ΕΛΤΑ: Νέο κλείσιμο καταστημάτων τον Μάρτιο – Ποιες αλλαγές παίρνουν σειρά

Μετασχηματισμός με ενημέρωση «πόρτα-πόρτα» με φυλλάδια και αφίσες. Σε δύο μήνες θα ολοκληρωθεί το σχέδιο για 150 καταστήματα.

Με ενημέρωση «πόρτα-πόρτα» προς τις τοπικές κοινωνίες ξεκίνησε ήδη η μετάβαση προς τη νέα φάση μετασχηματισμού του δικτύου των ΕΛΤΑ. Στην κυβέρνηση μιλούν για «μετασχηματισμό» και όχι μείωση του δικτύου των Ελληνικών Ταχυδρομείων καθώς, στη φάση αυτή τουλάχιστον, σε όποια περιοχή υπήρχε σημείο εξυπηρέτησης των ΕΛΤΑ, θα συνεχίσει να υπάρχει.

Η αρχή είχε γίνει τον περασμένο Οκτώβριο από αστικές περιοχές (Αττική, Θεσσαλονίκη κλπ) όπου υπήρχε άμεσα δυνατότητα υποκατάστασης των σημείων εξυπηρέτησης που έκλεισαν, από παρακείμενα γραφεία, υπηρεσίες ή τράπεζες.

Σε αντίθεση με τότε όμως, για τη κατάργηση καταστημάτων σε αραιοκατοικημένες περιοχές της Περιφέρειας -όπου οι αποστάσεις είναι μεγάλες και οι μετακινήσεις δύσκολες- ακολουθείται άλλη τακτική και μεθοδολογία.

Συγκεκριμένα:

– το πρώτο «κύμα» αλλαγών έρχεται 20 Φεβρουαρίου αρχίζει με 11 καταστήματα στην Περιφέρεια. Τα καταστήματα αυτά βρίσκονται σε Αλιβέρι, Λεχαινά Ηλείας, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Αρχάνες Ηρακλείου, Παραμυθιά Θεσπρωτίας, Κουφάλια Θεσσαλονίκης, Σοφάδες Καρδίτσας, Νεάπολη Λακωνίας, Σκάλα Λακωνίας, Αλμυρό Μαγνησίας και Στυλίδα Φθιώτιδας.

– η αλλαγή δεν έρχεται ξαφνικά και απροειδοποίητα: οι κάτοικοι των περιοχών που επηρεάζονται έχουν ήδη από μέρες ενημερωθεί -ακόμα και με φυλλάδια «πόρτα-πόρτα» ή με αφίσες στα καταστήματα- σε ποια σημεία θα εξυπηρετείται μετά τις 20 Φεβρουαρίου, ώστε κανείς να μην αιφνιδιαστεί.

– η επιλογή των νέων σημείων εξυπηρέτησης έγινε με βάση την απόσταση από το υφιστάμενο, την ύπαρξη ΑΤΜ ή τραπεζικού καταστήματος, ο υφιστάμενος όγκος συναλλαγών ή και άλλα κοινωνικά, γεωγραφικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, 17 καταστήματα θα συνεχίσουν να λειτουργούν, μόνο και μόνο επειδή στην ευρύτερη περιοχή δεν υπήρχε ΑΤΜ ή τραπεζική δομή εξυπηρέτησης.

– επιπλέον, σε κάθε περιοχή όπου προχωρά η μετάβαση, προβλέπεται να λειτουργούν παράλληλα και το υφιστάμενο και το καινούργιο σημείο εξυπηρέτησης.

– παράλληλα, προσωπικό των ΕΛΤΑ θα παρέχει και επιτόπια υποστήριξη κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας των νέων σημείων εξυπρέτησης, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής προσαρμογής για τους πολίτες.

– η διανομή αλληλογραφίας και η εξυπηρέτηση κατ’ οίκον από τους ταχυδρόμους θα συνεχίζεται κανονικά, με τον ίδιο ρυθμό και τη συχνότητα που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Πού μεταφέρονται οι υπηρεσίες

Τα 11 πρώτα καταστήματα που μετασχηματίζονται, οι υπηρεσίες μεταφέρονται σε ταχυδρομικό πρακτορείο τοπικού συνεργάτη που λειτουργεί σε απόσταση 200 έως 700 μέτρων από το υφιστάμενο κατάστημα.

​Τα νέα πρακτορεία προσφέρουν όλες τις υπηρεσίες θυρίδας: πληρωμή σύνταξης, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Μάλιστα, λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, διευκολύνοντας περισσότερο τον πολίτη.

​Η μόνη εξαίρεση αφορά τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank, οι οποίες εξυπηρετούνται από τα τραπεζικά καταστήματα και τα ΑΤΜ που υπάρχουν σε κάθε περιοχή.

Παράλληλα, λειτουργούν σημεία εναλλακτικής εξυπηρέτησης για πρόσθετες ανάγκες.

​Οι επόμενες αλλαγές

Τον Μάρτιο θα ακολουθήσει το δεύτερο κύμα με μεγαλύτερη δέσμη μετασχηματισμού καταστημάτων σε πρακτορεία. Συνολικά, το σχέδιο προβλέπει την αναδιοργάνωση 150 ιδιολειτουργούμενων καταστημάτων σε όλη τη χώρα.

Η μετάβαση θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους δύο μήνες, ως τον Απρίλιο, με σταδιακή εφαρμογή που διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση και την αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ωστόσο, στη φάση αυτή τουλάχιστον, πριν κάθε βήμα μετάβασης, έχει προηγηθεί:

διάλογος με τους τοπικούς φορείς

έγκαιρη ενημέρωση εργαζομένων ΕΛΤΑ για τη νέα θέση εργασίας τους.

τοποθέτηση αφισών ενημέρωσης στα υφιστάμενα καταστήματα

διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων στους πολίτες της περιοχής, για τα όσα πρέπει να γνωρίζουν.

Γιατί γίνεται ο μετασχηματισμός

Οι αλλαγές έρχονται ως απόρροια της διαπίστωσης ότι τα ΕΛΤΑ ζημιώνονται περίπου 3 εκατ. ευρώ κάθε μήνα. Ο μετασχηματισμός στοχεύει να μειώσει τη μηνιαία ζημία στο 1,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή και πάλι τα ΕΛΤΑ θα «μπαίνουν μέσα».

Ωστόσο, περιορίζοντας τη ζημιά στο μισό, στο οικονομικό επιτελείο θεωρούν ότι εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του οργανισμού, χωρίς να αποσυρθεί η φυσική παρουσία από καμία περιοχή. Κάθε παρέμβαση γίνεται μετά από λεπτομερή χαρτογράφηση, ανάλυση αποστάσεων και αξιολόγηση κοινωνικών αναγκών.

Στη βάση του σχεδίου πάντως, βρίσκεται και η προστασία των εργαζομένων των ΕΛΤΑ, καθώς καμία θέση εργασίας τακτικού προσωπικού δεν χάνεται. Οι εργαζόμενοι μετακινούνται στο πλησιέστερο κατάστημα εντός του ίδιου νομού -αν και αυτό μπορεί τελικά να σημαίνει ότι πρέπει να διανύουν μεγαλύτερη χιλιομετρική απόσταση για να προσέρχονται στα νέα σημεία εξυπηρέτησης.