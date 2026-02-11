Ευρωκοινοβούλιο:-«Πράσινο-φως»-για-τα-90-δισ.-στην-Ουκρανία,-αλλά-με-καμπανάκι-για-τη-διαφθορά

Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ τριών νομοθετικών πράξεων για το δάνειο των 90 δισ. ευρώ από την ΕΕ στην Ουκρανία, με στόχο τη συμβολή στην κάλυψη των επειγουσών χρηματοδοτικών αναγκών του Κιέβου στον πόλεμο με τη Ρωσία..

Από το δάνειο, 30 δισ. ευρώ θα διατεθούν για μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή ή δημοσιονομική στήριξη, μέσω της διευκόλυνσης της ΕΕ για την Ουκρανία. Άλλα 60 δισ. ευρώ θα διατεθούν για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Ουκρανίας και τη στήριξη της προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού, διασφαλίζοντας την έγκαιρη πρόσβαση σε κρίσιμα αμυντικά προϊόντα, με προτεραιότητα κατ’ αρχήν να δίνεται στις αμυντικές βιομηχανίες της Ουκρανίας, της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)/της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).

Εάν ορισμένα αμυντικά υλικά δεν είναι άμεσα διαθέσιμα για επείγουσα παράδοση στην Ουκρανία από τις χώρες αυτές, θα τίθενται σε εφαρμογή στοχευμένες παρεκκλίσεις για την προμήθειά τους από άλλες χώρες.

Η χρηματοδοτική συνδρομή θα παρασχεθεί σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της Ουκρανίας, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής χρηματοδότησης καταρτισμένης από τις ουκρανικές αρχές και αξιολογημένης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο.

Αυστηροί όροι

Το σύνολο της χρηματοδότησης θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς αφοσίωσης της Ουκρανίας στις αρχές της δημοκρατικής διακυβέρνησης, τους κράτους δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Αυτό περιλαμβάνει τη συνέχιση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών.

Το δάνειο στήριξης θα χρηματοδοτηθεί μέσω κοινού δανεισμού της ΕΕ από τις κεφαλαιαγορές και θα είναι εγγυημένο από το «περιθώριο» του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, ενώ το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους θα καλύπτεται από τους ετήσιους προϋπολογισμούς της ΕΕ. Η Επιτροπή εκτίμησε το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους σε περίπου 1 δισ. ευρώ για το 2027 και σε περίπου 3 δισ. ευρώ ετησίως από το 2028.

Η Ουκρανία θα είναι υπεύθυνη για την αποπληρωμή του κεφαλαίου του δανείου μόλις λάβει πολεμικές επανορθώσεις από τη Ρωσία.

Οι νομοθετικές πράξεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση αυτής της δέσμης στήριξης εγκρίθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία κατεπείγοντος του Κοινοβουλίου, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή ταχείας βοήθειας στην Ουκρανία.

Η πρόταση σχετικά με το δάνειο στήριξης της Ουκρανίας εγκρίθηκε με 458 ψήφους υπέρ, 140 κατά και 44 αποχές, η πρόταση τροποποίησης της διευκόλυνσης για την Ουκρανία έλαβε 473 ψήφους υπέρ, 140 κατά και 32 αποχές, ενώ η πρόταση τροποποίησης του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού (ΠΔΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 εξασφάλισε 490 ψήφους υπέρ, 130 κατά και 32 αποχές.

Το Συμβούλιο πρέπει επίσης να εγκρίνει επίσημα τη δέσμη, προκειμένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να εκταμιεύσει την πρώτη πληρωμή στις αρχές του δεύτερου τριμήνου του 2026.

Η «προϊστορία»

Το δάνειο στήριξης της ΕΕ συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου 2025 και υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14 Ιανουαρίου 2026.

Τα 90 δισ. ευρώ προορίζονται να καλύψουν τα δύο τρίτα των εκτιμώμενων χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για την οικεία περίοδο. Δεδομένου ότι η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν επιλέξει να μην στηρίξουν το δάνειο, η συμφωνία συνήφθη στο πλαίσιο της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας, ενός μηχανισμού που επιτρέπει στα κράτη μέλη της ΕΕ που το επιθυμούν να συνεργαστούν σε συγκεκριμένους τομείς χωρίς ομοφωνία.