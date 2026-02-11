Ανοδικές τάσεις στις αγορές Ασίας – Ειρηνικού παρά τα αδύναμα οικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν κυρίως ανοδικά την Τετάρτη (11/2), συνεχίζοντας το ράλι τους παρά τις ανησυχίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τα αδύναμα οικονομικά στοιχεία που ανησυχούν τους επενδυτές στις ΗΠΑ.

Η έκθεση για τις λιανικές πωλήσεις του Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ έδειξε ότι η καταναλωτική δαπάνη παρέμεινε αμετάβλητη, διαψεύδοντας τις προσδοκίες των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones, οι οποίοι ανέμεναν μηνιαία αύξηση 0,4%.

Στην Ασία, οι επενδυτές αξιολογούν τα τελευταία στοιχεία που προέρχονται από την Κίνα.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή της χώρας αυξήθηκε κατά 0,2% τον Ιανουάριο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Κίνας που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη. Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από την πρόβλεψη των οικονομολόγων σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οποίοι ανέμεναν αύξηση 0,4%, γεγονός που αποτελεί ένδειξη συνεχιζόμενων αποπληθωριστικών πιέσεων ελλείψει ισχυρότερων μέτρων στήριξης.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 σημείωσε άνοδο 1,43% κινούμενος στις 9,014.80 μονάδες.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 0,6% στις 5,354.49 μονάδες, οδεύοντας προς τρίτη συνεχόμενη ημέρα κερδών, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ήταν υψηλότερα κατά 0,55%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng κατέγραψε άνοδο 0,13% στις 27,250.14 μονάδες. Στον αντίποδα, ο ηπειρωτικός δείκτης CSI 300 υποχώρησε κατά 0,26% στις 4,131.985 μονάδες.

Κλείνοντας, σημειώνεται ότι οι αγορές της Ιαπωνίας παραμένουν κλειστές λόγω δημόσιας αργίας.