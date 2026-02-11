Επενδυτικό ακτιβιστικό fund επιχειρεί να «χαλάσει» το deal 83 δισ. δολαρίων Warner Bros – Netflix

Ανατροπή δεδομένων επιχειρείται στη συμφωνία-μαμούθ για την πώληση της Warner Bros Discovery (WBD), καθώς το επενδυτικό fund ακτιβιστικού χαρακτήρα Ancora Holdings απέκτησε μετοχική θέση ύψους 200 εκατ. δολαρίων στην εταιρεία και προτίθεται να αντιταχθεί στην ήδη συμφωνημένη εξαγορά της, αξίας 83 δισ. δολαρίων, από το Netflix.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα και επικαλείται η Wall Street Journal, η Ancora αναμένεται να υποστηρίξει ότι το διοικητικό συμβούλιο της WBD δεν εξέτασε επαρκώς την ανταγωνιστική πρόταση που έχει καταθέσει η Paramount. Το fund ενδέχεται να παρουσιάσει επίσημα τις θέσεις του σε σχετική κατάθεση ακόμη και εντός της Τετάρτης.

Το ποσοστό που κατέχει σήμερα η Ancora στη WBD είναι μικρότερο του 1%, ωστόσο εκτιμάται ότι θα προχωρήσει σε περαιτέρω αγορές μετοχών. Παράλληλα, εξετάζει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μάχη δι’ αντιπροσώπων (proxy battle), προκειμένου να εξασφαλίσει τη στήριξη και άλλων επενδυτών ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας.

Η εξέλιξη αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο στη μάχη για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία του Χόλιγουντ, με την Paramount, υπό την ηγεσία του Ντέιβιντ Έλισον, να επιχειρεί να αποσπάσει τη WBD από το Netflix.

Η Ancora έχει ιστορικό ακτιβιστικών παρεμβάσεων σε μεγάλες εταιρικές συμφωνίες. Πέρυσι είχε αντιταχθεί στη συμφωνία της US Steel για πώληση στη Nippon Steel, η οποία τελικά εγκρίθηκε. Επίσης, είχε πιέσει τον όμιλο μεταφορών CSX να εξετάσει συγχώνευση, μετά τη συμφωνία μεταξύ των σιδηροδρομικών εταιρειών Union Pacific και Norfolk Southern.

Την Τρίτη, η Paramount βελτίωσε την «επιθετική» της προσφορά, ύψους 108 δισ. δολαρίων για τη WBD, βάζοντας στο τραπέζι επιπλέον αποζημίωση στους μετόχους σε περίπτωση που οι ρυθμιστικές αρχές καθυστερήσουν την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Βάσει της νέας πρότασης, οι μέτοχοι της WBD θα λάβουν επιπλέον 0,25 δολάρια ανά μετοχή — συνολικά περίπου 650 εκατ. δολάρια — σε τριμηνιαίες πληρωμές, εφόσον η συμφωνία δεν έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Η Paramount υποστήριξε ότι η ενισχυμένη πρόταση αντανακλά την εμπιστοσύνη της ότι θα εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Ωστόσο, η εταιρεία δεν προχώρησε σε αύξηση του βασικού τιμήματος της προσφοράς της, κίνηση που, σύμφωνα με αναλυτές, θα ήταν απαραίτητη για να μεταπειστούν περισσότεροι μέτοχοι. Το διοικητικό συμβούλιο της WBD είχε απορρίψει τον προηγούμενο μήνα την προσφορά της Paramount, χαρακτηρίζοντάς την «ανεπαρκή».

Η WBD σχεδιάζει να θέσει τη συμφωνία με το Netflix σε ψηφοφορία των μετόχων έως τις αρχές της άνοιξης. Πηγές με γνώση των διεργασιών αναφέρουν ότι εάν η Paramount αποφασίσει να αυξήσει περαιτέρω την προσφορά της, πιθανότατα θα το πράξει πριν από την εν λόγω ψηφοφορία.

Την ίδια στιγμή, το Netflix βρίσκεται αντιμέτωπο με έλεγχο από τις αμερικανικές αρχές ανταγωνισμού για τη συμφωνία με τη WBD. Την περασμένη εβδομάδα, ο συνδιευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τεντ Σαράντος, δέχθηκε ερωτήσεις στη Γερουσία των ΗΠΑ σχετικά με τη συναλλαγή.