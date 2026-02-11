Απολογισμός Γκίλφοϊλ για τις 100 μέρες θητείας της: «Σε ιστορικά νέα ύψη η συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας»

Σε έναν μίνι απολογισμό για τις πρώτες 100 μέρες της θητείας της προέβη με βίντεο η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υπογραμμίζοντας ότι «έχουμε φέρει τη συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδας σε ιστορικά νέα ύψη».

Under the leadership of President Trump, the United States aims big, and we deliver. In my first 100 days in Greece, we have brought the United States-Greece partnership to historic new heights. And this is just the beginning! pic.twitter.com/5TLW9qYHZB — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) February 10, 2026

«Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ (Trump), οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγάλους στόχους και τους υλοποιούμε. Στις πρώτες 100 ημέρες μου στην Ελλάδα, έχουμε φέρει τη συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδας σε ιστορικά νέα ύψη. Και αυτή είναι μόνο η αρχή!» αναφέρει χαρακτηριστικά η πρέσβειρα των ΗΠΑ στο βίντεο που τιτλοφορείται «Οι πρώτες 100 μέρες».

«Ο ελληνικός λαός μου επιφύλαξε απίστευτα θερμή υποδοχή από την πρώτη στιγμή της άφιξης μου» τονίζει, ενώ αναφέρεται στα ενεργειακά πρότζεκτ που συμφωνήθηκαν έως τώρα μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, όπως ο Κάθετος Διάδρομος.

Κάνει λόγο για αναμνήσεις που θα θυμάται με αγάπη, δεσμευόμενη ότι έρχονται πολλά ακόμα, ενώ μιλάει και για συνεταιρισμό ΗΠΑ – Ελλάδας δυο σπουδαίων εθνών. «Είθε ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τις ΗΠΑ» καταλήγει η Αμερικανίδα αξιωματούχος.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.