Δύο-αποχωρήσεις-ιδρυτικών-στελεχών-από-την-xai-του-Μασκ,-μέσα-σε-δύο-μέρες

Ο συνιδρυτής της εταιρείας xAI, Τζίμι Μπα, δήλωσε ότι αποχώρησε από την startup του Έλον Μασκ την Τρίτη.

Ο Τζίμι Μπα επιβεβαίωσε την αποχώρησή του στο X, ευχαριστώντας τον Μασκ και σημειώνοντας ότι θα «συνεχίσει να παραμένει κοντά στην ομάδα ως φίλος».

Ο Μπα διηύθυνε προηγουμένως την ομάδα που επέβλεπε πάνω από χίλιους καθηγητές Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με ένα οργανόγραμμα από τις αρχές του περασμένου έτους. Αυτός ο ρόλος δόθηκε στον Ντιέγκο Πασίνι τον Σεπτέμβριο.

Ο Μπα αναφερόταν απευθείας στον Μασκ. Διηύθυνε ένα μεγάλο μέρος της εταιρείας μέχρι τα τέλη του περασμένου έτους, όταν αρκετές από τις αρμοδιότητές του μοιράστηκαν μεταξύ δύο άλλων συνιδρυτών, του Τόνι Γου και του Γκουοντόνγκ Ζανγκ, δήλωσαν στο Business Insider άτομα με γνώση της εταιρείας.

Πρόκειται για την δεύτερη αποχώρηση ιδρυτικού στελέχους της εταιρείας μέσα σε μόλις δύο μέρες και η έκτη συνολικά.

Προηγήθηκε η αποχώρηση Τόνι Γου τη Δευτέρα. Πριν από την ανακοίνωση της αποχώρησής του, η xAI προχώρησε σε άλλη μια αναδιάρθρωση και αρκετές από τις αρμοδιότητές του μεταβιβάστηκαν στον Ζανγκ.

Σημειώνεται ότι Μασκ ξεκίνησε την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης το 2023 μαζί με έντεκα άλλους ιδρυτές. Έξι έχουν πλέον αποχωρήσει από την εταιρεία — πέντε από αυτούς μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Αρκετοί ερευνητές έχουν επίσης αποχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα, επηρεάζοντας αρνητικά την μικρή τεχνική ομάδα της startup.

Ο Μασκ έχει δηλώσει ότι δημιούργησε το xAI ως εναλλακτική λύση σε αυτά που αποκαλεί «woke» chatbots, όπως το ChatGPT της OpenAI. Τον τελευταίο χρόνο, η εταιρεία έχει λάβει αρνητικές αναφορές για τα αμφιλεγόμενα εργαλεία της: τον περασμένο Ιούλιο, η xAI λάνσαρε ένα σέξι ψηφιακό avatar που ονομάζεται «Ani» ενώ το chatbot της, Grok, έχει εξαπολύσει αντισημιτικό παραλήρημα.

Πιο πρόσφατα, το xAI έχει δεχθεί πυρά αφότου το Grok άρχισε να δημιουργεί, χωρίς να έχει συναίνεση, γυμνές και σεξουαλικές εικόνες πραγματικών ανθρώπων. Οι αντιδράσεις ανάγκασαν την εταιρεία να ανακοινώσει ότι θα περιορίσει τις λειτουργίες δημιουργίας εικόνων του Grok.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Μασκ ανακοίνωσε επίσης ότι η xAI θα συγχωνευθεί με την SpaceX. Η εταιρεία φέρεται να προετοιμάζεται για μια αρχική δημόσια προσφορά φέτος, η οποία θα μπορούσε να αποτιμήσει την SpaceX στα 1,5 τρισ. δολάρια.

Η κίνηση του Μασκ φαίνεται να έχει αυξήσει τις εσωτερικές εντάσεις που ήδη ταλαιπωρούν στην εταιρεία. Σύμφωνα με πηγές των Financial Times, ορισμένα μέλη του προσωπικού θεωρούν ότι οι επικεφαλής της έδωσαν μεγάλες υποσχέσεις στον Μασκ σχετικά με τις τεχνικές εξελίξεις, την ώρα που η xAI αγωνίζεται να προλάβει τους αντιπάλους της, όπως η OpenAI και η Anthropic, δημιουργώντας παράλογες απαιτήσεις προς αυτούς.

Ο Μασκ φέρεται να έχει απογοητευτεί από το γεγονός ότι δεν αυξάνεται ο χρόνος που αφιερώνουν οι χρήστες στα εργαλεία της εταιρείας, παρά τους νέους χαρακτήρες και τους πόρους που έχουν αφιερωθεί στα προϊόντα. Παράλληλα, φέρεται να εξετάζει την απόδοση της ηγεσίας και των τμημάτων στην xAI, πιστεύοντας ότι κάπου υπάρχει υποαπόδοση.