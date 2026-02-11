Ερντογάν-μετά-τη-συνάντηση-με-Μητσοτάκη:-Να-κρατήσουμε-ανοιχτούς-διαύλους-διαλόγου,-προς-το κοινό-συμφέρον-η-συμμετοχή-της-Τουρκίας-στο-safe

Στην ατζέντα των συνομιλιών που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος γράφει ότι «αξιολογήσαμε διεξοδικά πώς μπορούμε να προωθήσουμε τις σχέσεις μας με βάση θετικά θέματα της ατζέντας».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE, γράφοντας ότι «θεωρούμε ότι η συμμετοχή μας στις αμυντικές πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει πρόσφατα στην Ευρώπη είναι προς το κοινό μας συμφέρον».

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρεται ακόμη στην αύξηση του διμερούς εμπορίου στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά και στις μειονότητες, για τις οποίες, όπως γράφει «πρέπει να ενεργούμε με ιστορική ευθύνη» καθώς «αποτελούν τον ανθρώπινο παράγοντα των σχέσεών μας».

Προσθέτει δε ότι «μοιράστηκα με τον κ. Πρωθυπουργό τις προσδοκίες μας όσον αφορά την πλήρη αξιοποίηση των θρησκευτικών ελευθεριών και των εκπαιδευτικών ευκαιριών της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης».

Παράλληλα, η τουρκική πλευρά έθεσε «για άλλη μια φορά με σαφήνεια και ειλικρίνεια» τις θέσεις της για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Τέθηκαν τέλος οι εξελίξεις στη Γάζα και τη Συρία

«Ως δύο γειτονικές και σύμμαχες χώρες, πιστεύω ειλικρινά ότι πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτούς τους διαύλους διαλόγου, με βάση μια προσέγγιση που βασίζεται στη συνεργασία», τονίζει ο Τούρκος πρόεδρος.

Bugün Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis ile Ankara’da bir araya geldik. Pozitif gündem maddeleri üzerinden ilişkilerimizi nasıl ileriye taşıyabileceğimizi etraflıca değerlendirdik.… pic.twitter.com/rnz78Qdrtw — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 11, 2026

Η ανάρτηση του Ταγίπ Ερντογάν:

Σήμερα συναντηθήκαμε με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Κυριάκο Μητσότακη, στην Άγκυρα.

Αξιολογήσαμε διεξοδικά πώς μπορούμε να προωθήσουμε τις σχέσεις μας με βάση θετικά θέματα της ατζέντας.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με στόχο την αύξηση του διμερούς εμπορίου μας, το οποίο πέρυσι έφτασε τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια, στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Εύχομαι τα έγγραφα που υπογράψαμε να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη συμβατική βάση των σχέσεών μας.

Πρέπει να ενεργούμε με ιστορική ευθύνη όσον αφορά τις μειονότητες, που αποτελούν τον ανθρώπινο παράγοντα των σχέσεών μας.

Μοιράστηκα με τον κ. Πρωθυπουργό τις προσδοκίες μας όσον αφορά την πλήρη αξιοποίηση των θρησκευτικών ελευθεριών και των εκπαιδευτικών ευκαιριών της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης.

Στη συνάντησή μας, συζητήσαμε για άλλη μια φορά με σαφήνεια και ειλικρίνεια τις θέσεις μας σχετικά με το Αίιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η Τουρκία και η Ελλάδα, δύο σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, αντιμετωπίζουν πολλές εξελίξεις που απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Ως Τουρκία, θεωρούμε ότι η συμμετοχή μας στις αμυντικές πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει πρόσφατα στην Ευρώπη είναι προς το κοινό μας συμφέρον.

Συζητήσαμε με τον κύριο Πρωθυπουργό τις εξελίξεις στην περιοχή, με έμφαση στην εκεχειρία στη Γάζα και το Ειρηνευτικό Σχέδιο.

Αναφερθήκαμε επίσης στα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την εδραίωση της σταθερότητας στη Συρία και την ταχεία επίτευξη μιας θέσης που θα συμβάλει στην ειρήνη στην περιοχή από αυτή την αδελφή χώρα.

Ως δύο γειτονικές και σύμμαχες χώρες, πιστεύω ειλικρινά ότι πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτούς τους διαύλους διαλόγου, με βάση μια προσέγγιση που βασίζεται στη συνεργασία.