Ευρωκοινοβούλιο:-Πρώτο-«πράσινο-φως»-για-το-ψηφιακό-ευρώ-στην-online-και-offline-λειτουργία

Το πρώτο πράσινο φως για το ψηφιακό ευρώ έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικυρώνοντας τη θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για ένα ψηφιακό κεντρικό νόμισμα με λειτουργικότητα τόσο online όσο και offline.

Συγκεκριμένα, οι Ευρωβουλευτές ενέκριναν την Τρίτη δύο τροπολογίες στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2025, ζητώντας ένα ψηφιακό ευρώ που θα εξασφαλίζει ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες πληρωμών και θα παρέχει μια νέα μορφή δημόσιου χρήματος που θα μπορεί να χρησιμοποιείται τόσο online όσο και offline.

Αυτό χαρακτηρίστηκε μια «σημαντική νίκη» της Ομάδας των Σοσιαλιστών & Δημοκρατών από τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Παπανδρέου μιλώντας μετά την χθεσινή ψηφοφορία στην Ολομέλεια του ΕΚ με την ιδιότητά του ως σκιώδης εισηγητής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του φακέλου.

Χαρακτηριστικά δήλωσε τα εξής: «Η Ευρώπη πρέπει να ανακτήσει επειγόντως τη νομισματική της ανεξαρτησία, εισάγοντας ένα ισχυρό, αξιόπιστο, απρόσκοπτο και καθολικό μέσο πληρωμών για όλους τους πολίτες και για όλες τις χρήσεις. Η αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού ιδιωτικού τομέα, σε συνδυασμό με την κλίμακα και την αξιοπιστία των δημόσιων υποδομών, είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε στις κοινές μας προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος πληρωμών και τη διαφύλαξη της νομισματικής μας κυριαρχίας. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει με έμφαση την πρόθεσή του να προχωρήσει με αποφασιστικότητα και ταχύτητα».

Επίσης αναφέρθηκε στην ανησυχία που εκφράζεται συχνά των τελευταίο καιρό από αξιωματούχους, ότι δηλαδή τα συστήματα πληρωμών που κυριαρχούν στην Ευρώπη είναι άμεσα και πλήρως εξαρτώμενα από εταιρίες αμερικανικών συμφερόντων γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την κυριαρχία της ΕΕ.

«Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε τις κάρτες μας ορισμένα από τα χρήματα καταλήγουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ακόμα και οι ευρωπαϊκές κάρτες πρέπει να χρησιμοποιούν το λογισμικό της Visa και της MasterCard στα POS». Όπως εξήγησε ο Νίκος Παπανδρέου αυτό σημαίνει πως εάν οι ΗΠΑ δεν είναι κάποια στιγμή ευχαριστημένες με τη Δανία -για παράδειγμα- μπορούν να κλείσουν για μια εβδομάδα τα συστήματα Visa και MasterCard για την συγκεκριμένη ευρωπαϊκή χώρα, προκαλώντας προβλήματα στις συναλλαγές. Υπενθύμισε μάλιστα πως κάτι ανάλογο έγινε και κατά των δικαστών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

«Για εμένα το ψηφιακό ευρώ -και για όλους εμάς εδώ ελπίζω- σημαίνει κυριαρχία, ένα ψηφιακό ευρώ δημόσιο, αξιόπιστο προς τους πολίτες και με δημοκρατική λογοδοσία», είπε χαρακτηριστικά.

Κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε το βράδυ της Δευτέρας και μετά από την ακρόαση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, οι Ευρωβουλευτές υπογράμμισαν επίσης ότι το ψηφιακό ευρώ είναι απαραίτητο για την ενίσχυση της νομισματικής κυριαρχίας της ΕΕ και την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, μειώνοντας παράλληλα τον κατακερματισμό των λιανικών πληρωμών.

Το Ευρωκοινοβούλιο προέτρεψε επίσης την ΕΚΤ να εντείνει την παρακολούθηση των κρυπτονομισμάτων, προειδοποιώντας ότι η μετάβαση στις ψηφιακές πληρωμές, εάν αφεθεί σε ιδιωτικούς και μη κοινοτικούς παρόχους, ενέχει τον κίνδυνο να δημιουργήσει νέες μορφές αποκλεισμού για τους χρήστες και τους εμπόρους.

-- και Reuters