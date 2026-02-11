Δασμοί-στα-μικρά-δέματα:-Τελικό-πράσινο-φως-του-Συμβουλίου-για-νέους-κανόνες

Καταργείται η απαλλαγή από δασμούς βάσει ορίου για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισέρχονται στην ΕΕ και θα αρχίσουν να επιβάλλονται δασμοί σε όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ, μόλις τεθεί σε λειτουργία ο τελωνειακός κόμβος δεδομένων της ΕΕ.

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα και τυπικά νέους κανόνες για την επιβολή τελωνειακών δασμών στα είδη που εισέρχονται στην ΕΕ σε μικρά δέματα, κυρίως μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου. Με τους νέους κανόνες αντιμετωπίζεται το σημερινό φαινόμενο της αδασμολόγητης εισόδου των δεμάτων αυτών στην ΕΕ, το οποίο οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι των πωλητών της ΕΕ.

«Με τη ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου ηλεκτρονικού εμπορίου, οι τελωνειακοί κανόνες της ΕΕ οφείλουν να συμβαδίζουν με την εποχή που διανύουμε. Η κατάργηση της παρωχημένης πλέον απαλλαγής από δασμούς για τα μικρά δέματα θα συμβάλει στη στήριξη των επιχειρήσεων της ΕΕ και στην εξάλειψη των μεθόδων που μετέρχονται ασύδοτοι πωλητές. Τώρα, πρέπει να προχωρήσουμε αποφασιστικά στη συνολική τελωνειακή μεταρρύθμιση, η οποία αποτελεί βασικό κομμάτι του παζλ για να γίνει η ΕΕ πιο ανταγωνιστική και πιο ασφαλής» δήλωσε ο Μάκης Κεραυνός, Υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η σημερινή συμφωνία καταργεί την απαλλαγή από δασμούς βάσει ορίου για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισέρχονται στην ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι θα αρχίσουν να επιβάλλονται δασμοί σε όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ, μόλις τεθεί σε λειτουργία ο τελωνειακός κόμβος δεδομένων της ΕΕ —ο οποίος είναι υπό συζήτηση στο πλαίσιο ευρύτερης θεμελιώδους μεταρρύθμισης του τελωνειακού πλαισίου. Προς το παρόν, αυτό αναμένεται να συμβεί το 2028.

Μέχρι τότε, τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να θεσπίσουν προσωρινό πάγιο δασμό ύψους 3 ευρώ για είδη αξίας κάτω των 150 ευρώ που περιέχονται σε μικρά δέματα και αποστέλλονται απευθείας σε καταναλωτές στην ΕΕ. Από την 1η Ιουλίου 2026, ο δασμός θα επιβάλλεται σε κάθε διαφορετική κατηγορία ειδών, η οποία θα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις δασμολογικές διακρίσεις των ειδών που περιέχονται σε ένα δέμα.

Παράδειγμα:

Ένα δέμα περιέχει 1 μεταξωτή μπλούζα και 2 μάλλινες.

Καθώς τα προϊόντα υπάγονται σε διαφορετικές δασμολογικές διακρίσεις, το δέμα περιέχει δύο διακριτά είδη και θα πρέπει να καταβληθεί τελωνειακός δασμός ύψους 6 ευρώ.

Το νέο σύστημα θα έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και στα εθνικά δημόσια οικονομικά, δεδομένου ότι οι τελωνειακοί δασμοί αποτελούν παραδοσιακό ίδιο πόρο της Ένωσης και τα κράτη μέλη παρακρατούν μέρος των ποσών αυτών ως έξοδα είσπραξης. Το μέτρο είναι διακριτό από το προτεινόμενο «τέλος διεκπεραίωσης», το οποίο συζητείται επί του παρόντος στο πλαίσιο της δέσμης για την τελωνειακή μεταρρύθμιση.

Επόμενα βήματα

Ο προσωρινός πάγιος δασμός ύψους 3 ευρώ θα επιβάλλεται σε κάθε κατηγορία ειδών που περιέχονται σε μικρά δέματα τα οποία εισέρχονται στην ΕΕ από την 1η Ιουλίου 2026 έως την 1η Ιουλίου 2028 και μπορεί να παραταθεί, εάν κριθεί σκόπιμο. Μόλις τεθεί σε λειτουργία ο νέος τελωνειακός κόμβος δεδομένων της ΕΕ, αυτός ο προσωρινός δασμός θα αντικατασταθεί από τους κανονικούς τελωνειακούς δασμούς.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το 2022 και μετά, ο όγκος των μικρών δεμάτων που εισέρχονται στην ΕΕ διπλασιάζεται κάθε χρόνο. Το 2024 εισήλθαν στην αγορά της ΕΕ 4,6 δισεκατομμύρια δέματα τέτοιου είδους. Το 91% από αυτά φθάνει από την Κίνα.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, η ΕΕ επεξεργάζεται επί του παρόντος τη μεταρρύθμιση του τελωνειακού της συστήματος, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τη σημαντική πίεση που προκύπτει από την αύξηση των εμπορικών ροών, τον κατακερματισμό των εθνικών συστημάτων, την ταχεία αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και τη μεταβαλλόμενη γεωπολιτική πραγματικότητα. Επί του παρόντος, πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μεταρρύθμιση —που περιλαμβάνει τη δημιουργία του τελωνειακού κόμβου δεδομένων, υπό την εποπτεία νέας τελωνειακής αρχής της ΕΕ.