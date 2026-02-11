Δημοπρασία-10ετούς-ομολόγου:-Αντλήθηκαν-300-εκατ.-με-απόδοση-3,34%

Με σημαντική υπερκάλυψη και μειωμένη απόδοση ολοκληρώθηκε η επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου.

Το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει από την αγορά 300 εκατ. ευρώ.

Κατά τη σημερινή (11 Φεβρουαρίου 2026) επανέκδοση μέσω δημοπρασίας ελληνικών τίτλων 3,375%, λήξεως 16 Ιουνίου 2036, ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, η μέση σταθμική απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,34%.

Η δημοπρασία του 10ετούς ομολόγου πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers).

Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 785 εκατ. ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026.

Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της δημοπρασίας, όπως δημοσιεύθηκαν από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ):