεται στις 16 Μαρτίου, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 31 του ίδιου μήνα.